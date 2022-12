Centrotavola natalizio fai da te: 5 idee per le feste

Il centrotavola natalizio è il protagonista della tavola delle feste, ma puntare sul fai da te ci dona una marcia in più per essere unici e originali. Le pigne, i fiori e le piante, le candele, le bacche e i supporti più suggestivi ci aiutano. E con poca spesa e massima resa possiamo realizzare qualcosa di rustico o molto elegante.

Fonte immagine: Pixabay

Le feste dicembrine esigono un centrotavola natalizio come si deve, un segno di cura e attenzione per rendere il desco che accoglierà la famiglia e gli amici davvero unico e speciale. Se, tuttavia, non ci soddisfa troppo l’idea di scegliere articoli commerciali, possiamo invece puntare su qualcosa di homemade. Un bel centrotavola natalizio fai da te personalissimo.

Di idee per farlo ce ne sono tante, alcune imboccando persino la via del riciclo creativo, il che rende più green anche il nostro Natale. Ma sono tante anche le soluzioni per renderlo suggestivo, magari aggiungendo candele e lumini, così da creare una bella atmosfera accogliente, che accompagnerà i commensali per tutto il corso di pranzi e cene.

Se poi ci piace restare sul tradizionale, possiamo integrare le classiche piante natalizie al nostro centrotavola. In caso contrario, di soluzioni per un complemento d’arredo più moderno ne abbiamo tante. E sì, anche qualche idea shabby chic per chi invece vuole strizzare l’occhio al rustico.

Ma allora, una volta rimboccate le maniche, sistemato il piano da lavoro e messe colla a caldo e vernici a portata di mano, che opzioni abbiamo per il nostro centrotavola? Di seguito 5 idee.

Centrotavola natalizio fai da te: idee semplici

Non si deve essere re o regine del fai da te per realizzare un centrotavola bellissimo, ma basta avere un minimo di manualità e tanto buon gusto. Le soluzioni più semplici ma di effetto sono quelle contenitive. In poche parole, si sceglie un bel contenitore trasparente, come un vaso o un porta biscotti in vetro e lo si riempie.

Di cosa? In fondo possiamo mettere dei ciottoli dipinti di oro e argento come base, dopo possiamo adagiare dei rametti verdi, una casetta e spruzzare neve finta per mimare un paesaggio invernale. Ma ancora, i rametti possono essere attorniati da luci a LED natalizie con batteria e addobbati con mini palline che simuleranno un albero di Natale in miniatura.

La cosa bella è che possiamo anche riciclare gli addobbi più vetusti che non usiamo più per decorare l’abete del salotto, riverniciandoli e dando loro una nuova vita. In ultimo, se preferiamo un centrotavola diffuso, non disdegniamo l’idea di adoperare più di un contenitore di vetro da riempire e alloggiare nei punti strategici del tavolo.

Se vogliamo qualcosa di facilissimo e luminoso, riempiamo con sassi, glitter e acqua, poi alloggiamo candele galleggianti. Un modo per rendere suggestive le tavolate serali.

Fonte: Pixabay

Centrotavola natalizio elegante

Un’idea di lusso ma semplice è usare invece un vassoio in argento con bordi alti come base del nostro centrotavola natalizio. Lo possiamo riempire con una ghirlanda di rami e bacche di vischio e pungitopo, o con palline decorative, pigne e, ancora una volta con delle candele.

Ma possiamo anche puntare su un originale effetto runner, alloggiando lungo tutta la parte centrale della tavola delle foglie e dei rami, appoggiando sopra dei decori metallizzati. Al centro, invece del tradizionale vaso da fiori in vetro o ceramica, sistemiamo un vaso in argento, o un portabottiglie metallico, in cui posizionare un bel bouquet di fiori freschi.

Ed a proposito di fiori, se abbiamo occhio per gli abbinamenti, ricordiamoci che il centrotavola più raffinato è sempre quello floreale. Dai narcisi invernali, ai calicanti, fino ai ciclamini, di meraviglie che troviamo in questo periodo ce ne sono moltissime. Per dare un effetto più verticale, possiamo aggiungere canne di bambù o rametti ornamentali.

Se invece ai recisi preferiamo le piante, soluzione più green della precedente, elleboro e stella di Natale sono le scelte ideali. Ci basta scegliere vasi scenografici e sistemarle ad angolo tavola.

Come fare un centrotavola natalizio moderno

La maniera più facile per realizzare un centrotavola natalizio fai da te moderno è di scegliere la via del puro minimale. Se abbiamo un’asse di legno o marmo rettangolare, posizioniamola sul tavolo. Al centro mettiamo una lanterna con la candela, mentre attorno alloggiamo pigne, vasi piccoli monobocciolo e rametti di vischio.

Il segreto per un aspetto elegante è di scegliere due colori al massimo, oltre al verde delle foglie del vischio, preferibilmente optando per argento e bianco o oro e bianco. Ma se vogliamo rendere la tavolata diversa e contemporanea, la scelta può anche cadere sul bianco e nero, con piccoli accessi di argento.

Centrotavola natalizio in legno

Un centrotavola natalizio in legno rimanda ad un Natale rustico, shabby chic e sicuramente rende subito accogliente la zona pranzo. Ma come fare a portare l’atmosfera nordica in casa? In commercio si trovano facilmente vassoi e sottopiatti ispirati ai tronchi di legno.

Di fatto sono delle basi tonde di varia misura che riprendono le venature interne e le imperfezioni che hanno i ciocchi tagliati. Se abbiamo fortuna, ne possiamo anche reperire di veri nei mercatini.

Se li usiamo come basi, possiamo incollare sopra pigne, candele, rametti e decorazioni, in modo da trasformarli in oggetti di arredamento. Ma un’altra idea è di adoperare invece dei vecchi vassoi o delle scatole in legno, magari decapando e verniciando le superfici, per poi riempirli con pungitopo, vischio, verde ornamentale o muschio e con i tradizionali bastoncini di zucchero a staffa.

In commercio si trovano sia in versione edibile, ma anche sotto forma di decorazioni in metallo o plastica di ogni grandezza.

Fonte: Pixabay

Centrotavola natalizio vero con piante

Lo abbiamo detto e lo ribadiamo, il centrotavola natalizio vero con piante è la soluzione più gradevole sempre. Ma se dal fioraio ci sono costi elevati per un modello fatto da professionisti, per mettere sul tavolo di Natale qualcosa di bello, ci possiamo affidare al fai da te.

Il passo principale è scegliere la pianta che diventerà la protagonista del centrotavola, optando per specie che rispecchino anche lo stile della tavola. Il pungitopo e l’agrifoglio sono due grandi classici del periodo, ma le piante singole possono apparire troppo rustiche su un tavolo che invece punta su stili contemporanei.

In questo caso, meglio la stella di Natale e meglio ancora in versione crema rispetto al rosso, ma anche l’elleboro, dalla fioritura bellissima. E se volessimo un tappeto verde vero per i nostri centritavola, invece che usare i rami, la Selaginella è la pianta giusta. Con la sua vegetazione fitta e strisciante, è quello che serve per dare colore e vivacità alla tavola delle feste.