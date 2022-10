Costumi di Halloween fai da te: 16 idee anche col riciclo

I costumi di Halloween fai da te costituiscono il mezzo ideale per immergersi totalmente nell’atmosfera inquietante che denota la festa e per prenderne attivamente parte. Il 31 ottobre è la Notte delle Streghe, tra divertimenti in famiglia, scherzi e tanti dolci.

Come impone la tradizione, è tempo di pensare ai travestimenti. Ma come realizzare dei costumi di Halloween fai da te per bambini, ragazze, coppie che siano paurosi quanto basta per fare un’ottima figura? Magari, spendendo il meno possibile?

Di seguito vi forniamo alcune delle idee più semplici ma adatte alla ricorrenza. Magari approfittando del fai da te e del riciclo creativo, in modo da non dovervi chiedere quanto costa un vestito di Halloween. Ecco da dove iniziare per un travestimento che non passi inosservato e dal costo pari a zero, o quasi.

Costumi di Halloween per bambini

Non possiamo che iniziare dai costumi per bambini: in questo caso sono moltissime le idee che si possono realizzare. Alcune di queste con materiali di recupero e davvero a basso costo. Di seguito, cinque consigli utili anche per chi non abbia particolare dimestichezza con il fai da te.

Come vestire i bambini per Halloween? Ecco una breve carrellata di proposte.

Scheletro di Halloween

Lo scheletro di Halloween è certamente uno dei costumi preferiti dai più piccoli per la Notte delle Streghe. Non capita infatti raramente di incontrare un bambino vestito completamente di nero, con le ossa in bianco a contrasto, su pantaloni e felpa. Realizzarlo da zero è davvero semplicissimo e servono pochi materiali:

una tuta nera

nera della carta adesiva bianca – meglio se fosforescente

– meglio se fosforescente un paio di forbici

Si parte stendendo la carta adesiva bianca su un tavolo: la parte posteriore adesiva, protetta da uno strato di plastica, dovrà essere rivolta verso l’alto. Aiutandosi con un pennarello oppure una matita, si disegnano le ossa dello scheletro, anche stilizzandole.

Poiché si dovrà ricoprire sia il fronte che il retro della tuta, è necessario che ogni singolo osso sia doppio: per farlo, si può ripetere il disegno oppure piegare a metà la carta adesiva. A questo punto, si ritagliano le ossa con le forbici e le si incollano sulla tuta evitando pieghe, sia sui pantaloni che sulla felpa.

Frankenstein e zombie

Un modo semplice per far divertire i bambini è quello di realizzare una mostruosa maschera, ad esempio ricalcando le fattezze di Frankenstein o di uno zombie, avvalendosi di un morbido cartoncino. Si possono riutilizzare tutte le scatole da imballaggio, abbondanti in tutte le abitazioni considerando anche la frequenza con cui si effettuano acquisti online.

La scatola dovrà essere sufficientemente larga e lunga per contenere la testa del bambino. Verificato questo aspetto, si rimuove uno dei lati corti di chiusura della stessa confezione, mentre sul lato frontale si ricavano degli ampi fori per gli occhi, la bocca e il naso.

A questo punto la maschera può essere decorata a piacere con tempere o pennarelli, per ricreare il volto del mostro desiderato. I più creativi possono armarsi di colla vinilica, stoffa e cartoncino per realizzare appendici come corna, orecchie appuntite, viti che spuntano dal cranio e molto altro ancora.

Strega e mago

Strega e mago rappresentano i due costumi più classici per la festa di Halloween. Realizzarli è abbastanza semplice, anche perché si possono recuperare abiti ormai dismessi e dimenticati negli armadi. È sufficiente scegliere le tonalità giuste: servono tutti quegli indumenti di colore nero o grigio scuro, magari anche usurati dal tempo per conferire un aspetto più reale.

Utilissime le vecchie gonne della mamma che, con taglio e cucito oppure della passamaneria elastica, possono agilmente trasformarsi in tuniche e mantelli.

Fondamentale è realizzare l’apposito cappello appuntito. Per farlo, si riutilizza del cartoncino.

Per la base si ritaglia un cerchio delle dimensioni desiderate, con un foro centrale sufficientemente grande per ospitare la testa del bambino.

Sempre con un ritaglio di cartoncino, avvolto su se stesso, si ottiene invece un cono: questo andrà infilato nel foro del cerchio e fissato con della colla a caldo , per ricreare la porzione superiore del cappello.

