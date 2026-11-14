Bioplastica naturale dalle api solitarie: il nuovo materiale resistente e biodegradabile

Le api solitarie del genere Colletes — conosciute anche come “api del cellophane” — producono un materiale polimerico naturale per rivestire i propri nidi che ha caratteristiche sorprendentemente simili a quelle delle plastiche sintetiche: flessibile, resistente, traslucido, isolante e leggero. La scoperta, riportata nel novembre 2026, ha attirato l’attenzione della comunità scientifica perché questo poliestere di origine biologica si degrada completamente nell’arco di circa un anno, aprendo scenari concreti per lo sviluppo di una bioplastica biodegradabile ispirata alla natura.

Un poliestere che viene dall’alveare, non da un laboratorio

Il genere Colletes comprende centinaia di specie di api solitarie diffuse in tutto il mondo. A differenza delle api mellifere, non vivono in colonie organizzate e non producono miele in quantità significative. Costruiscono invece nidi individuali nel terreno o in cavità, rivestendo le celle con una secrezione ghiandolare che solidifica in un sottile strato impermeabile.

Questo rivestimento è ciò che ha incuriosito i ricercatori. Il materiale prodotto dalle Colletes si comporta come un poliestere naturale, con proprietà meccaniche paragonabili a quelle del polietilene — una delle plastiche sintetiche più diffuse al mondo, impiegata in imballaggi, borse, contenitori e decine di altri prodotti. La somiglianza non è superficiale: il materiale biologico delle api è resistente alle sollecitazioni meccaniche, isola efficacemente dall’umidità esterna e presenta una traslucidità che ricorda certi film plastici di uso comune.

Proprio questa combinazione di caratteristiche — resistenza, leggerezza, flessibilità — rende il materiale funzionalmente interessante per applicazioni pratiche. Non si tratta di un polimero fragile o degradabile al primo contatto con l’ambiente: la cellula del nido deve proteggere le uova e le larve per settimane, e il materiale assolve questo compito con precisione ingegneristica.

Biodegradabilità in tempi che la plastica convenzionale non conosce

Il punto che distingue questo poliestere naturale da qualsiasi plastica sintetica è la sua capacità di degradarsi completamente in circa un anno una volta che il nido viene abbandonato. Per confronto, una bottiglia in PET può impiegare fino a 450 anni per decomporsi, mentre i sacchetti in polietilene resistono nell’ambiente per secoli, frammentandosi in microplastiche senza mai scomparire davvero.

→ Leggi anche: Filtro stampato in 3D cattura il 90% delle microplastiche in laboratorio: ora la sfida delle lavatrici

Il fatto che un materiale con proprietà meccaniche simili al polietilene possa invece dissolversi nell’arco di dodici mesi rappresenta una discontinuità significativa. È esattamente il tipo di prestazione che la ricerca sui materiali sostenibili insegue da decenni: resistenza durante l’uso, biodegradabilità rapida dopo. Molte bioplastiche attualmente disponibili sul mercato richiedono condizioni industriali di compostaggio — temperature elevate, umidità controllata, presenza di microrganismi specifici — per degradarsi nei tempi dichiarati. Il materiale delle Colletes, invece, sembra degradarsi in condizioni ambientali naturali.

Questa caratteristica è tutt’altro che scontata. La bioplastica biodegradabile è un campo in cui le aspettative spesso superano le prestazioni reali: materiali etichettati come “compostabili” si rivelano spesso incompatibili con i sistemi di raccolta differenziata domestica, e la loro dispersione nell’ambiente non garantisce una degradazione rapida. Il modello offerto dalle api solitarie suggerisce invece che esistono in natura soluzioni polimeri che combinano davvero entrambe le qualità.

Perché le api del cellophane si chiamano così

Il soprannome “api del cellophane” non è casuale. Il rivestimento che le Colletes applicano alle celle del nido ha un aspetto visivo che ricorda proprio il cellophane: sottile, leggermente lucido, traslucido. Chi ha osservato da vicino questi nidi descrive le celle come piccole sacche impermeabili, quasi confezionate.

Questa impermeabilità ha una funzione precisa: proteggere le provviste di polline e nettare depositate accanto all’uovo dall’umidità del terreno, dai funghi e dai parassiti. Le larve si sviluppano in un ambiente isolato e stabile, e il rivestimento polimerico è la tecnologia naturale che rende possibile tutto questo. Dal punto di vista evolutivo, si tratta di una soluzione affinata nel corso di milioni di anni — un dettaglio che i ricercatori trovano particolarmente rilevante quando pensano a potenziali applicazioni industriali.

Cosa potrebbe cambiare nella ricerca sui materiali sostenibili

La scoperta non significa che domani sarà possibile raccogliere poliestere dalle api solitarie su scala industriale. Le Colletes producono quantità minime di materiale, sufficienti per rivestire poche celle. L’interesse scientifico si concentra invece sulla comprensione della struttura chimica di questo polimero naturale, con l’obiettivo di replicarne le proprietà in laboratorio attraverso sintesi bio-ispirata.

→ Leggi anche: Cassette di polistirolo per il pesce: le alternative sostenibili in carta e canapa

È un approccio già sperimentato con successo in altri campi: la seta del ragno ha ispirato fibre ad alta resistenza, le proprietà adesive delle cozze hanno guidato lo sviluppo di colle biocompatibili, la struttura delle ali delle farfalle ha suggerito superfici idrofobiche. In ciascuno di questi casi, il passaggio dalla scoperta biologica a un’applicazione tecnologica ha richiesto anni di ricerca, ma ha prodotto materiali con caratteristiche altrimenti irraggiungibili.

Nel caso della bioplastica biodegradabile ispirata alle api del cellophane, l’obiettivo sarebbe sviluppare polimeri sintetici che riproducano la combinazione di resistenza meccanica e degradabilità naturale, senza dipendere dalla raccolta diretta da insetti. Se la struttura molecolare del materiale risultasse replicabile attraverso processi fermentativi o di sintesi verde, le implicazioni per il settore degli imballaggi — uno dei principali contributori all’inquinamento da plastica — sarebbero considerevoli.

Il contesto: perché questa scoperta arriva al momento giusto

L’Unione Europea ha accelerato negli ultimi anni la legislazione sulle plastiche monouso, e la pressione regolatoria sui produttori di imballaggi è in continua crescita. Il mercato delle bioplastiche è in espansione, ma soffre ancora di un problema fondamentale: molti materiali alternativi non reggono il confronto prestazionale con le plastiche tradizionali, oppure richiedono condizioni di smaltimento specifiche che i sistemi di raccolta attuali non garantiscono.

Una bioplastica biodegradabile che si degradi in condizioni naturali entro un anno, mantenendo nel frattempo le proprietà meccaniche necessarie per proteggere un prodotto, sarebbe una risposta concreta a questo problema. Le api solitarie del genere Colletes hanno già risolto questa equazione. Capire come ci riescono è il passo successivo — e, stando a quanto emerge dalla ricerca pubblicata a novembre 2026, i presupposti per farlo ci sono tutti.

Per approfondire la situazione globale dell’inquinamento da plastica e le politiche internazionali in materia, il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) offre dati e aggiornamenti continuamente verificati.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.