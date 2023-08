6 idee per creare animali con rotoli di carta igienica

In media, quanti rotoli della carta igienica butti nella spazzatura ogni settimana? E se invece di gettare via tutto quel cartoncino, lo trasformassimo in un piccolo zoo fai da te? Creare degli animali con i rotoli di carta igienica è facilissimo: ti basteranno dei rotoli di cartone, un paio di forbici, occhi finti, colla e la giusta ispirazione!

Fonte immagine: iStock

Quanti rotoli di carta igienica consumi, in media, ogni settimana? E quanti cilindretti di cartone si accumulano nella raccolta della carta? Invece di gettare via tutto quel cartone, facciamoci furbi, creiamo dei lavoretti, ad esempio degli animali, usando proprio i rotoli della carta igienica!

Se hai dei bambini, i progetti fai da te con materiali di riciclo rappresentano senza dubbio una delle attività più divertenti, stimolanti ed eco-sostenibili da fare durante i pomeriggi casalinghi.

Utilizzando dei materiali 100% riciclati e riciclabili, potresti trascorrere un pomeriggio insieme ai tuoi figli, e dar vita a oggetti super carini e persino utili, come dei portapenne, delle marionette, decorazioni per Halloween o per Natale o anche dei simpatici portaoggetti.

Insomma, quei rotoli di cartone apparentemente così banali, in realtà rappresentano un vero tesoro tutto da scoprire e riutilizzare.

Ad esempio, grazie a quei cilindretti potremmo creare un vero e proprio zoo di cartoncino. Per realizzare i nostri lavoretti preferiti, non dobbiamo far altro che chiamare a raccolta i nostri mini aiutanti preferiti e raccogliere tutto il necessario.

Lavoretti con i rotoli carta igienica: cosa usare?

Oltre ai rotoli della carta igienica (assicurati di averne a disposizione almeno una decina), per il nostro progetto Fai da te serviranno:

Forbici adatte anche per i bambini

Colori di tutti i tipi, inclusi quelli a tempera e pitture naturali ed ecologiche

Pennelli e pennarelli

Colla stick e colla a caldo

Occhi finti

Tanta immaginazione e la giusta ispirazione.

Hai preso tutto l’occorrente? Benissimo, ora mettiamoci a lavoro, scopriamo cosa si può fare con i rotoli di carta igienica!

Animali con i rotoli di carta igienica: 6 idee divertenti e originali

In basso troverai tanti lavoretti facili da realizzare, per creare animali di carta divertenti e coloratissimi. Dal coccodrillo al coniglietto, fino al pipistrello più “halloweenesco” che esista, non ti resta che scegliere il lavoretto che più ti piace e metterti all’opera!

Coccodrillo con rotoli di carta igienica

Per prima cosa, creeremo un coccodrillo con i rotoli di cartone. Per farlo, utilizzeremo sia il rotolo della carta assorbente che quello della carta igienica.

Ritaglia il rotolo più lungo in modo da creare il corpo del coccodrillo, quindi ritaglia il rotolo più corto per realizzare i dettagli, ovvero i denti aguzzi, gli occhioni e le zampette.

A questo punto, è ora di dipingere! Colora il coccodrillo di verde, i dentoni con la vernice bianca e realizza tutti i dettagli. Lascia asciugare e incolla il tutto alla base. Il coccodrillo è pronto!

Serpente con il rotolo della carta igienica

Per creare un divertentissimo serpente, utilizzeremo un semplice rotolo di cartone e un paio di forbici.

Ritaglia il rotolo a spirale, partendo dal basso verso l’alto. Dopodiché, colora il corpo del serpente, incolla degli occhi matti, la lingua biforcuta e il gioco è fatto!

Il bruco di cartoncino

Fonte: iStock

Se, invece, hai voglia di creare un bel bruco, ti basterà dipingere i rotoli di carta igienica e incollarli l’uno accanto all’altro in senso verticale.

Usando della carta o del cartoncino, crea le zampe e il viso del bruco. Incolla il tutto, ed ecco pronto il tuo simpatico animaletto!

Pecore con rotoli di carta igienica

Dedichiamoci adesso a un lavoretto davvero adorabile: creeremo delle pecorelle usando dei tubi della carta igienica e del cotone idrofilo.

Utilizzando della colla a caldo, applica dei pompon di cotone sul tubo della carta igienica, in modo da creare il pelo della pecora. Quindi, crea il faccino usando dei pennarelli, incolla degli occhi finti e le zampe, ed ecco che un banale rotolo della carta igienica si è trasformato in un simpatico animaletto!

Coniglietto di cartone fai da te

Fonte: iStock

Tornando agli animali della fattoria, con i rotoli della carta igienica potresti creare anche un adorabile coniglietto dal musetto tenerissimo.

Per questo progetto, ti serviranno un paio di forbici, qualche pennarello e un batuffolo di cotone. Ritaglia la sagoma come mostrato nell’immagine, disegna i dettagli e non dimenticare di attaccare la codina!

Pipistrello con rotoli di cartoncino

Fonte: iStock

Per finire, creeremo un pipistrello usando un rotolo di cartoncino, degli scovolini neri per lavoretti fai da te, un bel paio di occhi matti e del cartoncino extra per creare le ali del pipistrello.

Colora il tutto con della vernice nera, incolla i vari pezzi ed ecco pronto il tuo pipistrello.

Con lo stesso procedimento potresti realizzare altri lavoretti con i rotoli della carta igienica, come le simpatiche farfalle, la zebra, uno scoiattolo o anche un topolino!