, per ricreare la porzione superiore del cappello. Infine, si ricopre tutto con della stoffa nera, possibilmente lucida, da fissare semplicemente con della colla a caldo.

Fantasma di Halloween

Per chi fosse alla ricerca di un costume per Halloween last minute e facilissimo da realizzare, quello del fantasma è la soluzione ideale per risolvere qualsiasi problematica di tempo. Basta recuperare un vecchio lenzuolo bianco, del cordoncino e della vernice per tessuti.

Il lenzuolo andrà piegato a metà e tagliato poco meno dell’altezza del bambino, affinché possa ricoprire tutto il corpo. A livello del volto andranno previsti dei fori per occhi, naso e bocca, mentre con del cordoncino si fissa il lenzuolo in vita, affinché non sia d’intralcio durante la camminata.

Infine, la stoffa può essere decorata con della vernice nera o grigia, ad esempio per evidenziare il contorno degli occhi o abbozzare una bocca spettrale.

Pipistrello

Altra idea facile da mettere in pratica e ideale per chi ha poco tempo a disposizione, è quella di realizzare un veloce costume da pipistrello. Basta recuperare una felpa nera, della carta crespa dello stesso colore o della stoffa plissettata e del filo da cucito.

La carta – o la stoffa – dovrà essere ripiegata su se stessa. Si dovrà quindi disegnare e ritagliare un’ala dalle forme tipiche di quella del pipistrello, della lunghezza pari alla manica della felpa del piccolo.

Ottenute due porzioni identiche, si fissano sulla parte inferiore delle maniche con qualche punto di cucito: ogni volta che il bambino alzerà le braccia, dispiegherà le ali come un vero pipistrello.

Costumi di Halloween per ragazze

In occasione della notte delle streghe donne e ragazze possono veramente sbizzarrirsi in quanto i soggetti legati alla festa sono tantissimi, e permettono di variare non poco.

Tra le idee sui costumi di Halloween per ragazze vi suggeriamo quelli che seguono, piuttosto economici ma anche versatili per i quali, spesso e volentieri, basta semplicemente rovistare nel proprio guardaroba o dare una sbirciatina nella trousse dei prodotti makeup.

Bambola assassina

Il vestito di Halloween da bambola assassina è tra i più semplici. Basta avere a disposizione dei trucchi, delle lenti a contatto colorate, un grembiulino o un vecchio vestito a fantasia o fiori, dei collant strappati e poco altro.

Il bello di questo travestimento è che si può personalizzare all’infinito, anche adattandolo a ciò che si ha già in casa. Per la serie “minima spesa, massima resa”. Non dimenticate di portarvi dietro una bambola, più angosciante è, meglio è.

Cartomante

Il costume da cartomante, o indovina, che dir si voglia, ben si addice alla notte più spaventosa dell’anno e, anche in questo caso, potete realizzarlo in casa veramente con poco. Se volete fare le cose in grande vi basterà procurarvi un corpetto, una gonna lunga e ampia, possibilmente a fantasia.

Un foulard con perline da applicare sui fianchi e una bandana, da fare girare intorno alla testa. Non può mancare una valanga di tintinnanti bracciali, con dei mega orecchini a cerchio. E naturalmente la palla.

Strega

La strega è un must tra i costumi per Halloween per ragazze. Una volta che avete a disposizione un cappello nero non vi resta poi molto da aggiungere. Optate per un vestito lungo dello stesso colore e qualche accessorio tono su tono, al massimo viola o arancione.

In questo caso la differenza la farà il make up. Ma vi basterà marcare la mano con matita e eyeliner nero, nonché con un rossetto dello stesso colore.

Costumi Halloween uomo

Come vestirsi per Halloween se sei un uomo? Naturalmente non esistono travestimenti prettamente maschili o femminili. In questo caso ci riferiamo a costumi che riproducono le sembianze di uomini famosi o passati alla storia, siano essi realmente esistiti o appartenenti al mondo della fantasia.

I costumi di Halloween per uomo sono probabilmente quelli a mettere più in crisi. A meno che non si voglia optare per la classica mummia o per l’intramontabile vampiro.

Ma, scervellandosi un attimo, le idee in merito non tardano ad arrivare. E costumi di Halloween abbastanza paurosi possono essere:

Pirata

Non ha bisogno di presentazioni il costume da pirata. Da sempre minaccia i mari con le sue scorribande e non promette bene neanche durante la notte più paurosa dell’anno. Una benda sull’occhio, una bandana in testa ed una lunga chioma solitamente bastano per renderne l’essenza.

