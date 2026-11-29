Caccia, 77 associazioni ambientaliste in piazza contro la riforma normativa

Settantasette organizzazioni — ambientaliste, animaliste, scientifiche, escursionistiche e imprenditoriali — hanno scelto Piazza dei Santi Apostoli a Roma per far sentire la loro voce il 26 novembre 2026, a poche ore dall’avvio della discussione alla Camera dei deputati del disegno di legge n.1552, meglio noto come ddl caccia 2026. Una mobilitazione ampia e trasversale che, nella storia recente delle battaglie ambientali italiane, è difficile ricordare con una composizione altrettanto eterogenea di soggetti uniti dallo stesso obiettivo: bloccare la riforma prima dell’approvazione definitiva.

Dal Senato alla Camera: il percorso del ddl caccia 2026

Il disegno di legge ha già percorso metà strada parlamentare. Il 23 giugno 2026 il Senato lo ha approvato con 80 voti favorevoli, 56 contrari e 2 astenuti: una maggioranza netta, ma sufficiente a far capire che il testo non è passato senza resistenze. Il 27 novembre 2026 il provvedimento è arrivato all’esame della Camera dei deputati, dove la Commissione Agricoltura di Montecitorio ha già votato a maggioranza il mandato al relatore, segnale che l’iter procede spedito verso l’approvazione definitiva.

Le opposizioni hanno tentato di rallentare il percorso in modo significativo. Francesco Emilio Borrelli, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, ha denunciato pubblicamente che Avs e Movimento 5 Stelle avevano presentato circa un milione di emendamenti, ma che neanche l’1% di questi è stato discusso. Una cifra che racconta più di molte analisi politiche: da un lato, la determinazione di chi vuole rallentare o modificare la riforma; dall’altro, la volontà della maggioranza di portare avanti il testo senza modifiche sostanziali.

Non è un caso che le opposizioni abbiano ribattezzato il provvedimento “legge Sparatutto”: un’etichetta polemica, ma efficace nel sintetizzare le preoccupazioni di chi ritiene che la riforma allarghi in modo eccessivo le possibilità di prelievo venatorio, a scapito della tutela della fauna selvatica.

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Settantasette voci contro: chi ha manifestato e perché

La protesta del 26 novembre in Piazza dei Santi Apostoli non è stata una manifestazione settoriale. Le 77 organizzazioni che vi hanno aderito rappresentano un fronte insolitamente largo: accanto alle associazioni animaliste e ambientaliste più note si sono schierate realtà scientifiche, gruppi escursionistici e persino soggetti del mondo imprenditoriale. Questo dato, più di qualsiasi dichiarazione, segnala che le preoccupazioni sul ddl caccia 2026 non sono confinate a una nicchia ideologica, ma attraversano settori diversi della società civile.

Tra i soggetti che hanno contribuito a mobilitare l’opinione pubblica c’è la Fondazione Capellino, che alla vigilia della discussione alla Camera ha lanciato un video e una serie di domande dirette ai parlamentari. Un’iniziativa pensata per portare il dibattito fuori dalle aule istituzionali e renderlo visibile a un pubblico più ampio, in un momento in cui i tempi parlamentari si stavano stringendo.

Le organizzazioni in piazza hanno evocato la possibilità di disobbedienza civile nel caso in cui la legge venisse approvata nella sua forma attuale. Si tratta di una dichiarazione politicamente rilevante, che indica quanto il livello di tensione attorno a questo provvedimento sia elevato.

Perché la riforma divide così profondamente

Il dibattito attorno al ddl caccia 2026 tocca nodi che in Italia restano irrisolti da decenni. La legge vigente risale al 1992: il disegno di legge n.1552 si propone di riformarla in profondità, ma le critiche di ambientalisti e associazioni si concentrano proprio su questo punto. Aggiornare una normativa vecchia di oltre trent’anni è necessario, sostengono i sostenitori della riforma; il problema, replicano i contrari, è la direzione in cui si aggiorna.

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Le obiezioni sollevate dalle organizzazioni scientifiche riguardano in particolare il rapporto tra prelievo venatorio e conservazione delle specie. La fauna selvatica è una risorsa comune, regolata da equilibri ecologici che le attività umane — compresa la caccia — possono alterare in modo significativo se non gestite con criteri scientifici aggiornati. Su questo punto il confronto tra chi sostiene la riforma e chi la contesta resta aperto, e la discussione alla Camera difficilmente lo chiuderà in tempi brevi.

Va ricordato che il percorso parlamentare non si esaurisce necessariamente con il voto di novembre. Secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, anche dopo la discussione avviata il 27 novembre, l’iter potrebbe proseguire con ulteriori passaggi a gennaio. Il che lascia ancora uno spazio — stretto, ma reale — per eventuali modifiche al testo.

Il contesto politico: maggioranza compatta, opposizioni in pressing

Il voto al Senato con 80 favorevoli ha mostrato una maggioranza coesa attorno al provvedimento. Alla Camera, il via libera della Commissione Agricoltura al mandato al relatore conferma che l’orientamento non è cambiato. Le opposizioni, Avs e M5s in testa, hanno scelto la strada della pressione massima — un milione di emendamenti è una cifra che parla da sola — ma il risultato concreto, almeno fino al 27 novembre, è stato marginale: meno dell’1% di quegli emendamenti ha trovato spazio nella discussione.

Borrelli ha reso pubblica questa proporzione come denuncia politica, e il dato è destinato ad alimentare il dibattito nelle settimane che seguiranno. Per le 77 organizzazioni scese in piazza, la questione non è più soltanto tecnica o naturalistica: è diventata una questione di metodo democratico, di quanto spazio venga realmente dato alle voci critiche in un iter parlamentare che, almeno finora, sembra procedere senza deviazioni significative rispetto all’impianto originale del testo.

Quello che è andato in scena tra il 26 e il 27 novembre 2026 — la piazza, il video della Fondazione Capellino, le dichiarazioni di Borrelli, la Commissione che vota il mandato — è il ritratto di un Paese diviso su una riforma che tocca valori profondi: il rapporto con la natura, la tutela della fauna, il confine tra diritti tradizionali e responsabilità ecologica. Il confronto, con ogni probabilità, non si chiuderà con il voto finale alla Camera. Per le 77 associazioni che hanno riempito Piazza dei Santi Apostoli, quello di novembre è stato solo l’inizio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.