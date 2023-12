Come fare per evitare gli sprechi alimentari sotto le feste? Tra Natale e Capodanno, possiamo mettere in pratica tante idee e provare nuove ricette per cucinare con gli avanzi: tu scegli un ingrediente, noi ti diciamo come trasformarlo in un piatto nuovo e delizioso!

Con l’arrivo delle feste, dovremo tutti fare i conti con le tonnellate di avanzi di cibo, i resti di pranzi e cene di Natale e Capodanno. Dal momento che nessuno ha voglia di sprecare tutto questo prezioso ben di Dio, abbiamo pensato di giocare d’anticipo, e raccogliere alcuni consigli utili per cucinare con gli avanzi di Natale. In questo momento molti frigoriferi e dispense staranno già traboccando di pasticci di riso, lasagne avanzate, panettoni lasciati a metà, verdure gratinate e ripieni mai utilizzati. A questo si aggiungono poi le golosità extra, scatole di cioccolatini, sacchetti di frutta secca, conserve dolci e salate che riempiono scaffali e armadietti.

Per non rischiare di sprecare tutti questi alimenti, bisognerà usare un po’ di creatività e inventiva. Aggiungi questo e impasta quello, in pochi minuti potrai trasformare qualsiasi avanzo delle feste in una nuova pietanza, per prolungare la golosità per qualche altro giorno, senza dover gettare nell’immondizia del cibo buonissimo.

Tante idee antispreco per cucinare con gli avanzi Natale

Sai quanto cibo si butta a Natale e durante tutto il resto dell’anno? Decisamente troppo. Lo spreco alimentare è uno dei principali problemi del nostro Pianeta. Durante le feste, poi, quintali di cibo vanno a finire nella spazzatura. Ecco perché abbiamo pensato di offrire qualche idea utile per dare un taglio allo sperpero di cibo e rendere il Natale più sostenibile, rinnovando alcuni dei nostri piatti preferiti.

Dai primi piatti ai contorni, fino ai dolci, scopriamo cosa fare con gli avanzi di cibo di Natale e Capodanno.

Ricette con la pasta avanzata

Lasagne, tortellini in brodo e risotti sono da sempre gli indiscussi protagonisti delle feste. Ma che fare con la pasta avanzata e con il riso rimasto ancora nella teglia? Dai un’occhiata a queste idee gustose e sfiziose da personalizzare come piace a te!

Crocchette di riso svuota-frigo

Se ti è avanzato del risotto, potresti preparare delle crocchette aggiungendo semplicemente uova, parmigiano e una croccante panatura a base di pangrattato. Cuoci in forno o in padella, ed ecco pronto un piatto nuovo e delizioso!

Timballo di pasta avanzata

Qualsiasi tipo di pasta corta, invece, potrà essere arricchita con della besciamella e trasformata in un timballo gratinato in forno, pratico e facile da preparare.

Frittata di pasta del giorno prima

Una ricetta buonissima è senz’altro quella della frittata di pasta avanzata. Unisci due uova, formaggio grattugiato e la pasta del pranzo di Natale. Mescola, mescola e mescola, e cuoci in padella con un filo d’olio, proprio come una normalissima frittata, ma un po’ più buona!

Torta salata con pasta o riso

Puoi riciclare la pasta avanzata realizzando una torta salata. Stendi un rotolo di pasta sfoglia su una teglia, riduci la pasta in piccoli pezzetti, aggiungi qualche tocchetto di formaggio e altri ingredienti a piacere, copri con la pasta sfoglia e inforna. Ecco pronta una deliziosa torta salata con avanzi di Natale!

Ricette con brodo avanzato

Ti domandi che fare con il brodo di carne o di verdure avanzato in frigorifero? Anche stavolta ti proponiamo un paio di intelligenti soluzioni. Ad esempio, potresti preparare una semplice minestra calda, una cena perfetta e leggera dopo i bagordi di Natale. Ma non solo!

Lasagna di pane con brodo avanzato

In alternativa, puoi utilizzare il brodo per preparare una squisita lasagna di pane. Si alternano in una pirofila delle fette di pancarré o di pane comune, formaggio a fette e formaggio grattugiato, bagnando ogni strato con un’abbondante cucchiaiata di brodo.

Il tutto deve essere passato in forno per circa 10-12 minuti, in modo da far sciogliere il formaggio e far dorare i bordi.

Ricette con ripieno avanzato

Oltre a pane, pasta e brodo è rimasto anche quell’ottimo ripieno di lasagne e cannelloni? Se stai pensando di gettarlo nella spazzatura, aspetta un attimo! Potresti utilizzarlo per preparare delle ricette sfiziose, come quella dei peperoni ripieni o un calzone tutto alternativo.

Peperoni ripieni con avanzi di Natale

Per preparare questa ricetta last minute ti basterà tagliare dei peperoni a metà, rimuovere i semi e riempirli con il ripieno avanzato. Quindi, aggiungi del formaggio in cima e inforna. Lascia cuocere fin quando i peperoni non saranno ben morbidi e teneri e la cucina non sarà inondata da un irresistibile profumo.

Fagottino con ripieno avanzato

Se hai dell’impasto per la pizza, il ripieno avanzato sarà ottimo per preparare dei fagottini. Stendi l’impasto formando dei cerchietti del diametro di circa 10 cm, e versa al centro un paio di cucchiai di ripieno. Aggiungi il formaggio e i tuoi condimenti preferiti, richiudi il fagottino sigillando per bene i bordi, inforna e lascia cuocere.

Secondi piatti: ricette antispreco post-natalizie

Carne, pollo e pesce sono spesso protagonisti dei nostri pranzi di Natale e Capodanno. Ma anche stavolta, cosa farne degli avanzi rimasti? Se cerchi una soluzione semplice, potresti preparare delle polpette frullando la carne e aggiungendo uova, spezie a piacere e pane grattugiato. Ma questa non è l’unica soluzione.

Piadine con pollo avanzato

In alternativa, potresti trasformare il pollo arrosto in un ottimo condimento per piadine e quesadillas, o aggiungere carne e secondi piatti avanzati in un calzone improvvisato, magari da insaporire con formaggio, salsa e altri ingredienti.

La quiche antispreco

Patate al forno, melanzane, peperoni e zucchine grigliate sono gli ingredienti base perfetti per preparare delle ottime quiche vegetali, da creare usando una base di pasta sfoglia o di pasta brisée.

Dolci facili con gli avanzi di Natale

E per finire, a Natale non possono mancare i dolci tipici della tradizione, a cominciare da pandoro e panettone. Ma che fare con gli avanzi? Anche stavolta le idee abbondano!

Muffin di panettone avanzato

Con pandoro e panettone puoi preparare dolci originali e golosi, come i muffin riciclati. Si preparano in pochi minuti, mescolando il pandoro o il panettone sbriciolato con uova, latte, olio di semi e lievito per dolci. Aggiungi all’impasto anche delle gocce di cioccolato o dei pezzetti di mela, mescola e inforna nell’apposita teglia per muffin per 20-25 minuti.

Tiramisù con pandoro avanzato

Infine, altrettanto squisito sarà il pandoromisù o il panettonemisù, una variante natalizia del classico tiramisù che si prepara alternando le fette di dolce bagnate nel caffè, alla crema al mascarpone, coprendo tutto con uno strato di cacao amaro in polvere. Il risultato sarà delizioso, assaggiare per credere!