Ma naturalmente un completo con gilet e pantaloni alla zuava e un uncino, se non chiediamo troppo, possono fare la differenza.

Squid game

Già passato un anno dal successo della serie, ma se una cosa certa è che, non solo se ne parla ancora, ma anche che il costume di Halloween da Squid Game è tra i più semplici da riprodurre in casa. In fondo basta solo una tuta rossa (che abbia il cappuccio, naturalmente) ed un paio di sneakers bianche.

Alzi la mano chi non le possieda già. Ovviamente per completarlo avrete bisogno di una maschera inespressiva e totalmente bianca, ma questa sarà super facile da trovare.

Pagliaccio

Il clown è una presenza immancabile di ogni Halloween che si rispetti. Sia che vogliate trasvestirvi da un generico pagliaccio, sia che abbiate scelto quelli per antonomasia, tipo It o Joker.

Sono costumi di semplice ispirazione che necessitano di un trucco importante, ma niente che non si possa fare da soli senza dover necessariamente essere dei make up artist.

Costumi Halloween coppia

Siete due amici, due fidanzati, due mariti/mogli e chi più ne ha più ne metta? Allora una bella idea consiste nel realizzare un costume di Halloween per coppia. In fondo l’idea di travestirsi insieme non è poi così male. Specie optando per una delle proposte che trovate di seguito.

Game of Thrones

Se Daenerys Targaryen e Drogo hanno lasciato un vuoto incolmabile nei vostri cuori, Halloween potrebbe essere il momento giusto per celebrarli con un costume di coppia. Una lunga parrucca bionda ed un abito lungo sui toni del marrone per lei ed un lungo codino nero con una serie di tatuaggi sul dorso per lui.

Nulla vieta di riprodurre altre coppie della fortunata serie Tv o di sostituire Drogo con il mitico Jon Snow. Procuratevi un drago in miniatura, o in sua mancanza delle grandi uova.

Zombie

Il travestimento da zombie è un must di ogni Halloween che si rispetti: se state cercando idee per un costume di coppia andrete sul sicuro. Senza contare come sia possibile realizzarlo con dei capi di abbigliamento, anche vecchi, che abbiamo già in casa.

Dei vecchi e larghi pantaloni ed una camicia sdrucita possono tornare utili come pochi. Strappateli, macchiateli e sporcatevi il viso con ombretti sui toni del marrone. Non dimenticate ferite sparse strabordanti di sangue finto in ogni dove.

Jack o’Lantern

È di sicuro il costume più comune ma anche uno dei più rappresentativi della festa. Se non avete voglia di spendere una fortuna potreste realizzarlo davvero con poco. Procuratevi due maschere a forma di zucca intagliata e vestitevi come vi pare.

Anche se, ad onor del vero, un costume da contadino farebbe la differenza. Una tuta da lavoro e degli stivali alti di gomma potrebbero fare al caso vostro per completarlo nel migliore dei modi.

Costumi Halloween famiglia

Sono in molti a preferire di travestirsi in famiglia: cosa fare, in questo caso, per evitare di spendere cifre spropositate? Siamo dell’opinione che alle volte basti semplicemente guardarsi intorno ed aguzzare ingegno e creatività per dare vita a qualcosa di originale.

Ad esempio, interessanti e pratici costumi di Halloween per una famiglia possono essere:

Famiglia Frankenstein

Da delle semplici scatole di cartone si può dare vita a 4 maschere di Frankenstein come quelle che vedete sopra. Basta vestire tutti i componenti della famiglia di nero et voilà, il gioco è fatto. Nulla di più economico e di sicuro sorprendente per fare colpo sui presenti a qualsiasi festa voi stiate andando.

Famiglia di vampiri

In questo caso la differenza è fatta dall’insieme. Tutti i componenti travestiti a tema per rappresentare una vera famiglia di vampiri. Guardate nel vostro armadio: qualsiasi uomo ha nel suo guardaroba un completo elegante così come ogni donna – possiamo quasi affermarlo con certezza – annovera nel proprio armadio un vestito nero.

Ebbene, basta completarli con dei mantelli e vestire uno dei bimbi con una tuta nera e l’altro/a con un vestitino arancione. Una bella fascia in testa per la piccola e un cerchietto con le corna o con delle forbici conficcate in testa per la mamma per completarlo in maniera impeccabile.