Canada stanzia 560 milioni di dollari per la protezione delle foreste tropicali in Brasile

Quattrocentocinquanta miliardi di alberi, milioni di chilometri quadrati di ecosistemi che assorbono carbonio, regolano il clima e ospitano oltre la metà della biodiversità terrestre: le foreste tropicali sono al centro di un impegno finanziario internazionale che, almeno sulla carta, segna una svolta concreta. Il 15 novembre 2026, il Primo Ministro canadese Mark Carney ha annunciato un contributo di fino a 560 milioni di dollari canadesi in quattro anni alla Tropical Forests Forever Facility, il fondo multilaterale guidato dal Brasile del presidente Lula per la protezione foreste tropicali su scala globale.

Che cos’è la Tropical Forests Forever Facility

La Tropical Forests Forever Facility (TFFF) è un meccanismo finanziario ideato e promosso dal Brasile con l’obiettivo di raccogliere risorse da paesi donatori e redistribuirle ai paesi che ospitano foreste tropicali, a condizione che queste vengano effettivamente preservate. Non si tratta di un semplice fondo di donazioni: la struttura è concepita per funzionare come uno strumento finanziario che genera rendimenti, capace di attrarre capitali pubblici e privati su larga scala.

L’obiettivo complessivo è ambizioso: 125 miliardi di dollari di raccolta totale. A regime, il meccanismo punta a generare circa 4 miliardi di dollari annui da distribuire ai paesi partecipanti che rispettano i criteri stabiliti. Il Brasile stesso ha già impegnato 1 miliardo di dollari nel fondo, segnalando che l’iniziativa non è concepita come un trasferimento unilaterale da Nord a Sud, ma come una partnership in cui anche i paesi custodi delle foreste investono risorse proprie.

Come funziona il meccanismo di verifica

Il nodo più interessante della TFFF riguarda il sistema di controllo. I pagamenti ai paesi beneficiari non sono automatici: per ricevere i fondi, ogni paese deve dimostrare di aver mantenuto il tasso di deforestazione al di sotto dello 0,5% annuo, verificato attraverso il monitoraggio satellitare. Questo approccio basato sui risultati — noto nel settore come results-based finance — è considerato più efficace rispetto ai tradizionali meccanismi di aiuto allo sviluppo, perché lega il flusso di denaro a dati oggettivi e misurabili, riducendo il rischio di greenwashing istituzionale.

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La soglia dello 0,5% non è arbitraria: rappresenta un livello sufficientemente basso da garantire che la copertura forestale rimanga sostanzialmente intatta nel tempo, pur lasciando margine per attività legali e gestione sostenibile del territorio. Il monitoraggio satellitare, oggi accessibile con una precisione impensabile anche solo dieci anni fa, rende questo tipo di verifica tecnicamente fattibile anche su superfici enormi come quelle dell’Amazzonia o del bacino del Congo.

Il contributo canadese e il contesto internazionale

L’annuncio di Carney è stato fatto a Manila, nelle Filippine, il 15 novembre 2026. Il Canada si impegna con fino a 560 milioni di dollari canadesi nell’arco di quattro anni, una cifra che posiziona Ottawa tra i principali sostenitori della struttura. L’uso del termine “fino a” indica che l’erogazione completa è condizionata al rispetto di determinati parametri, coerentemente con la logica results-based dell’intera iniziativa.

Il Canada non è il solo paese ad aver aderito. I Paesi Bassi hanno annunciato un impegno di fino a 430 milioni di euro nell’arco di dieci anni, un orizzonte temporale più lungo ma che riflette la stessa logica di impegno strutturato. Anche la Norvegia è tra i partner coinvolti, confermando che il nucleo dei paesi donatori si sovrappone in larga parte a quello dei principali finanziatori storici della protezione forestale internazionale.

Questi contributi si inseriscono in un quadro più ampio: la protezione foreste tropicali è diventata, negli ultimi anni, uno degli assi portanti della diplomazia climatica, accanto alla transizione energetica e all’adattamento. La differenza rispetto al passato è che ora esistono strumenti di verifica più robusti e una volontà politica — almeno dichiarata — di collegare i flussi finanziari a risultati concreti sul terreno.

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Perché questo fondo è diverso dai precedenti impegni

La storia della finanza climatica per le foreste è costellata di promesse non mantenute e meccanismi che non hanno prodotto i risultati attesi. Il programma REDD+ delle Nazioni Unite, avviato oltre quindici anni fa, ha incontrato difficoltà strutturali legate alla verifica dei risultati, alla governance locale e alla permanenza dei benefici nel tempo. La TFFF prova a superare alcune di queste criticità con un approccio più centralizzato nella verifica e più diretto nella distribuzione dei fondi.

L’obiettivo dei 125 miliardi di dollari totali, se raggiunto, rappresenterebbe la più grande mobilitazione di risorse mai realizzata specificamente per la protezione forestale. Per dare un riferimento: l’intero budget annuale del Green Climate Fund, il principale strumento multilaterale per la finanza climatica, si misura in miliardi, non in decine di miliardi. La TFFF punta quindi a una scala inedita, anche se la strada verso i 125 miliardi è ancora lunga e dipenderà dalla capacità di attrarre capitali privati oltre a quelli pubblici.

Il ruolo del Brasile e le implicazioni geopolitiche

Che il Brasile sia il promotore principale di questo strumento non è casuale. Sotto la presidenza Lula, il paese ha invertito la rotta rispetto all’era Bolsonaro, riportando la deforestazione amazzonica ai minimi storici e riposizionando Brasilia come interlocutore credibile nelle negoziazioni climatiche internazionali. La TFFF è anche uno strumento di soft power: guidando un’iniziativa che coinvolge paesi ricchi come Canada e Paesi Bassi, il Brasile si afferma come protagonista — e non solo destinatario passivo — della governance climatica globale.

Per i paesi tropicali che potrebbero beneficiare dei fondi, il messaggio è altrettanto chiaro: la conservazione delle foreste non è più solo un obbligo morale o ambientale, ma può diventare una fonte di entrate stabili, a patto di rispettare soglie di deforestazione verificabili. Questo cambia radicalmente il calcolo economico che spesso spinge governi e comunità locali verso lo sfruttamento intensivo del suolo forestale. Se il meccanismo funziona come previsto, mantenere la foresta in piedi diventa finanziariamente più conveniente che abbatterla.

Resta da vedere se l’obiettivo dei 125 miliardi si trasformerà da ambizione in realtà, e se i sistemi di monitoraggio satellitare reggeranno alla pressione politica nei paesi beneficiari. Ma l’architettura della TFFF, con la sua logica di pagamento condizionato ai risultati e la partecipazione di donatori di primo piano come Canada e Paesi Bassi, offre basi più solide rispetto a molti strumenti precedenti. L’annuncio di Carney a Manila è un segnale che la protezione foreste tropicali sta diventando, finalmente, una priorità finanziata oltre che proclamata.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.