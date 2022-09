Segnalibro fai da te personalizzato: idee a cui ispirarsi

Segnalibro fai da te personalizzato: 14 idee a cui ispirarsi

Fonte immagine: Pexels

Cosa c’è di meglio di un segnalibro fai da te personalizzato per tenere traccia delle proprie letture? Nonostante qualsiasi pezzo di carta possa andare bene per tenere il segno tra una sessione di lettura e l’altra, è indubbio che avere a disposizione un segnalibro personalizzato in base ai propri gusti renda il momento della riapertura del volume che state leggendo un momento decisamente più piacevole.

Non siete d’accordo? Vi lasciamo, allora alle idee per dei segnalibri fai da te con i più disparati materiali. Lasciatevi ispirare, sono ottime anche come idee regalo.

Segnalibri fai da te personalizzati: 14 idee facili

Le idee per segnalibri fai da te che abbiamo raccolto sotto si caratterizzano, ognuna, per un proprio stile. Alcune sono minimaliste, altre sofisticate. Alcune sono sobrie, altre super eleganti. Siamo certi che saprete trovare quello che faccia al caso vostro.

Richiedono naturalmente impegni di tempo e livelli di abilità diversi, in modo da adattarsi alle competenze di ognuno in fatto di DIY. Ciò che importa è che, oltre che un accessorio utile, si tratta di un regalo che si adatta ad ogni occasione. Come fare un segnalibro personalizzato?

Segnalibro fai da te da stampare

È sicuramente il metodo più semplice da mettere in pratica in quanto basta scegliere il modello che ci ispira di più sul web e stamparlo, magari utilizzando del cartoncino al posto del solito foglio A4. Ma se volete qualcosa di veramente personalizzato disegnatelo da voi, magari scrivendo sopra una frase motivazionale o una dedica.

Segnalibro fai da te cartoncino

Fonte: Pexels

A partire da un cartoncino potete realizzare diverse tipologie di segnalibro. Basta ritagliare la forma che più vi piace, solitamente lunga e stretta, per adattarsi meglio al libro, quindi colorarla. Potete optare per un comune disegno fatto con i pennarelli a mano libera o rivestirlo con la carta di giornale, per dare al vostro segnalibro un effetto decisamente più vintage.

Segnalibro fai da te per bambini

Per realizzare un segnalibro fai da te per bambini potete ricorrere ad un bastoncino di legno, quello dei ghiaccioli per intenderci, quindi applicare ad una estremità un ritaglio di cartoncino. Fate scegliere loro una sagoma – che sia quella di un cuore, una stella o un pesciolino – ritagliatela e incollatela con della colla vinilica. Il risultato li lascerà a bocca aperta.

Segnalibro fai da te origami

La tecnica dell’origami ci permette di realizzare tenere creazioni per tutti gli usi, e i segnalibri non fanno eccezione. Basta avere a disposizione del cartoncino ed essere dotati di un pizzico di creatività per dare vita a qualcosa di veramente unico. Bastano pochi passaggi per ottenere un segnalibro origami super originale: seguite le istruzioni del video, non avrete difficoltà.

Segnalibro fai da te legno

Fonte: Pexels

Come creare un segnalibro facile? I classici bastoncini di legno, noti anche come abbassalingua o stecche – che torneranno ancora in un’idea sotto – si prestano come pochi altri alla creazione di segnalibro fai da te resistenti e duraturi.

In questo caso potete semplicemente intagliarne una delle estremità e incidere delle scritte che vi sono care, o anche solo il vostro nome. Ottimo, così come tutte le altre idee, del resto, come spunto per i pensierini di Natale ad amici o parenti.

Segnalibro fai da te cuore

Fonte: Pexels

Quante volte vi sarà capitato di imbattervi in una pietra o un sasso dalla romantica forma di un cuore? Ebbene, se ne avete a disposizione una abbastanza sottile potete anche decidere di forarla, inserire un cordoncino, colorarla ed infine personalizzarla con una scritta. Dando vita, così, ad un segnalibro fai da te cuore per la vostra dolce metà, o per la migliore amica.

