A partire dal 2026, il Governo introdurrà ufficialmente la Carta elettronica “Valore”, un nuovo strumento.

In un contesto economico ancora segnato da difficoltà e incertezze, il Ministero della Cultura ha deciso di puntare con decisione sull’educazione e la cultura come strumenti chiave per favorire l’inclusione sociale e la partecipazione attiva dei giovani alla vita culturale del Paese.

La Carta Valore, prevista dalla Legge di Bilancio e gestita centralmente tramite una piattaforma digitale, sarà personale e completamente elettronica, semplificando l’accesso ai bonus culturali con criteri uniformi a livello nazionale.

Bonus da 500 euro, l’INPS ti regala la Carta Valore: scopri subito come ottenerla

Potranno richiedere la Carta Valore tutti i giovani che conseguiranno il diploma di scuola secondaria di secondo grado o un titolo equivalente a partire dall’anno scolastico 2025/2026. La domanda dovrà essere presentata entro il compimento del 19° anno di età. Il credito assegnato sarà pari a circa 500 euro, una somma che potrà essere utilizzata esclusivamente per spese con finalità culturali e formative.

La novità più rilevante consiste nell’accreditamento del bonus su una piattaforma digitale dedicata, che consentirà di monitorare in tempo reale l’utilizzo del credito e garantirne la corretta destinazione. Il bonus sarà valido per un anno e dovrà essere speso entro i termini stabiliti dal Ministero, pena la perdita del credito residuo.

Il credito potrà essere utilizzato per una vasta gamma di spese riconducibili alla cultura e alla formazione, tra cui:

l’acquisto di libri e testi scolastici;

biglietti per cinema, teatri, concerti e altri spettacoli dal vivo;

ingressi a musei, monumenti e parchi archeologici;

iscrizioni a corsi di musica, teatro, lingue straniere e altre attività formative.

Questa articolazione mira a favorire un coinvolgimento culturale ampio e diversificato, in linea con le esigenze e gli interessi dei giovani neodiplomati.

L’utilizzo della Carta Valore sarà strettamente vincolato alle finalità previste dal programma. A tutela della correttezza e dell’efficacia dell’iniziativa, sono previsti controlli rigorosi sulle spese effettuate con la carta. In caso di utilizzo improprio, la carta verrà revocata immediatamente e potranno essere applicate sanzioni fino a 50 volte l’importo speso in modo irregolare.

Queste misure di controllo mirano a garantire trasparenza e rispetto delle finalità culturali dell’iniziativa, evitando abusi e sfruttamenti non autorizzati del bonus. Il Governo intende con questa nuova misura superare le tradizionali distinzioni basate sull’ISEE familiare, ponendo invece al centro l’impegno e i risultati scolastici dei giovani. La Carta Valore rappresenta dunque uno strumento meritocratico che vuole stimolare l’interesse per la cultura e la formazione, elementi considerati fondamentali per lo sviluppo personale e professionale delle nuove generazioni.