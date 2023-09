I rimedi naturali più efficaci per le gambe gonfie

Le gambe gonfie possono essere un problema fastidioso e doloroso, ma con le giuste abitudini ed i rimedi naturali migliori, è possibile gestire e prevenire questa condizione. I rimedi naturali, uniti a un sano stile di vita, possono offrire infatti un valido aiuto per ritrovare il benessere e la leggerezza delle gambe. Se il problema persiste o si intensifica, è sempre una buona idea consultare un medico o uno specialista.

Le gambe gonfie rappresentano un fastidio piuttosto comune ed è principalmente diffuso tra le donne. Il benessere delle gambe è essenziale per godere di una buona qualità della vita: infatti questa problematica non solo influisce negativamente sull’aspetto estetico, ma può causare anche disagio e dolore.

Più che in altri casi, i rimedi naturali possono aiutare non soltanto a ridurre il gonfiore e la conseguente sintomatologia dolorosa, ma anche a mantenere un generale stato di salute degli arti inferiori.

Le principali cause delle gambe gonfie

Il gonfiore delle gambe può manifestarsi in diversi modi: da una lieve sensazione di pesantezza a un evidente gonfiore che rende difficile persino indossare i propri vestiti o scarpe abituali. Questa condizione può derivare da diversi fattori, tra cui problemi di circolazione, ritenzione idrica, postura scorretta, scarsa attività fisica e fattori ormonali.

Ritenzione idrica

La ritenzione idrica è una delle cause più comuni di gambe gonfie. Può essere influenzata da una serie di fattori, tra cui una dieta ricca di sale, l’assunzione di determinati farmaci, problemi renali o cardiaci e squilibri ormonali.

Cattiva circolazione

Un’insufficiente circolazione sanguigna può portare a un accumulo di sangue nelle vene delle gambe, causando gonfiore (anche alle caviglie, ad esempio). Questo può essere aggravato da problemi come le vene varicose.

Sedentarietà

Rimanere seduti o in piedi per lunghi periodi, senza fare pause, può impedire una corretta circolazione nelle gambe, portando al gonfiore.

Fattori ormonali

Come accennato, le donne sono particolarmente suscettibili al gonfiore delle gambe a causa di fluttuazioni ormonali legate al ciclo mestruale, alla gravidanza o alla menopausa.

Temperature alte

Quando si parla di gambe gonfie e pesanti, anche il caldo gioca poi un ruolo importante nello scatenarne o aggravarne la sintomatologia.

I rimedi naturali più efficaci per le gambe gonfie

Quali sono, dunque, i rimedi naturali più efficaci per combattere e risolvere il problema delle gambe gonfie? Vediamoli tutti.

Alimentazione e diuretici naturali

Una dieta sana ed equilibrata può fare molto per prevenire e alleviare il gonfiore delle gambe. Alimenti come frutti di bosco, cipolle e pesce azzurro sono particolarmente efficaci.

La cipolla, ad esempio, è un potente diuretico naturale, che aiuta a eliminare l’eccesso di liquidi nel corpo. Inoltre, consumare cibi ricchi di potassio, come banane e spinaci, può aiutare a bilanciare i livelli di sodio nel corpo, riducendo la ritenzione idrica.

Infusi e tisane

Le erbe possono offrire un significativo sollievo dal gonfiore delle gambe. Infusi preparati con foglie di mirtillo o nocciolo sono particolarmente efficaci. Il mirtillo, grazie ai suoi flavonoidi, aiuta a migliorare la circolazione: ne bastano 20 grammi lasciati in infusione per 15 minuti per avere il rimedio pronto.

Il nocciolo ha proprietà tonificanti e vaso – protettive. Disponibile in soluzione già pronta in erboristeria, questo rimedio può anche essere realizzato interamente tra le mura domestiche. Basterà avere a disposizione alcune foglie da essiccare e successivamente sminuzzare. Che abbiate scelto la soluzione fai da te o quella pronta dovrete metterne un cucchiaio in acqua bollente, coprire e lasciare in infusione per 10 minuti. Una volta trascorso il tempo basterà filtrare bene e consumare, preferibilmente mattina e sera.

