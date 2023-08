Come riciclare le bucce di melanzane

Con le bucce di melanzane, che per alcune ricette dobbiamo tagliare via, si possono creare piatti ottimi. Se vogliamo optare per una cucina del riciclo, questo ingrediente può diventare un alleato delle nostre preparazioni. Ne usciranno portate buonissime e semplici da fare, ma anche qualcosa di più chic e ricercato, per quando vogliamo stupire i nostri commensali con piatti creativi.

Fonte immagine: Pixabay

Non è facile immaginare di poter riciclare le bucce di melanzane che di solito, in un’ottica di ricette con solo la polpa, è facile siano gettate. Per fortuna la maggior parte delle preparazioni a base di questo ortaggio le prevedono. Ma in alcuni casi è invece necessario pelare questa solanacea, tipo per le salse e le creme salate.

Ma le bucce non devono per forza essere buttate, in quanto sono una parte commestibile al pari della polpa e possono essere adoperate per altre ricette semplici. Di fatti, le melanzane si prestano a tipi di cucina diversi, piatti tipici mediterranei e altri che si ispirano alla tradizione mediorientale, dove le troviamo spesso.

Un classico levantino, che a seconda del luogo ha ripieni e metodi di cottura diversi, è il dolma o anche noto come dolmadakia. Si tratta di un involtino con carne e riso, avvolto nelle foglie di vite. Il bello è che una versione deliziosa e originale di questo piatto la si può avere scavando le melanzane e farcendo la restante buccia in modo creativo.

Di soluzioni per riciclare in cucina le bucce di melanzane ce ne sono diverse, come vedremo e questo ci permetterà di avere un’idea di come portare in tavola quello che è spesso considerato uno scarto. Ci basta essere creativi e prendere spunto da alcuni utili suggerimenti.

Fonte: Pixabay

I 5 modi per riciclare le bucce di melanzane

La buccia della melanzana, in ricette arrostite o nei sughi, di solito si tiene. Ma ci sono alcune preparazioni che invece prevedono di adoperare solo la parte interna, in modo da evitare i grumi della scorza. Per nostra fortuna la cucina circolare viene incontro alle nostre esigenze di limitare gli sprechi, con soluzioni per riciclare queste rimanenze.

Brodo di verdure

Il brodo di verdure non deve essere preparato solo con cipolla, carota e sedano, ma può essere personalizzato con gli ortaggi di stagione. Le melanzane resistono fino al periodo autunnale, quando il brodo caldo inizia a tornare sulle nostre tavole. Le bucce di melanzana sono ottime per rendere i nostri brodi più saporiti.

Chips di bucce

Le bucce delle nostre melanzane sono ottime anche fritte nell’olio o anche in friggitrice ad aria, per uno snack veloce a costo quasi zero. Le possiamo anche insaporire con la paprika o con solo una spolverata di sale. Un confort food da degustare sul divano, con meno sensi di colpa rispetto alle classiche patatine fritte, cariche di amidi.

Bucce di melanzane sottaceto

Una ricetta di recupero delle bucce di melanzane è quella che prevede di trasformarle in una saporita conserva sottaceto. Le dosi per ogni melanzana sbucciata sono mezza tazza di aceto di mele e mezza di zucchero. A questo possiamo addizionare aromi e spezie, quali peperoncino, aglio, finocchio essiccato o timo.

Bucce di melanzane ripiene

Lo abbiamo accennato prima, i dolma sono uno dei modi più buoni per adoperare le bucce delle melanzane in modo creativo al posto delle foglie di vite. Ma se tagliamo le melanzane per il lungo, scavandole della polpa, invece che, come per i dolma, dalla cima, ci troveremo con due barchette pronte da riempire con riso, verdure, carne e formaggi.

Per decorare i piatti

Se ritagliamo le bucce di melanzana a strisce piccole e sottili, per arrostirle o friggerle pochi secondi, ci troveremo un ottimo ingrediente per decorare i piatti. Che si tratti di semplici tartine, o anche un risotto vegetale, con questi bastoncini croccanti in superficie, porteremo in tavola dei piatti da chef senza troppa fatica.

Fonti