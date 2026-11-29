Estra: il contratto Ppa personalizzato dall’impianto eolico per le famiglie italiane

Finora il Power Purchase Agreement era uno strumento riservato quasi esclusivamente alle grandi aziende: contratti pluriennali con cui un’impresa acquistava energia direttamente dal produttore, saltando il mercato all’ingrosso. Da gennaio 2027 questo modello cambia destinatario. Estra, azienda energetica toscana parte del Gruppo Estra, ha lanciato a novembre 2026 Buon Vento, il primo contratto PPA retail 100% eolico in Italia, pensato per portare nelle case degli italiani energia prodotta direttamente da un impianto a vento in provincia di Benevento. Il contratto PPA per famiglie, fino a oggi una rarità nel mercato domestico, diventa così un prodotto concreto e prenotabile.

Un impianto eolico da 52 MW come fonte diretta per i consumatori domestici

L’energia che alimenta Buon Vento proviene da un parco eolico situato nei comuni di Morcone e Pontelandolfo, in provincia di Benevento, acquisito da Estra nel 2025. L’impianto è composto da 13 turbine per una capacità installata di 52 MW, una dimensione che consente di immettere sul mercato volumi significativi di energia autoprodotta.

A partire dal 1° gennaio 2027, Estra metterà a disposizione 160 GWh annui di elettricità rinnovabile di propria produzione, una quantità che rappresenta circa il 17% del suo portafoglio complessivo di vendite. Non si tratta di un’operazione marginale: l’obiettivo dichiarato dell’azienda è vendere sempre più energia che produce direttamente, riducendo progressivamente la quota acquistata da terzi sul mercato.

La scelta di puntare sull’eolico, e non sul fotovoltaico, risponde a una ragione tecnica precisa. Gli impianti a vento producono anche nelle ore notturne, garantendo una copertura del fabbisogno domestico stimata intorno all’80%, una percentuale sensibilmente più alta rispetto ad altre fonti rinnovabili che dipendono dalla luce solare. Per una famiglia che consuma energia nelle ore serali — la fascia oraria più critica per il fotovoltaico — questo fa una differenza concreta.

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Come funziona il contratto PPA per famiglie: prezzo fisso per quattro anni

Il meccanismo del contratto PPA per famiglie si basa su un accordo diretto tra il consumatore e il produttore, con condizioni economiche stabilite in anticipo e indipendenti dalle oscillazioni del mercato energetico. Nel caso di Buon Vento, il prezzo è fissato a 115 euro per megawattora per i primi quattro anni, all’interno di un contratto complessivo della durata di 10 anni.

Questo modello offre una protezione reale contro la volatilità dei prezzi dell’energia, che negli ultimi anni ha prodotto bollette imprevedibili per milioni di famiglie italiane. Conoscere il prezzo dell’energia per un orizzonte pluriennale permette di pianificare le spese domestiche con maggiore certezza. Le condizioni economiche relative agli anni successivi al primo quadriennio non sono state rese note da Estra al momento del lancio.

I clienti domestici possono già prenotare l’offerta, mentre per i clienti con partita IVA — la componente non domestica del target — la sottoscrizione dei contratti sarà possibile a partire dal 1° gennaio 2027.

L’obiettivo: 22.000 attivazioni tra famiglie e piccole imprese

Estra ha fissato un traguardo preciso per Buon Vento: 22.000 nuove attivazioni, suddivise in 20.000 utenze domestiche e 2.000 clienti non domestici con partita IVA. Sono numeri che danno la misura dell’ambizione del progetto: non un’offerta di nicchia destinata a un pubblico di early adopter, ma un prodotto pensato per raggiungere una quota rilevante del mercato retail.

Il contratto PPA per famiglie rappresenta anche un cambio di posizionamento strategico per Estra. L’azienda, che opera prevalentemente in Toscana e nelle regioni limitrofe, punta a costruire un rapporto più diretto con i propri clienti, legando il prodotto energetico a un impianto specifico e identificabile. Non energia generica da fonti rinnovabili certificate, ma elettricità proveniente da un parco eolico con un nome e una localizzazione precisa, in Campania.

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Perché il modello PPA retail è una novità rilevante per il mercato italiano

Il Power Purchase Agreement nel segmento industriale e commerciale esiste da anni anche in Italia. Grandi aziende manifatturiere, catene della distribuzione, operatori del terziario hanno utilizzato questo strumento per stabilizzare i propri costi energetici e certificare l’origine rinnovabile dell’energia consumata. Il salto verso il mercato retail — verso le famiglie, cioè — è invece inedito nel panorama nazionale.

Le ragioni per cui questo passaggio non era avvenuto prima sono principalmente di natura organizzativa e commerciale: il PPA tradizionale richiede negoziazioni complesse, volumi elevati e una capacità contrattuale che il consumatore domestico singolarmente non ha. Estra ha costruito un’offerta standardizzata che aggrega la domanda di migliaia di famiglie, replicando in forma semplificata la logica del PPA industriale.

Il risultato è un prodotto che, almeno sulla carta, combina tre elementi difficilmente presenti insieme nel mercato dell’energia al dettaglio: origine certificata da fonte rinnovabile, prezzo fisso pluriennale e collegamento diretto a un impianto specifico. Per il mercato italiano, che ha vissuto anni di forte instabilità nei prezzi dell’energia, si tratta di una proposta con caratteristiche strutturalmente diverse rispetto alle offerte indicizzate o alle tariffe variabili.

L’effettivo impatto sui costi in bolletta per le famiglie che aderiranno dipenderà dall’andamento dei prezzi di mercato nei prossimi anni: se il prezzo dell’energia dovesse scendere stabilmente sotto i 115 euro per megawattora, il vantaggio economico del contratto si ridurrebbe. Se invece i prezzi dovessero risalire — come è già accaduto più volte nell’ultimo quinquennio — la protezione offerta dal prezzo fisso diventerebbe un vantaggio concreto. La prevedibilità, in ogni caso, ha un valore in sé, indipendente dalla direzione dei mercati. Per approfondire il contesto normativo dei PPA in Italia, il Gestore dei Servizi Energetici offre documentazione aggiornata sulle forme di contrattazione dell’energia rinnovabile.

Con Buon Vento, Estra non si limita a vendere elettricità verde: propone un modello in cui il cliente domestico sa esattamente da dove viene l’energia che consuma, a quale impianto è collegato il proprio contratto e quanto pagherà per i prossimi quattro anni. In un mercato energetico ancora dominato dall’opacità delle offerte, è una differenza che vale la pena considerare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.