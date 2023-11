Come pulire il box doccia in modo naturale

Pulire il box doccia in modo naturale ed ecologico è possibile, e possiamo farlo in modo semplice e senza stress. Per pulire la doccia dal calcare, sbarazzarsi della muffa e pulire il piatto doccia in modo green, possiamo affidarci a rimedi come bicarbonato di sodio, acido citrico, tea tree oil e un semplice spazzolino.

Fonte immagine: Pixabay

Muffa, incrostazioni, sporcizia, vetri rovinati dal calcare: ammettiamolo, pulire il box della doccia non è propriamente una delle nostre attività preferite, ma sapevi che è possibile igienizzare vetri e superfici in modo naturale, e con il minimo sforzo? Rieccoci nel nostro angolo dedicato alle pulizie ecologiche e stress-free. In questo spazio “verde” vogliamo dedicare 10 minuti a uno degli elementi della casa più odiosi da pulire, proprio lui, il box doccia.

Appena acquistato, questo oggetto si mostra in tutto il suo brillante splendore. I vetri sono trasparenti, le superfici pulite e lucenti, sull’acciaio potremmo davvero specchiarci. Utilizzo dopo utilizzo, però, inevitabilmente il box doccia inizia ad opacizzarsi. Sui vetri si “attaccano” delle antiestetiche incrostazioni di calcare, il pavimento della doccia non è più pulito come un tempo, e l’acciaio non è più neanche lontanamente brillante.

Se anche tu sei alle prese con un problema del genere, beh, sarà il caso di porre rimedio.

Muffe sulle guarnizioni, calcare sui vetri, goccioline d’acqua e sporcizia possono trasformare il nostro box doccia in un “antro” ben poco invitante e piacevole alla vista.

In questo articolo vedremo come pulire il box doccia in modo naturale, impareremo a togliere le macchie di calcare dal vetro e quelle di muffa dalle superfici, il tutto utilizzando solo rimedi naturali amici dell’ambiente, come acido citrico, limone, bicarbonato e un vecchio spazzolino da denti.

5 consigli per pulire il box doccia in modo naturale

Fonte: Pixabay

Come togliere lo sporco dal box doccia? La risposta a questa domanda dipende dal tipo di “sporco” che intendiamo eliminare.

Ad esempio, per pulire i vetri della doccia molto sporchi potrebbe tornare utile l’acido citrico, mentre per evitare che rimangano le gocce sul vetro basterà una spazzola tergivetro per doccia o un semplice panno asciutto.

Ma vediamo meglio come pulire il box doccia in vetro trasparente o in plexiglass (le modalità non cambiano) utilizzando metodi naturali e lasciando da parte i soliti prodotti aggressivi e fin troppo inquinanti.

Tergivetro o panno asciutto

Iniziamo con uno degli strumenti più efficaci per mantenere puliti i vetri della doccia ed evitare la formazione di aloni e calcare: un panno asciutto.

Subito dopo aver finito di fare la doccia, prima di uscire, prendi la buona abitudine di asciugare i vetri utilizzando un panno in microfibra o una spazzola tergivetro.

Lo so bene, si tratta di un’operazione noiosissima (specialmente se abbiamo fretta o vogliamo solo rilassarci), ma questo semplice gesto ti ripagherà in futuro.

Acqua e limone per pulire il box doccia in modo naturale

Per togliere le macchie d’acqua dal vetro, oltre ad asciugare la superficie dopo ogni utilizzo, potresti utilizzare uno dei più famosi rimedi naturali che esistano: il limone. In un flacone con spruzzino, mescola in parti uguali il succo di limone filtrato e dell’acqua del rubinetto.

Agita il contenitore e spruzza la soluzione direttamente sui vetri. Lascia agire per qualche minuto e rimuovi i residui utilizzando un panno in microfibra asciutto.

Fonte: Pixabay

Acido citrico per i vetri della doccia

Per togliere le macchie d’acqua, ma soprattutto il calcare, dalla doccia con dei rimedi rigorosamente naturali, possiamo invece affidarci all’azione dell’acido citrico, un rimedio anticalcare e disincrostante ecologico al 100%.

In questo caso ti basterà versare in un flacone spray un litro d’acqua calda e due cucchiai di acido citrico. Agita il contenitore, spruzza la soluzione ottenuta sulle superfici da trattare e lascia agire per 30 minuti. Dopodiché, utilizzando dei guanti di gomma e una spugna, strofina la superficie e risciacqua per rimuovere ogni residuo.

Bicarbonato di sodio

Se quello che ti preme è togliere la muffa nera dal silicone o dai binari del box doccia, potresti affidarti al caro vecchio bicarbonato di sodio.

Crea una pasta mescolando acqua e bicarbonato. Per un’azione antibatterica, aggiungi anche qualche goccia di olio essenziale di tea tree. A questo punto, sfrega il composto sulle parti da trattare utilizzando una spazzola o un vecchio spazzolino da denti. Lascia agire per 30 minuti, strofina nuovamente il tutto e risciacqua con acqua calda.

Ed ecco che il tuo box doccia sarà tornato come nuovo!

Limone e sale

Infine, per sbiancare il box e far tornare il vetro della doccia come nuovo, potresti intingere degli spicchi di limone nel sale, e utilizzarli a mo’ di spugna, per sgrassare e igienizzare le superfici. Dopodiché, risciacqua per bene vetri e pavimento della doccia con acqua calda e il gioco è fatto.

Al termine di ogni operazione, non dimenticare di asciugare il vetro utilizzando la solita spazzola tergivetro o un panno.

Questi rimedi sono ottimi per pulire il box doccia in modo naturale, eliminando tracce di sapone, muffa e calcare dalle superfici. Per non rischiare di danneggiare il box, però, ti invitiamo a testare ciascun metodo su una parte nascosta, in modo da evitare danni costosi o persino irreparabili.