Cosa usare al posto della carta da regalo

Devi incartare un regalo ed hai terminato la carta? O se vuoi semplicemente scoprire qualche idea per incartare i regali in modo ecologico con il riciclo creativo ed il fai da te, sei nel posto giusto!

Tra le ricorrenze e le festività, ognuno di noi si è ritrovato una volta in questa situazione, chiedendosi: ed ora come confeziono il regalo? Niente panico: anche in questo caso, il fai da te e la sapiente arte del riciclo vengono in nostro aiuto. Potrai infatti approfittare di soluzione amiche dell’ambiente, legate al concetto di riciclo creativo e anche di risparmio economico.

Non catapultarti in negozio: continua a leggere per scoprire cosa puoi usare al posto della carta da regalo.

La preparazione di pacchetti ben si presta al recupero di materiali che sono solitamente abbondanti all’interno delle abitazioni e, purtroppo, spesso destinati ad aumentare il monte dei rifiuti di complesso smaltimento. Di seguito, qualche idea originale e creativa per confezionare i regali riciclando.

Pacchetto regalo fai da te: idee con la carta

Tra varietà colorate e altre lucenti e metallizzate, ogni anno la produzione di carta da regalo comporta un notevole impatto sull’ambiente, sia in termini produttivi che di smaltimento. Un primo passo, qualora non ci si voglia lanciare nel fai da te, è quello di scegliere dei produttori sostenibili: esistono diverse aziende, infatti, che riducono o azzerano il loro impatto ambientale piantando tanti alberi quanti quelli abbattuti per produrre carta, nonché per compensare le emissioni di CO2 in atmosfera.

Allo stesso modo, si può riciclare in modo originale la carta normalmente disponibile nelle abitazioni, spesso anche in grande quantità.

Carta da imballaggio

Il progetto più semplice, ma anche fra i più originali, è quello di riutilizzare la classica carta da imballaggio di colore marrone, quella di cui sono solitamente ricolme le spedizioni, abbinandola a ritagli presi dai quotidiani. Dopo aver impacchettato il regalo con la prima, sarà sufficiente ritagliare dalla carta di quotidiano delle lettere per comporre il nome del destinatario, da incollare direttamente sul pacco con della colla vinilica. Queste posso essere rappresentate da caratteri effettivamente stampati su carta o, ancora, sagomate per comprendere anche immagini e intere frasi.

La carta da pacco si presta anche a lavori più creativi, soprattutto per gli amanti del decoro e del découpage. Basterà ritagliare da settimanali e magazine vari delle immagini sagomate di proprio gradimento, dopodiché si potrà realizzare una composizione o un collage sulla carta da pacco, avvalendosi della colla vinilica. Una volta asciutta, se ne potrà passare un secondo strato superiore, sia per fissare ulteriormente i ritagli che per conferirne una finitura lucida. Qui una guida completa su come realizzare dei bellissimi fiori di carta.

Carta velina

Con la carta velina, spesso abbondante nelle scatole delle scarpe o nelle confezioni degli abiti, si potrà invece realizzare un meraviglioso sacchettino, ideale per conservare piccoli e preziosi regali. Prendi due ritagli quadrati di carta velina, possibilmente di colori diversi affinché si possa creare un effetto contrasto, e sovrapponili uno sull’altro in modo da ottenere una sorta di stella a otto punte. Posa il regalo al centro e raccogli quindi i due strati di carta a fagottino, fissando il tutto con dello spago, del colorato filo di rafia o del nastro di raso riciclato.

Cartone

Dal cartone, in particolare dal cilindro centrale del rotolo della carta igienica o di quella da cucina, si possono invece creare dei meravigliosi fiocchi. Basta premere leggermente il cilindro, così da far assumere al foro centrale una forma ovale. Dopodiché, si può tagliare il cilindro in sottili strisce: si otterranno numerosi petali, da disporre sul proprio pacco a piacere.

Idee con la stoffa per i vostri pacchetti regalo

Anche il riciclo della stoffa (qui una guida su come creare fiori di stoffa) può rappresentare un’ottima alternativa per la realizzazione di pacchi regalo creativi ed originali. Si tratti del classico cotone, o di materiali solidi e più grezzi come la juta, basterà lasciare fluire la creatività! Inoltre, si potranno anche riciclare vecchi indumenti, soprattutto qualora si fosse pratici con il taglio e il cucito.

Partiamo proprio dalla juta: questo materiale può risultare davvero originale per la creazione di un pacco regalo, grazie al suo effetto vintage. Interessanti sono le composizioni a pacchetto, magari chiuse con dello spago oppure con della rafia colorata. Data la trama a vista di questo tessuto, sarà inoltre molto semplice applicare decori, fiocchi o altri scampoli di stoffa avvalendosi di ago e filo. In particolare, si potranno ritagliare delle figure dal feltro, da cucire rapidamente sulla base di in juta.

Da un vecchio paio di jeans si potrà ricavare un altro singolare sacchetto o, ancora, realizzare delle strisce sottili per la creazione di un inusuale fiocco. Fiocchi che troveranno il massimo del loro splendore anche dal raso e dal pizzo, di cui solitamente gli armadi abbondano.