Come riciclare cosmetici vecchi

Riutilizzare vecchi cosmetici è un modo facile ed economico per aiutare l’ambiente. Non solo questo aiuta a ridurre l’ammontare dei rifiuti prodotti ogni anno, ma libera anche, più semplicemente, spazio nei ripiani del nostro bagno. Quando si tratta di cosmetici, è importante usare quelli che già abbiamo e non comprarne di nuovi inutilmente. Tuttavia, se un cosmetico è stato aperto e utilizzato, è altrettanto importante buttarlo via dopo un certo lasso di tempo.

Nei prodotti già utilizzati possono infatti formarsi dei batteri, e questo può causare problemi alla pelle. Se un prodotto può essere usato anche dopo essere stato aperto, è importante seguire la data di scadenza per evitare qualsiasi tipo di controindicazione. La maggior parte dei prodotti dura circa un anno dopo l’apertura, ma è meglio controllare sulla confezione per essere sicuri.

Se hai vecchi cosmetici che non userai più, è meglio riciclarli. I centri di riciclaggio locali dovrebbero avere un cassonetto apposito per questo tipo di rifiuto. Altrimenti, trova un altro modo per utilizzarli, magari seguendo uno di questi suggerimenti!

Consigli per riutilizzare vecchi cosmetici

Ci sono molti modi per dare nuova vita ai vecchi prodotti. Uno di questi è regalarli a qualcuno che ne ha bisogno e potrebbe usarli: si tratta di un modo efficace per far risparmiare soldi e, allo stesso tempo, aiutare qualcuno che ne ha bisogno.

Un altro modo è donarli ad una associazione. Se hai prodotti che non vuoi usare di nuovo, e magari sono ancora nuovi nella loro confezione, donali ad una associazione che li possa sfruttare in qualche modo. Così potrai aiutare una buona causa ed eliminare prodotti inutilizzati allo stesso tempo.

Infine, puoi riciclare i prodotti di bellezza portandoli a un centro di raccolta. Se hai prodotti che non vuoi usare di nuovo, portali presso un’isola ecologica in modo che possano essere smaltiti correttamente.

Idee originali per riutilizzare trucchi, creme e smalti

Abbiamo visto tre metodi semplici per disfarsi dei prodotti non più utilizzati. Ci sono però diversi modi per poter riutilizzare questi vecchi prodotti, a seconda della tipologia.

Come riutilizzare smalti vecchi

Se parliamo di prodotti per le unghie, un’opzione è quella di usare il vecchio smalto per creare decorazioni ad esempio su un vetro. Se hai qualche colore che non vuoi più usare, puoi mischiarlo insieme a un altro per creare un nuovo colore e dare nuova vita al prodotto. Oppure, puoi usare uno smalto vecchio per fare nail art. Se hai ancora dello smalto glitterato, puoi aggiungerlo alle unghie per dare un po’ di brillantezza in più.

Come riutilizzare il make up

Stesso discorso per i vecchi fard o la cipria, o anche per le matite per labbra e occhi. In generale i trucchi fatti con la polvere possono diventare degli ottimi prodotti per dare un tocco di personalità a biglietti d’auguri o per rendere la propria casa diversa in occasione di una festa.

Come riutilizzare prodotti di bellezza

Se le creme possono trasformarsi facilmente in degli scrub, il latte detergente può essere utilizzato per pulire oggetti vari, come borse o cinture, oppure per smacchiare i pennelli del trucco.

Dei vecchi rossetti si può fare un utilizzo forse ancora più impensato. Ad esempio, se ne possono mescolare due per cercare di ricreare quel colore che tanto desideri acquistare. In alternativa, puoi cercare di farli seccare per trasformarli in un fard, soprattutto se la tonalità può essere di tuo gradimento.