Cos’è e a cosa serve una coperta ponderata

La coperta ponderata può farti sentire avvolto in un rassicurante abbraccio, migliorando così la qualità del tuo sonno e tenendo alla larga ansia e stress. Ma quali sono i suoi reali benefici? E quali controindicazioni ha questo accessorio?

Hai presente quella sensazione di sicurezza che provi quando ricevi un caldo abbraccio? La coperta ponderata può regalarti proprio questo effetto, migliorando allo steso tempo anche il tuo livello di benessere, allontanando ansia e stress e aiutandoti a dormire sonni più tranquilli. Per chi non la conoscesse, la coperta ponderata (anche detta coperta appesantita o zavorrata) non è altro che una speciale coperta un po’ più pesante rispetto a quelle tradizionali.

Si tratta di uno strumento che, un po’ come un dolce abbraccio o la fasciatura di un neonato, esercita una leggera ma decisa pressione che fa scivolare via tensioni e ansie, cullandoci in un sonno calmo, piacevole e rilassante.

Ma esattamente a cosa serve questa coperta? E quali dovrebbero essere i benefici del dormire con un piumino appesantito?

Prima di acquistare questo accessorio, sarà il caso di capire di cosa si tratta esattamente, quali sono i benefici della coperta ponderata e le controindicazioni da tenere in conto.

Come è fatta una coperta zavorrata?

Per prima cosa, sarà utile capire come sono fatte le coperte ponderate. Questi particolari accessori si basano sull’applicazione di una pressione profonda e controllata, volta a favorire un senso di calma e tranquillità.

Per esercitare questa pressione, la coperta contiene al suo interno dischi o perline di vetro, polipropilene o altri materiali. Di conseguenza, avrà un peso maggiore rispetto alle classiche copertine che utilizziamo normalmente per riscaldarci dal freddo.

Il peso della coperta viene distribuito in maniera uniforme sul corpo della persona, che di conseguenza si sentirà avvolto da una sorta di rassicurante abbraccio.

Di solito, le coperte ponderate hanno un peso che va dai 6 agli 11 kg, ma esistono anche delle coperte ponderate per bambini (su questo punto, come vedremo più avanti, bisogna però prestare particolare attenzione), del peso di 3 kg o poco più.

Come scegliere il peso della coperta ponderata?

Dal momento che esistono diversi tipi di coperte (alcune sono realizzate a maglia, altre in versione “piumino”) con pesi differenti, la domanda sorge spontanea: come scegliere la coperta più adatta alle nostre esigenze?

Una regola da tenere a mente per calcolare il peso della coperta ponderata è la seguente: il peso non dovrebbe superare il 10% del peso corporeo della persona che la utilizzerà.

Al primo impatto, avvolgerti in questa sorta di abbraccio zavorrato potrebbe suscitare sensazioni strane, ma di volta in volta potresti avvertirne sempre più i benefici.

Quanto costa la coperta ponderata?

Il prezzo di questa coperta è di certo più elevato rispetto a quello delle tipologie più convenzionali e classiche. Si va dai 50-60 euro in su, e il costo tende ad aumentare in base al peso della coperta e alla qualità dei materiali utilizzati.

A cosa serve la coperta ponderata?

Ma a questo punto, cerchiamo di capire bene quali sono gli effettivi benefici di una coperta ponderata. Abbiamo già anticipato che questo strumento è spesso promosso come rimedio contro l’ansia e l’insonnia.

Ma cos’altro potrebbe fare?

Coperta ponderata e autismo

Da diverso tempo, le coperte zavorrate vengono impiegate come terapia di supporto per le persone con demenza, disturbi dello spettro autistico, disturbo bipolare, ADHD o altre condizioni.

Si ritiene infatti che queste persone possano sviluppare un senso di protezione e calma grazie alla leggera ma costante pressione esercitata dalla coperta. In questi pazienti, la coperta appesantita permette di concentrarsi sugli stimoli sensoriali da essa forniti, piuttosto che sugli stimoli spesso eccessivi che derivano dall’ambiente circostante.

Secondo i sostenitori di questa forma di terapia, una coperta zavorrata potrebbe dunque aiutare i pazienti a controllare maggiormente le proprie emozioni.

Un rimedio contro ansia e insonnia?

Oltre che nelle persone con autismo o altre condizioni, la coperta ponderata viene spesso consigliata anche per le persone con ansia, depressione e stress.

Secondo alcuni studiosi, infatti, questo strumento aiuterebbe a ridurne i sintomi e, di conseguenza, favorirebbe una migliore qualità del sonno, con tutti i benefici che ne derivano.

La coperta ponderata funziona?

Ma quali sono le opinioni riguardo la coperta ponderata? Esercitare una pressione uniforme e costante sul corpo mentre dormiamo aiuta davvero a ridurre ansia, tensioni, stress e insonnia?

Molte persone che hanno usato questo strumento sostengono che, si, la coperta ponderata funziona davvero. In molti sostengono, inoltre, che la coperta esercita un effetto calmante nei bambini con autismo.

Tuttavia, bisogna sottolineare che le ricerche sull’argomento sono ancora poche, per cui saranno necessari studi approfonditi prima di poter consigliare la coperta appesantita per usi medici e terapeutici.

Coperta ponderata: controindicazioni

Prima di acquistare la tua nuova coperta, bisognerà valutarne anche le potenziali controindicazioni, specialmente se questa verrà impiegata per persone con disturbi mentali o fisici, o per i bambini.

La coperta dovrebbe essere usata sempre e solo da persone che possiedono le capacità fisiche e cognitive per poterla sollevare, in modo da non rischiare di rimanere intrappolati e soffocare.

Ciò vuol dire che questo strumento non è adatto per i bambini piccoli e i neonati. Sebbene in commercio esistano delle tipologie specificatamente realizzate per i più piccoli, ti raccomandiamo di chiedere prima un parere al pediatra. Presta attenzione anche se hai degli animali domestici, i quali potrebbero rimanere intrappolati sotto il peso della coperta.

Inoltre, la coperta ponderata è sconsigliata per le persone con alcuni tipi di condizioni mediche, come asma o disturbi respiratori, malattie cardiache, epilessia, apnea ostruttiva del sonno, ipertonia o disturbi della pelle.

Infine, la pressione esercitata dalla coperta non è necessariamente piacevole per tutti. Ad esempio, la coperta potrebbe non essere adatta per coloro che soffrono di claustrofobia.

