Halloween, campo di zucche magiche in Provincia di Lecco

Un campo interamente decorato con zucche, spaventapasseri e fantasmi vicino Lecco, un'idea suggestiva per gli amanti di Halloween .

Anche Lecco può vantare una magia di Halloween simile a quella americana perché a Galbiate è stato allestito un campo con zucche e fantasmi. Un meraviglioso spazio a ingresso gratuito da far invidia agli estimatori della notte delle streghe a stelle e strisce. Ad organizzare il tutto è Il Campo dei Fiori di Galbiate, situato a pochi passi dal lago. L’esercizio è specializzato in tulipani e narcisi meravigliosi, ma in autunno si trasforma nella casa delle zucche.

Con una serie di allestimenti tematici davvero unici. Una location da brividi ma a ingresso gratuito e libero durante la settimana, ma con prenotazione su Instagram per il weekend. Un piccolo compromesso che consente una visita davvero unica nel suo genere, che i più piccoli potranno apprezzare. Il percorso si snoda all’interno di una spazio dove è possibile ammirare zucche dipinte, zucche ornamentali, fantasmi, decorazioni di Halloween e molto altro. Ma in particolare è possibile scegliere la zucca commestibile da acquistare e portare a casa.

Halloween, una tradizione senza tempo

Il campo di zucche nasce dalla tradizione di un tempo quando, a fine estate, si sceglieva la zucca più bella da portare a casa e trasformare in tortelli e gnocchi. Un appuntamento imperdibile che, con il tempo, ha unito i gesti del passato alle celebrazioni d’oltreoceano. Lo spazio è davvero suggestivo perché si affaccia direttamente sul lago, mentre l’allestimento è curato con passione e molto amore.

Durante il resto dell’anno il campo si trasforma nella casa dei fiori da cogliere e scegliere per un bouquet da creare personalmente. Un progetto eco-sostenibile che non si avvale dell’utilizzo di diserbanti o pesticidi, ma dell’acqua piovana nella piena tutela dell’ambiente. Il campo conduce alla ciclo-pedonale del lago di Annone e lo spazio è accessibile a tutti, cani compresi che potranno avvalersi di un’area green a loro dedicata.

Un appuntamento di Halloween da non perdere fino al 31 ottobre, a ingresso libero in settimana dalle 16.30 alle 18.30. Mentre il venerdì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 con prenotazione.

