Le rinnovabili sorpassano il carbone nella produzione energetica mondiale: il punto di svolta della COP31 di Antalya

La COP31 di Antalya, in corso dal 9 al 20 novembre 2026, si apre in un momento che potrebbe rivelarsi davvero storico per la transizione energetica globale: per la prima volta nella storia, le fonti rinnovabili superano il carbone nella produzione di elettricità a livello mondiale. Un traguardo atteso da decenni che arriva proprio mentre i negoziatori di quasi duecento paesi sono riuniti in Turchia per definire le prossime tappe dell’azione climatica internazionale.

Un sorpasso che cambia la mappa dell’energia mondiale

Il momento in cui le rinnovabili superano il carbone nella generazione elettrica globale rappresenta un cambiamento strutturale, non un dato congiunturale. Solare fotovoltaico, eolico, idroelettrico e le altre fonti pulite hanno progressivamente eroso la quota di mercato del carbone nel corso degli ultimi anni, e ora il sorpasso è realtà. Non si tratta di un primato effimero legato a una stagione favorevole o a un calo temporaneo della domanda: è il risultato di investimenti massicci e sostenuti nel tempo.

Secondo i dati disponibili, nel periodo attuale sono stati investiti oltre 2.000 miliardi di euro in tecnologie di energia pulita a livello globale. Una cifra che spiega, almeno in parte, la velocità con cui il sorpasso si è materializzato. Il denaro privato e pubblico ha alimentato la costruzione di impianti eolici offshore e onshore, ha abbattuto i costi del fotovoltaico e ha reso competitive le batterie di accumulo in mercati dove pochi anni fa erano impensabili.

Il carbone, dal canto suo, continua a perdere terreno non soltanto per ragioni ambientali, ma anche economiche: in molte regioni del mondo costruire un nuovo impianto rinnovabile costa già meno che mantenere in funzione una centrale a carbone esistente.

Cosa succede ad Antalya mentre i dati sull’energia riscrivono la storia

La coincidenza temporale tra questo milestone energetico e i negoziati della COP31 non è irrilevante. Antalya ospita fino al 20 novembre 2026 una delle conferenze climatiche più attese degli ultimi anni, con delegazioni che dovranno confrontarsi su obiettivi di riduzione delle emissioni, finanziamenti per i paesi in via di sviluppo e meccanismi di adattamento.

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Tra i presenti alla COP31 figura anche Greta Thunberg, tornata a partecipare attivamente a una conferenza delle parti dopo cinque anni di assenza. La sua presenza riaccende l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale su un evento che rischia spesso di rimanere confinato nei corridoi diplomatici.

Il fatto che le rinnovabili superino il carbone proprio in questa finestra temporale fornisce ai negoziatori un argomento concreto: la transizione energetica non è più soltanto un obiettivo da dichiarare nei comunicati finali, ma un processo in atto, misurabile, documentato dai numeri della produzione elettrica globale.

Perché il sorpasso non significa che la crisi climatica è risolta

Sarebbe un errore leggere questo dato come un segnale che il problema è sotto controllo. Le emissioni globali mostrano segnali di stabilizzazione, ma la crisi climatica continua ad aggravarsi: la concentrazione di CO₂ in atmosfera rimane su livelli record, gli eventi estremi si moltiplicano e i paesi più vulnerabili subiscono conseguenze sempre più gravi.

Il carbone, pur avendo perso il primato nella produzione elettrica, resta una fonte energetica ampiamente utilizzata in molte economie emergenti. Il sorpasso delle rinnovabili riguarda la produzione di elettricità, non l’intero mix energetico globale, che include trasporti, industria pesante, riscaldamento. In quei settori la decarbonizzazione procede molto più lentamente.

Esistono inoltre squilibri geografici profondi. In alcune regioni dell’Asia e dell’Africa il carbone mantiene una quota dominante, e la transizione richiederà investimenti, trasferimenti tecnologici e supporto finanziario che i negoziati di Antalya dovranno affrontare in modo diretto.

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Il ruolo degli investimenti nella velocità della transizione

I 2.000 miliardi di euro investiti nelle tecnologie pulite non sono stati distribuiti in modo uniforme. Europa, Cina e Stati Uniti hanno assorbito la quota maggiore, mentre molti paesi a basso reddito restano ai margini della trasformazione energetica. Questo divario è uno dei nodi centrali delle discussioni alla COP31.

La Cambridge Institute for Sustainability Leadership ha identificato nella COP31 un appuntamento cruciale per ridefinire le architetture finanziarie del clima, con particolare attenzione ai meccanismi che possono mobilitare capitale privato verso i mercati emergenti.

La tecnologia solare, in particolare, ha dimostrato una curva di apprendimento straordinaria: i costi sono crollati di oltre il 90% nell’arco di quindici anni, rendendo il fotovoltaico accessibile anche in contesti dove l’accesso al credito è limitato. Ma costruire impianti è solo una parte del problema: servono reti elettriche adeguate, sistemi di accumulo e capacità tecnica locale per gestire la nuova infrastruttura.

Cosa ci si aspetta dai prossimi giorni di negoziato

Con la conferenza in corso fino al 20 novembre, i prossimi giorni saranno decisivi. I temi principali sul tavolo includono l’aggiornamento degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni, il finanziamento climatico per i paesi più vulnerabili e la questione del phase-out progressivo dei combustibili fossili, già oggetto di scontro nelle edizioni precedenti.

Il fatto che le rinnovabili abbiano superato il carbone nella produzione elettrica globale non elimina le tensioni politiche, ma modifica il terreno del confronto. I paesi che continuano a investire in nuove infrastrutture fossili si trovano ora a difendere scelte sempre più difficili da giustificare sul piano economico, oltre che su quello ambientale.

Quello che emerge da Antalya, tra i dati sull’energia e le voci della diplomazia climatica, è un quadro in movimento: la direzione sembra chiara, la velocità resta il vero punto di discussione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.