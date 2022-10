Questo semplice spray per spolverare fai da te farà brillare le superfici (e ha un odore meraviglioso)

Spolverare non è di certo tra le attività casalinghe più semplici e veloci: la polvere, si sa, è un nemico insidioso, che tende ad arrivare dovunque e a ritornare pochi secondi dopo aver pulito. Ma, a differenza di ciò che comunemente si pensa, non sono necessari prodotti chimici per eliminarla: è possibile sconfiggere questo nemico anche in modo naturale!

Continua a leggere e scoprirai una fantastica ricetta per creare uno spray per spolverare fai da te, efficace e dall’odore davvero delizioso.

Questo semplice spray per spolverare fai da te farà brillare le superfici (e ha un odore meraviglioso)

Per creare uno spray per spolverare fai da te naturale, procurati:

1 tazza d’acqua (si consiglia di utilizzare acqua distillata in quanto impedisce la crescita dei microbi);

1/4 tazza di aceto (l’aceto bianco aiuta a tagliare grasso e sporcizia, disinfettando la superficie);

2 cucchiai di olio d’oliva (l’olio d’oliva da cucina aiuta a lucidare e protegge le superfici; se non hai olio d’oliva, puoi usare anche altre tipologie di olio per cucinare);

10-15 gocce di olio essenziale di limone (l’olio essenziale ha lo scopo di mascherare il forte odore di aceto; ha anche proprietà antibatteriche e antimicotiche);

contenitore spray.

Questo semplice spray può essere realizzato unendo tutti gli ingredienti all’interno del contenitore. Il composto deve essere agitato ogni volta prima dell’uso, poiché l’olio e l’acqua tenderanno a separarsi nel tempo.

Per utilizzarlo e ottenere il massimo, spruzzalo direttamente sui mobili e passa un panno pulito e asciutto, possibilmente in microfibra: le superfici saranno brillanti ed incredibilmente profumate!

Spray per spolverare fai da te: altre ricette

Esistono anche altri ingredienti da poter utilizzare per creare un efficace e profumato spray per spolverare fai da te. Innanzitutto, puoi cambiare l’olio essenziale e scegliere quello di arancia, o di lavanda, a seconda del tuo gusto.

Alcuni sono soliti aggiungere anche l’olio di cocco, che aiuta a “rivestire” le superfici evitando così che la polvere si depositi nuovamente su di esse.

Un altro modo per realizzare lo spray per spolverare è usare solo il sapone di Castiglia in polvere, mescolato con dell’acqua. Questo sapone, a base vegetale, è davvero efficace sia per la pelle che per la pulizia delle superfici. Aiuta a combattere grasso, polvere e germi.