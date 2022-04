Le macchie di deodorante ti fanno impazzire? Ecco 3 infallibili trucchi per eliminarle

Per quanto i deodoranti che si trovano in commercio possano avanzare pretese di essere prodotti che non macchiano, che non lasciano aloni sui vestiti, che siano “no transfer” e quant’altro, capita ancora spesso di ritrovarsi con magliette e camicie che, nella zona delle ascelle, presentano una brutta macchia che non si riesce ad eliminare tanto facilmente con un normale lavaggio in lavatrice.

Sapone di Marsiglia

Per eliminare queste macchie, esiste un trucco infallibile che non tutti conoscono. Per applicare tale trucco, procurati:

una bacinella piuttosto capiente (o in alternativa un lavandino, oppure la vasca da bagno);

sapone di Marsiglia (si trova anche al supermercato);

una spazzola per bucato;

guanti di gomma.

Ecco il procedimento step by step per dire finalmente addio alle macchie di deodorante:

riempite la bacinella di acqua caldissima;

mettete i capi da smacchiare in ammollo per qualche minuto;

indossate i guanti per non scottarvi e per proteggere le mani;

pretrattare la zona incriminata sfregandovi direttamente sopra il sapone di Marsiglia;

sfregate tessuto contro tessuto e infine;

spazzolate bene con la spazzola per bucato.

Infine, lavate i capi in lavatrice alla temperatura più alta che possono sopportare. In genere un trattamento del genere è più che sufficiente a rimuovere residui di deodorante!

Aspirina sbriciolata

Direttamente dagli Stati Uniti, arriva anche il consiglio di trattare le macchie di deodorante, soprattutto per quanto riguarda capi bianchi, con una pastella fatta di acqua e aspirina sbriciolata.

Il procedimento è uguale a quello che abbiamo descritto prima: basta sostituire il composto con l’aspirina al sapone di Marsiglia!

Succo di limone

Un altro metodo infallibile per eliminare le macchie di deodorante è il succo di limone!

Tagliate a metà un limone

spremete una delle due metà direttamente sulle macchie di deodorante che si vogliono eliminare

lascia agire il succo per circa 10/15 minuti

risciacqua i capi a mano con acqua tiepida.

Come evitare le macchie di deodorante

Infine, ecco alcune precauzioni da prendere per evitare di ritrovarsi, a ogni bucato, a dover pretrattare magliette e camicie macchiate dal deodorante.