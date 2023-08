Come riutilizzare vecchie damigiane: 5 idee creative

Sei in cerca di ispirazione per riutilizzare le vecchie damigiane di famiglia? Le idee creative e originali per usare i fiaschi sono tantissime: puoi trasformarli in lampade decorative, puoi farli diventare vasi portafiori, oppure potresti posizionarli in giardino, per creare un ambiente rustico e vecchio stile.

Fonte immagine: Pixabay

Hai trovato delle vecchie damigiane in soffitta, e ti chiedi come come riutilizzare questi suggestivi oggetti tipici dei tempi passati? Prima di tutto, considerati una persona fortunata: le damigiane in vetro, specialmente quelle antiche, che venivano usate per trasportare e conservare il vino, l’olio d’oliva, l’acqua o l’aceto, oggi sono considerate dei veri e propri pezzi d’arredamento, e sui siti specializzati possono arrivare a costare anche alcune centinaia di euro.

Quindi, se ne hai trovate un paio in soffitta, beh, buon per te! Di solito, queste grandi bottiglie di vetro si presentano di un bel colore verde scuro o verde chiaro, ma potresti trovarle anche color ambra o trasparenti.

Ma tornando alla nostra domanda: come riutilizzare delle vecchie damigiane per portare un po’ di quel fascino antico nelle nostre case o nel nostro giardino?

In questo spazio dedicato al riciclo creativo daremo una sbirciatina ad alcune idee per riutilizzare le vecchie damigiane di vetro.

Continua a leggere se sei in cerca della giusta ispirazione!

Quanto costano le damigiana di vetro?

Prima di dedicarci al nostro nuovo progetto, un’informazione che potrebbe tornarti utile: se non hai avuto la fortuna di scovare qualche bella damigiana antica nei meandri della soffitta o nel garage dei tuoi nonni, ma ne vorresti una tutta tua, non c’è nessun problema!

Puoi provare a cercarla nei negozi dell’usato della tua zona, oppure potresti cercarla nei vari siti on line. A seconda della tipologia, dell’”età” e delle dimensioni, il costo di una damigiana può andare dalle poche decine di euro fino anche a 100-200 euro. Troverai di certo quella che fa al caso tuo.

Detto ciò, scopriamo come utilizzare una damigiana di vetro per rendere più bella la nostra casa.

Ecco come riutilizzare le tue vecchie damigiane di vetro

Fonte: Pixabay

Per chi si stesse chiedendo come utilizzare i vecchi fiaschi, beh, le idee a cui ispirarsi sono davvero tantissime. Ad esempio, potresti utilizzare le damigiane in vetro in giardino, come decorazioni old style o come contenitori per l’acqua o oggetti e liquidi di vario genere.

Vediamo in quali e quanti altri modi potresti ridare una nuova vita alle vecchie damigiane.

Damigiana o lampada?

Cominciamo con alcune idee “luminose” per le nostre damigiane. Questo splendido oggetto può facilmente trasformarsi in una lampada o in un Abat Jour da comò.

Nel primo caso, non dovrai far altro che inserire delle classiche luci LED all’interno della damigiana (assicurati prima che la bottiglia sia ben pulita e – soprattutto – asciutta).

Nel secondo caso, potresti creare una lampada con una damigiana utilizzando un apposito kit per costruire lampade, con tanto di paralume e tutto il necessario per il tuo progetto.

Damigiana portafiori

Una delle soluzioni più comuni per riutilizzare le vecchie damigiane consiste nel “trasformarle” in vasi portafiori.

Di solito, data la grandezza del fiasco, si prediligono dei rami fioriti, per un effetto visivamente più armonico.

Puoi anche decorare la damigiana con fiori finti, secchi o stabilizzati (con gambo), per rendere la tua decorazione davvero evergreen.

Damigiane decorate con spago

Se hai un po’ di manualità e dimestichezza con il fai da te, potresti dedicarti a un progetto più impegnativo.

Ti basteranno della colla, un pennello e della corda o spago. Spennella la damigiana con la colla in modo uniforme, quindi, fai aderire la corda creando le forme e i disegni che più ti piacciono.

Damigiane decorate shabby

Se alle corde preferisci la pittura, potresti decorare la damigiana in stile shabby chic.

Per farlo, serviranno della vernice effetto gesso, colori acrilici, della carta vetrata per ottenere l’effetto shabby e decorazioni da applicare sulla bottiglia, come tessuti, fiori secchi, carta da decoupage e così via.

Decorazioni a tema “mare”

Un fiasco trasparente o blu sarà la base perfetta per creare decorazioni a tema mare e spiaggia, ideali per la tua casa-vacanze.

Potresti realizzare delle damigiane decorate fai da te applicando della corda (come abbiamo visto poco più in alto), conchiglie, oppure potresti semplicemente riempirle con della sabbia.

Naturalmente, ci sono anche tante altre idee per riutilizzare le damigiane di vetro in modo creativo. Ad esempio, potresti posizionarle in giardino, dove fungeranno da suggestivi elementi decorativi in stile rustico, o ancora potresti utilizzarle come centrotavola o portacandele.

Se hai il pollice verde, puoi provare a riutilizzare una vecchia damigiana per realizzare un terrario per cactus e succulente. O ancora, con un pizzico di inventiva e manualità, potresti utilizzarle per creare la base per un tavolino shabby, un comodino originale e personalizzato, o persino un lampadario.