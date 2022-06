Come funziona la dieta dell’anguria per dimagrire

L’anguria è uno tra i frutti estivi più dolci, buoni e amati da un po’ tutte le persone. Oltre ad avere un sapore ottimo, è anche benefico per la salute poiché possiede proprietà disintossicanti, diuretiche e anticolesterolo.

L’anguria aiuta a saziarsi, in quanto contiene molta acqua e per questo motivo è perfetto per una dieta veloce e fresca.

Come funziona la dieta dell’anguria per dimagrire

La dieta dell’anguria promette di far dimagrire se si assume questo frutto come alimento base. Chiaramente sono previsti anche altri cibi come cereali, latticini magri, verdure e carni magre in modo tale da non far mancare nulla al nostro organismo.

È un tipo di alimentazione ipocalorica consigliato soprattutto a coloro che vogliono rimettersi in forma durante la bella stagione; è l’ideale anche per affrontare il caldo, dal momento che questo frutto è amato proprio per la sua freschezza, oltre che per il sapore dolce.

Non manca anche il cetriolo, che possiede un ottimo contenuto di minerali e ottimo per reintegrare liquidi e sali persi quando si suda. È composto dal 96% di acqua e fornisce appena 14 calorie per etto, dunque è un valido aiuto quando si vuole fare una dieta dimagrante.

Dieta dell’anguria: menu settimanale

La dieta dell’anguria che viene proposta qui di seguito con un esempio di menu settimanale fornisce circa 1200 kcal al giorno e permette di perdere un paio di chilogrammi in una sola settimana. Come sempre per ogni dieta, è consigliato bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno.

Lunedì

Colazione: tè verde, 2 fette biscottate di kamut, un cucchiaino di miele;

Spuntino: 100 g. di anguria in macedonia con uva nera, more, ribes e lamponi;

Pranzo: insalata mista di tarassaco, carota, cetriolo e sedano, condita con due cucchiai di tzatziki, 50-60 g. di pasta di farro con pomodori;

Aperitivo: un centrifugato di anguria, sedano e cetriolo;

Cena: 130 g. di branzino al forno o alla piastra, cicoria o spinaci lessati, 40 g. di pane ai cereali.

Martedì

Colazione: tè verde, 2 fette biscottate di cereali, un cucchiaino di gelatina di frutta;

Spuntino: una fetta d’anguria;

Pranzo: insalata mista con cetrioli, radicchio, indivia, lattuga, carote e sedano, 40 g. di pane ai cereali;

Aperitivo: un centrifugato con cetriolo, carote e melone;

Cena: 120 g. di petto di pollo alla griglia con salvia o rosmarino, verdure alla griglia, 40g. di pane di kamut.

Mercoledì

Colazione: uno yogurt di riso o di soia, due cucchiai di cereali integrali;

Spuntino: macedonia con anguria e frutta di stagione;

Pranzo: insalata mista di tarassaco, carota, cetriolo e sedano, condita con due cucchiai di tzatziki, crema fredda di cetrioli, verdure alla griglia condite con un cucchiaino d’olio extravergine;

Aperitivo: centrifugato di cetriolo, menta e tarassaco;

Cena: 130 g. di polpo in insalata, spinaci o bieta lessati e saltati in padella, 40 g. di pane ai cereali.

Giovedì

Colazione: un bicchiere di latte di riso, 2 fette biscottate ai cereali, un cucchiaino di miele;

Spuntino: una fetta d’anguria;

Pranzo: insalata verde con radicchio, indivia, cetriolo e sedano condita con due cucchiai di tzatziki, 50-60 g. di farro con crema di verdure;

Aperitivo: un bicchiere di frullato con cetriolo, kiwi e foglie di menta;

Cena: 120 g. di tagliata con rosmarino, peperoni verdi, rossi e gialli arrostiti conditi con poco olio e succo di limone, 40 g. di pane ai cereali.

Venerdì

Colazione: tè verde, 2 fette biscottate di cereali, un cucchiaino di gelatina di frutta;

Spuntino: macedonia con anguria e frutta di stagione;

Pranzo: insalata mista con carote, cetriolo e sedano condita con poco olio, 60 g. di riso integrale con carote, cipolla e zucchine;

Aperitivo: centrifugato di cetriolo, carote e sedano;

Cena: due uova in camicia oppure in padella con erbette e spezie, radicchio rosso e insalata belga alla griglia, cicoria lessa, 40 g. di pane ai cereali.

Sabato

Colazione: uno yogurt magro, due cucchiai di cereali integrali;

Spuntino: macedonia con anguria e frutta di stagione;

Pranzo: insalata mista con carote, cetriolo e sedano, ravanelli e cipolla condita con poco olio, 40 g. di pane ai cereali;

Aperitivo: centrifugato di cetriolo, kiwi e foglie di menta;

Cena: 120 g. di pollo lesso in insalata con carote, cetriolo e sedano condita con due cucchiai di tzatziki, 40 g. di pane ai cereali;

Domenica