Emilia-Romagna, nuovi incentivi regionali per le Comunità Energetiche Rinnovabili

Con 2,5 milioni di euro stanziati e una finestra di candidatura già chiusa lo scorso maggio, la Regione Emilia-Romagna ha confermato il proprio impegno verso la transizione energetica locale attraverso il terzo bando dedicato alle comunità energetiche rinnovabili. Un segnale concreto che, nel contesto nazionale, posiziona questa regione tra le più attive nel tradurre gli obiettivi europei in strumenti operativi per cittadini e territori.

Il terzo bando regionale: struttura e dotazione finanziaria

Il programma, annunciato il 18 dicembre 2025, rientra nel Programma Regionale per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027, priorità 2, azione 2.2.3. Le domande sono state accettate dal 17 marzo al 7 maggio 2026, con una dotazione complessiva di 2,5 milioni di euro destinata esclusivamente al sostegno degli investimenti delle comunità energetiche rinnovabili costituite o in fase di costituzione sul territorio regionale.

La struttura dell’incentivo prevede che il 35% dell’investimento ammissibile venga coperto come contributo a fondo perduto, ovvero senza obbligo di restituzione. Il contributo massimo erogabile per singolo progetto arriva fino a 150.000 euro. Non si tratta di cifre simboliche: per una comunità energetica di medie dimensioni, un contributo di questa entità può fare la differenza tra un progetto fattibile e uno che resta sulla carta.

Un elemento di particolare interesse riguarda la maggiorazione del 5% prevista per i progetti localizzati in aree montane e interne. Questa scelta non è casuale: nelle zone più periferiche, i costi di connessione alla rete e di installazione degli impianti sono spesso più elevati, e l’accesso alle fonti rinnovabili è storicamente più difficoltoso. L’incentivo aggiuntivo risponde a un criterio di equità territoriale che va oltre la semplice logica di efficienza energetica.

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Come funziona concretamente l’accesso al finanziamento

Le risorse del bando sono collegate al FESR 2021-2027, il che implica il rispetto di specifiche procedure di rendicontazione e monitoraggio tipiche dei fondi strutturali europei. Per i soggetti che si avvicinano per la prima volta a questo tipo di strumento, il percorso amministrativo può risultare articolato: è consigliabile valutare il supporto di professionisti esperti in progettazione europea prima di presentare la domanda.

Le informazioni complete sul bando, incluse le condizioni di ammissibilità e la documentazione richiesta, sono disponibili sul portale FESR della Regione Emilia-Romagna. Anche se la finestra di candidatura per questo ciclo si è chiusa, consultare la documentazione tecnica è utile per chi intende prepararsi a eventuali bandi futuri.

Il quadro regionale: dove sono le comunità energetiche in Emilia-Romagna

Il bando si inserisce in un contesto in evoluzione. Le comunità energetiche rinnovabili in Emilia-Romagna sono in crescita, con le province di Forlì-Cesena e Modena che guidano la classifica regionale per numero di iniziative avviate. Il dato che merita attenzione, però, è un altro: solo il 25% delle comunità energetiche regionali è già pienamente operativo. La gran parte si trova ancora in fasi intermedie, tra costituzione formale, progettazione degli impianti e iter autorizzativi.

Questo scarto tra comunità costituite e comunità operative è un indicatore importante. Suggerisce che le barriere non sono soltanto finanziarie, ma anche burocratiche e tecniche. I tempi di allacciamento alla rete, la complessità delle pratiche con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e la necessità di coordinare più soggetti giuridici diversi rallentano spesso la messa a regime degli impianti. Il finanziamento regionale interviene sulla componente economica, ma il percorso verso l’operatività richiede anche semplificazione procedurale a livello nazionale.

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Perché le comunità energetiche rinnovabili contano anche per chi non ne fa parte

Il valore delle comunità energetiche rinnovabili non si esaurisce nel beneficio diretto per i membri. Ogni comunità che entra in funzione contribuisce a ridurre la pressione sulla rete elettrica locale nelle ore di picco, favorisce la diffusione della cultura della produzione distribuita e genera dati utili per pianificare ulteriori interventi sul territorio. In zone rurali o montane — proprio quelle per cui il bando prevede la maggiorazione — possono rappresentare l’unica forma concreta di accesso a energia rinnovabile a prezzi accessibili.

Il modello delle comunità energetiche, regolamentato in Italia dal decreto legislativo 199/2021 in recepimento della direttiva europea RED II, consente a privati cittadini, imprese, enti locali e associazioni di condividere energia prodotta da fonti rinnovabili all’interno di un perimetro definito. L’incentivo economico arriva sia dalla riduzione della bolletta sia dagli incentivi del GSE sulla quota di energia condivisa, la cosiddetta energia virtualmente condivisa.

Il contesto europeo e il ruolo dei fondi strutturali

Il fatto che il bando emiliano-romagnolo sia finanziato attraverso il FESR 2021-2027 non è un dettaglio tecnico secondario. Significa che le risorse provengono da una programmazione europea che ha messo esplicitamente la transizione energetica tra le priorità di investimento per questo ciclo di fondi. L’azione 2.2.3 del programma regionale è pensata proprio per accelerare la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili come strumento di democratizzazione dell’energia, riducendo la dipendenza da fonti fossili e abbassando i costi energetici per le fasce di popolazione meno abbienti.

La scelta di destinare 2,5 milioni di euro a questo specifico strumento — e non a incentivi individuali per singoli impianti fotovoltaici — riflette una visione precisa: l’energia del futuro è condivisa, non solo prodotta. Che il 25% delle comunità regionali sia già operativo è un punto di partenza, non un traguardo. Il terzo bando serve esattamente a ridurre quel divario, sostenendo chi ha già avviato il percorso ma ha bisogno di risorse per completarlo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.