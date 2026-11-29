Raccolta differenziata in Toscana verso il 70%: la Regione proroga gli standard di certificazione

La Toscana si avvicina a grandi passi alla soglia del 70% di raccolta differenziata, un traguardo che fino a qualche anno fa sembrava lontano e che oggi appare concretamente a portata di mano. I dati certificati per il 2024 mostrano una percentuale del 68,28%, con un incremento di 1,6 punti percentuali rispetto all’anno precedente: un segnale che il sistema regionale di gestione dei rifiuti urbani continua a migliorare con costanza. A rafforzare questo percorso, la Regione Toscana ha adottato il decreto 25952, che si inserisce in un quadro più ampio di aggiornamento degli standard di certificazione della raccolta differenziata toscana.

Cosa dicono i numeri del 2024

Il 2024 ha confermato una tendenza positiva che dura ormai da anni. I rifiuti urbani prodotti in Toscana hanno raggiunto complessivamente 2,28 milioni di tonnellate, con un aumento dell’1,2% rispetto all’anno precedente. Un dato che, letto da solo, potrebbe sembrare preoccupante — più rifiuti prodotti — ma che va contestualizzato: la quota raccolta in modo differenziato è cresciuta a un ritmo superiore rispetto alla produzione totale, portando la percentuale di differenziata al 68,28%.

Non si tratta di un salto improvviso. La Toscana ha registrato, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2023, una diminuzione costante della produzione totale di rifiuti urbani e, in parallelo, un incremento continuo della percentuale di raccolta differenziata. Questo doppio movimento — meno rifiuti in assoluto, meglio gestiti — è la fotografia di una regione che ha lavorato su più fronti contemporaneamente: infrastrutture, sensibilizzazione dei cittadini, organizzazione territoriale dei servizi.

Avvicinarsi al 70% non è solo un risultato simbolico. Quella soglia rappresenta da tempo un riferimento nelle politiche europee di gestione dei rifiuti, e raggiungerla significherebbe collocare la Toscana tra le regioni italiane più virtuose, in un panorama nazionale ancora molto disomogeneo tra nord, centro e sud.

Il decreto 25952 e la proroga degli standard di certificazione

Dietro i numeri c’è anche un sistema di regole che deve evolversi. La Regione Toscana ha adottato il decreto 25952, riferito all’annualità 2025, nell’ambito del processo di aggiornamento delle modalità di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata. La misura più rilevante è la proroga di un anno dell’applicazione del nuovo metodo standard regionale per la certificazione della differenziata.

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In termini pratici, questo significa che i gestori del servizio e i Comuni continueranno per un ulteriore periodo a operare secondo i criteri già in vigore, mentre si completa il percorso di transizione verso i nuovi standard. Non si tratta di un passo indietro, ma di un aggiustamento tecnico che serve a garantire continuità e coerenza nei dati prodotti anno per anno.

La certificazione della raccolta differenziata non è una questione puramente burocratica. I dati certificati determinano, tra l’altro, l’accesso a incentivi, la distribuzione di risorse tra i Comuni e la valutazione delle performance dei gestori del servizio. Cambiare il metodo di calcolo senza una fase di transizione adeguata rischierebbe di produrre discontinuità nelle serie storiche, rendendo difficile confrontare i risultati nel tempo.

Perché la certificazione conta quanto la raccolta stessa

Uno degli aspetti meno visibili — ma non meno rilevanti — della gestione dei rifiuti è proprio la governance dei dati. Sapere quanta differenziata viene raccolta è importante; saperlo in modo affidabile, comparabile e verificabile è indispensabile per prendere decisioni di policy credibili.

Il metodo di certificazione stabilisce quali materiali contano come differenziata, come vengono pesati, quali scarti vengono esclusi e come si calcolano le percentuali finali. Differenze anche piccole in questi criteri possono produrre scostamenti significativi nelle percentuali comunicate, con conseguenze dirette su classifiche, incentivi e obblighi normativi.

La scelta della Regione di prorogare l’applicazione del nuovo standard, anziché imporlo immediatamente, riflette una logica pragmatica: meglio una transizione ordinata che un cambiamento brusco che rischia di generare confusione nei dati e difficoltà operative per i gestori locali.

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Il ruolo dei gestori locali nel sistema toscano

La raccolta differenziata non migliora per decreto. Dietro i numeri in crescita c’è un lavoro quotidiano che coinvolge operatori, mezzi, infrastrutture e — soprattutto — comportamenti dei cittadini. La Toscana è servita da una rete di gestori che operano su base territoriale, con modelli organizzativi che variano da area ad area: dalla raccolta porta a porta nei centri urbani, ai centri di raccolta nei Comuni più piccoli, fino ai sistemi di raccolta di prossimità nelle zone montane o rurali.

Questa varietà è allo stesso tempo una ricchezza e una sfida. Da un lato, permette di adattare il servizio alle caratteristiche del territorio; dall’altro, rende più complessa la standardizzazione delle procedure e la comparazione dei dati tra aree diverse. Il decreto 25952, con la sua attenzione agli standard di certificazione, si inserisce proprio in questo nodo: come garantire che dati provenienti da contesti molto diversi siano confrontabili e affidabili.

Il confronto con gli obiettivi nazionali ed europei

Il 65% era l’obiettivo minimo di raccolta differenziata fissato dalla normativa nazionale per tutti i Comuni italiani, un traguardo che la Toscana ha già superato. Ma il quadro europeo spinge verso ambizioni più alte: le direttive comunitarie in materia di economia circolare indicano obiettivi crescenti di riciclo e recupero dei materiali, che richiedono non solo di raccogliere di più, ma di raccogliere meglio.

Raccogliere meglio significa ridurre le impurità — i materiali non conformi che finiscono nelle frazioni differenziate e che ne abbassano la qualità, rendendo più difficile e costoso il riciclo effettivo. Una percentuale alta di differenziata non equivale automaticamente a una percentuale alta di materiale effettivamente riciclato: la qualità della raccolta conta quanto la quantità.

Su questo fronte, il lavoro da fare rimane significativo. La Toscana si sta avvicinando al 70% di raccolta differenziata, ma il vero salto qualitativo sarà garantire che quella differenziata si trasformi in materia prima secondaria di qualità, capace di rientrare nei cicli produttivi. Per approfondire i dati sulla gestione dei rifiuti in Toscana, ARPAT pubblica periodicamente le analisi sulle tendenze regionali, offrendo un quadro dettagliato dell’evoluzione del settore negli ultimi anni.

Il percorso verso il 70% è dunque più di un obiettivo numerico: è il riflesso di un sistema che sta maturando, che impara a misurare se stesso con strumenti sempre più precisi e che cerca di trasformare buone intenzioni in risultati verificabili. La proroga degli standard di certificazione, in questo senso, non è un rallentamento: è parte di una costruzione che vuole durare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.