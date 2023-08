Come riciclare i sacchi di juta in 5 modi originali

Con i sacchi di juta possiamo dare sfogo al fai da te, in quanto il materiale si presta al riciclo creativo. Se pensiamo infatti che i sacchetti possano essere solo adoperati più volte, ci farà piacere sapere che abbiamo soluzioni diverse e originali. Di fatto, i contenitori non più freschi e stabili possono essere tagliati e rivisitati in modi bellissimi: in questo modo niente sprechi.

Fonte immagine: Pixabay

Se vogliamo riciclare i sacchi di juta, materiale robusto e dall’aspetto shabby chic, di soluzioni per farlo ne abbiamo almeno 5 diverse. Di certo in casa queste borse non mancano e, sebbene possano essere adoperate più volte, dopo qualche tempo tendono a scolorire a assottigliarsi. E no, in questo caso non sono più sicure per i nostri carichi pesanti.

Ma questo non significa che le si debba gettare via, dato che la juta lesionata del fondo è solo una parte dei sacchi e che invece quella in cima, di solito, tende a rovinarsi meno. Il che significa che possiamo ritagliare dai vecchi contenitori le parti ancora sane e riciclarle per oggetti utili.

Le borse di juta sono infatti un bellissimo oggetto che, una volta esaurito il suo classico utilizzo, può diventare un materiale unico. Lo abbiamo detto, ha dalla sua le doti favolose di resistenza e rusticità, che ne fanno una base ottima per innumerevoli progetti di fai da te. E questo ci permette di unire l’utile al dilettevole.

Da una parte si limitano gli sprechi e dall’altra si passa qualche ora rilassante per realizzare degli oggetti per la casa o idee regalo per amici e parenti. Il bello è che possiamo anche personalizzare la tela con dei pennarelli specifici per i tessuti, in modo da completare le opere con scritte e disegni.

Fonte: Pixabay

Riciclare i sacchi di juta

Ci sono almeno 5 modi creativi per riciclare i sacchi di juta che non possiamo adoperare più nel modo tradizionale, ma basta un pizzico di fantasia per inventare nuove soluzioni di utilizzo. Ma vediamo quelle più semplici e veloci, per un riciclo che non richiede grandi attese. E dona invece soddisfazione in poco tempo.

Porta vasi shabby

I vecchi sacchi di juta sono ideali per l’uso in giardino. Sono resistenti, leggeri, traspiranti, biodegradabili e un’ottima opzione per dare ai contenitori soliti un tocco shabby che non dispiace. Se abbiamo piante in vaso piccole e sacchi grandi, possiamo tagliare questi in pezzi e cucirli a misura.

Contro le erbacce

Se abbiamo dei sacchi di juta rovinati dal tempo, li possiamo aprire e adoperare in giardino per le aree dove non vogliamo che spuntino le erbacce. In poche parole saranno la copertura ideale per evitare di acquistare i teli pacciamatura. Ma avremo lo stesso ottimi risultati.

Tappeti

Uno degli aspetti migliori dei sacchi di juta è che hanno un tessuto solido e resistente e per questo possono diventare ottimi tappeti. Se abbiamo bisogno di un tappeto ampio, possiamo anche tagliare e cucire più borse per realizzarlo. La tela è ideale per i tappeti da esterno grazie alla sua natura robusta e alla capacità di assorbire l’umidità in eccesso.

Cuccia per animali

Con la juta dei sacchi ormai in disuso possiamo anche realizzare dei bellissimi cuscini per la cuccia del nostri animali domestici. Ma non solo, visto che la tela si presta non soltanto a ricoprire la gommapiuma. Se infatti vogliamo un tessuto fresco e traspirante per le brandine dei nostri amici di zampa, questo materiale non ha rivali.

Tovagliette per la colazione

E infine ricordiamo che la juta è uno dei materiali più indicati per chi apprezza uno stile rustico anche in soggiorno o nella cucina. Ci basta ritagliare la stoffa a misura di tovagliette per la colazione e decorarle con vernici per tessuti. In questo modo avremo una tavola personale e originale, con un riciclo semplice e di sicuro effetto.

Fonti