Massaggi e oli essenziali

Il massaggio è un’antica pratica che può offrire un profondo senso di rilassamento e benessere. Quando si tratta di gambe gonfie, i massaggi aiutano a stimolare la circolazione sanguigna e linfatica. Utilizzare oli essenziali come rosmarino, limone o ginepro può amplificare gli effetti benefici del massaggio linfodrenante. Questi oli hanno proprietà diuretiche, tonificanti e stimolanti.

Il massaggio può essere effettuato a partire dalle caviglie verso l’alto, con movimenti lenti e circolari. Questa tecnica potrà essere utilizzata anche nel caso in cui, agli oli, si preferiscano creme e gel a base di ippocastano, vite rossa, semi d’uva, centella asiatica, gingko, pungitopo o rusco.

Impacchi naturali

Applicare impacchi freddi o caldi può aiutare a ridurre il gonfiore alle gambe. Il cavolo verde è una buona soluzione se si preferisce non ricorrere a tisane o cibi poco graditi. Può essere impiegato sotto forma di impacco, da applicare per circa 45 minuti direttamente sulle parti interessate. Occorrerà metterne 4 foglie ben lavate a macerare, 5 se di piccole dimensioni, in acqua borica per almeno un’ora. A quel punto le foglie andranno applicate e coperte da un sottile strato di garza e bendate in maniera leggera.

Consigli per prevenire il gonfiore alle gambe

Oltre ai rimedi naturali, ci sono diverse abitudini e comportamenti che possono aiutare a prevenire il gonfiore delle gambe.

Alimentazione

Il ruolo assunto dall’alimentazione nel controllo e nella prevenzione delle gambe gonfie è di assoluto primo piano. Un regime alimentare con pochi grassi e bilanciato per ridurre gli eccessi di ritenzione idrica è consigliato non soltanto nell’eventualità che il problema si presenti, ma anche per ridurre al minimo le possibilità che ciò accada.

Frutta e verdura sono da inserire stabilmente nella propria dieta, insieme con i cereali, i legumi secchi e in generale gli alimenti ricchi di fibre. I più consigliati sono mirtilli, fragole, ananas, orzo e avena. Preferire il pesce alla carne (eventualmente scegliere pollo o altre carni magre), in particolare pesce azzurro come anche i crostacei.

Idratazione

Evitare il cosiddetto cibo spazzatura e in generale gli alimenti ad alto contenuto di zuccheri o grassi. Fumare il meno possibile (sempre meglio a ogni modo smettere) e bere molta acqua. A questi consigli si aggiungono alcuni consigli pratici riguardanti l’attività fisica e alcuni comportamenti da evitare accuratamente.

Attività fisica

Importante tenere il peso sotto controllo oltre a praticare abitualmente sport e attività fisica come il nuoto, il jogging, esercizi aerobici o anche delle rilassanti passeggiate. Un massaggio sarà poi come detto una pratica sempre utile per rilassare le gambe e ridurne il gonfiore, specialmente se abbinato a creme e lozioni contenenti alcuni dei rimedi naturali consigliati.

Attenzione all’abbigliamento

Nella vita di tutti i giorni si raccomanda di evitare alcuni comportamenti comuni che potrebbero favorire l’insorgenza del problema. Attenzione all’abbigliamento, evitando pantaloni e jeans troppo stretti lungo le gambe o calzature con tacchi alti come anche quelle con la suola totalmente piatta. Evitare inoltre di fermarvi troppo a lungo nella stessa posizione (specialmente se seduti alla vostra postazione di lavoro) e alzarvi di tanto in tanto per fare qualche passo lontano dalla scrivania.

Pediluvi e docce

Compatibilmente con le esigenze di riscaldamento andrà comunque evitata un’eccessiva vicinanza con stufe e termosifoni per via del ruolo giocato dal calore nel favorire il gonfiore. Utili al contrario sono pediluvi e docce, alternando il getto sulle gambe tra freddo e tiepido. Infine sarà d’aiuto stendere gli arti, specialmente la sera, avendo cura di appoggiarli su un cuscino per tenerli leggermente rialzati.

Conclusione