Segnalibro fai da te con ciondolo

Fonte: Pexels

Bastano un tag, un cordoncino ed un ciondolo per realizzare un segnalibro come questo. Il suo bello è che la molteplicità dei ciondoli da poter applicare è pressoché infinita, in modo che possiate realizzarne uno per ogni stato d’animo o occasione, specie se volete che siano il ricordo di un momento.

Segnalibro fai da te con stoffa

La stoffa è uno dei materiali versatili utili nella creazione di oggetti personalizzati. In questo caso basta avere a disposizione uno scampolo, anche piccolo, di stoffa e ritagliarla ottenendo due rettangoli delle stesse dimensioni. Quindi:

Cucirli rovescio contro rovescio lungo i bordi con una cucitura a piacere, anche a zig zag

Rigirarli prima di effettuare l’ultima cucitura e procedere con la rifinitura. Nulla di più semplice.

Segnalibro fai da te con perline

Esistono diverse tecniche che è possibile utilizzare per realizzare un segnalibro fai da te con perline. Uno semplice consiste nel recuperare una graffetta, di quelle che si usano in ufficio per raggruppare più fogli e nel legare ad essa un lungo filo di nylon nel quale avrete fato passare una serie di perline colorate.

Per ottenere un segnalibro più elaborato, invece, lasciatevi ispirare dal tutorial che trovate sopra.

Segnalibro fai da te uncinetto

Per chi abbia dimestichezza con l’uncinetto, si tratta di un’idea di facile realizzazione che non richiede più di 30 minuti. Si può scegliere il punto preferito per ottenere l’effetto desiderato, ed applicare una nappina o qualsiasi altro accessorio che possa fare la differenza. Il tutorial che trovate sopra è semplice ed alla portata di tutti.

Segnalibro fai da te con feltro

Materiale economico, di facile reperibilità e pratico da lavorare, il feltro ci consente di realizzare un’infinità di lavoretti. In quanto ai segnalibri, è possibile creare di ogni forma, da un cuore ad una sagoma particolare. Basta avere a disposizione del pannolenci di vari colori, degli stencil per ottenere le forme preferite, della colla a caldo e decorazioni varie.

Segnalibro fai da te con bastoncino

Rieccoci al bastoncino di legno. Questa volta lo utilizziamo insieme ad altri materiali di scarto sempre legati al mondo dei gelati grazie a questo tutorial. Avete presente il “tappo” dei coni confezionati? Quel dischetto di cartoncino che è il primo a finire della pattumiera?

Ebbene, se accuratamente piegato, può dare vita ad una rosa che, con un pizzico di colla a caldo potete applicare ad una estremità.

Segnalibri fai da te con fiori secchi

Fonte: Pexels

Come creare un segnalibro facile? Che ne dite dei classici fiori secchi? Non richiedono praticamente impegno e si adattano a qualsiasi stagione. Basta mettere il fiore di turno in un libro tra i più pesanti che abbiamo e lasciarlo riposare per qualche settimana.

Se, invece, volete fare un lavoro più accurato, vi basterà staccare i fiori dal gambo e metterli su della carta assorbente, senza sovrapporli tra loro. Quindi sistemarli in un libro per farli pressare. A questo punto, riprendeteli e incollateli sul cartoncino che vi servirà da base per il vostro segnalibro. Con molta cura.

Segnalibri fai da te acquerello

Un cartoncino, un cordoncino, una bella scritta e dei colori ad acquerello per completare la vostra creazione. Ancora una volta unica e personalizzabile praticamente all’infinito, per fare contenti tutti.

Cosa usare come segnalibro per leggere?

Naturalmente le “cose” che possono essere usate come segnalibro son tantissime. Probabilmente i lettori sfegatati le avranno già provate tutte, ma a chi sia in cerca di idee per le emergenze non possiamo che suggerire:

Foglie secche

Piume

Penne o matite

Buste

Carte da gioco

Fotografie

Cartoline

Ricevute o scontrini

Biglietti da visita

Post-it

Involucri di gomme da masticare o caramelle

Forcine per capelli

Graffette

Ma siamo sicuri che la lista possa ancora continuare.