Kiwi rosso: 4 incredibili proprietà di questo frutto

Il kiwi rosso, di recente introduzione in commercio, deriva da un incrocio volto ad ottenere caratteristiche superiori rispetto alle varietà già esistenti. Originario della Cina, si distingue per un cuore dal colore rosso intenso e un sapore dolce, simile a quello di una caramella, che risulta perfettamente bilanciato con la tipica acidità del frutto. Ricco di vitamina C, potassio e antiossidanti, il kiwi rosso comporta benefici per la salute.

Il kiwi rosso, variante meno comune di quella verde che siamo soliti portare in tavola, è un frutto caratterizzato da interessanti proprietà che possono comportare benefici per la salute. E’ un alimento ricco di vitamine e sali minerali, utile per aggiungere alla nostra alimentazione tali nutrienti. Ma non solo: dove si trova il kiwi rosso? E che gusto ha? Lo approfondiamo di seguito.

Caratteristiche del kiwi rosso

Il kiwi rosso è di relativamente recente introduzione sul mercato: è il risultato di incroci mirati per ottenere caratteristiche superiori rispetto alle altre varietà di kiwi esistenti. Caratteristiche tali da renderlo ancora più apprezzato al palato dei consumatori. Le sue origini si fanno risalire in Cina, dove verrebbe coltivato dal 2007. Proviene da una pianta denominata Actinidia chinensis appartenente alla famiglia delle Actinidiaceae.

E’ disponibile in commercio, ma è più raro da trovare rispetto a quello verde o al meno comune gold. Il kiwi rosso vanta un perfetto bilanciamento tra dolcezza e acidità. Una volta aperto, è possibile notarne il cuore rosso.

Kiwi rosso, 4 proprietà

La sua polpa vanta un elevato contenuto di acqua. Sia la polpa che la buccia contengono un alto quantitativo di tocoferoli. La polpa di questa varietà contiene, inoltre, un più alto contenuto di acido ascorbico rispetto a quello presente nel kiwi verde. Son presenti, inoltre, potassio, magnesio, acido folico e calcio. Approfondiamone le proprietà.

Fonte di vitamina C

È una fonte di vitamina C: in 100 grammi di alimento ne sono presenti circa 185 mg (molti più che nei kiwi verdi o nelle arance). Ricordiamo che il fabbisogno medio giornaliero di vitamina C è pari a 75 mg nell’uomo adulto e 60 mg nella donna. E che un kiwi rosso è sufficiente a colmarlo. La vitamina C è un potente antiossidante, rafforza il sistema immunitario e aiuta l’organismo a prevenire il rischio di tumori.

Ricco di vitamina E

Tra le altre proprietà vanta anche un buon contenuto di vitamina E. Nota anche come tocoferolo, anche questa ha la capacità di combattere i radicali liberi per il suo potere antiossidante e di favorire il rinnovo cellulare. E’ utile ai fini dell’assimilazione delle proteine e vanta capacità preventive nei confronti del cancro. La vitamina E, così come la A, anch’essa presente nel kiwi rosso, sono benefiche per pelle, capelli e unghie.

Ottimo per gli sportivi

Tra i valori nutrizionali che caratterizzano il kiwi rosso c’è l’alto contenuto di zuccheri. Elemento, questo, che lo rende particolarmente indicato per chi pratica sport. Può essere, quindi, consumatodopo aver terminato l’attività fisica o anche a colazione, per fare un pieno di vitamine ad inizio giornata.

Ricco di antociani

Perché il kiwi è rosso? Per via degli antociani. Questi ultimi sono pigmenti vegetali presenti in fiori, frutta e ortaggi. Svolgono alcune funzioni protettive nei confronti del nostro organismo: tra l’altro sono antiossidanti ed antinfiammatori, il che li rende alleati per la salute del sistema cardiocircolatorio. Promuovono la salute di vene e capillari migliorando la microcircolazione.

Appuratene le virtù, passiamo ad una delle domande più gettonate: quanto costano i kiwi rossi al kg? Essendo al momento la loro produzione piuttosto limitata, non sono né facilmente reperibili (anche se non è impossibile trovarli presso banchi frutta e supermercati), né particolarmente economici. Un chilo ha un costo di circa 10 euro.

