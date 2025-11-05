Bancomat: assicurati di premere questo tasto dopo aver fatto il prelievo, solo così puoi stare tranquillo e mettere al sicuro tutti i tuoi soldi.

Con l’innovazione tecnologica che continua a trasformare il modo in cui gestiamo i nostri pagamenti, è importante ricordare che alcune semplici attenzioni possono fare la differenza nella sicurezza delle nostre finanze. In particolare, quando si effettua un prelievo allo sportello bancomat, esiste un gesto fondamentale che può proteggere i nostri risparmi da possibili truffe.

Negli ultimi anni, il panorama dei pagamenti ha subito un’accelerazione senza precedenti. Grazie alla diffusione di smartphone e carte di credito, sempre più persone scelgono modalità alternative al contante. In Italia, l’adozione di sistemi di pagamento contactless è ormai consolidata, con l’introduzione di app dedicate e, più recentemente, di dispositivi innovativi come lo smart ring: un anello intelligente che consente di effettuare pagamenti avvicinandolo semplicemente al POS, eliminando la necessità di portare con sé carte o telefoni.

Bancomat, premi quel tasto importante dopo aver fatto il prelievo? Solo così salvi tutti i tuoi soldi

Questo progresso non ha però cancellato completamente l’uso del contante, soprattutto per prelievi allo sportello. Dal momento che gli stipendi vengono erogati quasi esclusivamente in forma elettronica, il prelievo presso gli sportelli automatici rimane un passaggio obbligato per chi necessita di liquidità. Tuttavia, proprio in queste situazioni occorre prestare particolare attenzione.

Chiunque abbia utilizzato un ATM avrà notato la richiesta di stampa della ricevuta al termine dell’operazione. Quello che non tutti sanno è che la scelta di stampare o meno la ricevuta può influire significativamente sulla sicurezza dei propri dati bancari.

Le ricevute, infatti, contengono informazioni sensibili quali il saldo del conto, dettagli sulle ultime transazioni e, in alcuni casi, anche il numero della carta collegata all’operazione. Questi dati sono preziosi per i truffatori, che attraverso tecniche sempre più sofisticate cercano di carpire informazioni per mettere a segno frodi e furti.

Gli esperti di sicurezza informatica raccomandano quindi di non stampare mai la ricevuta dopo un prelievo. Il tasto da premere per completare l’operazione in modo sicuro è proprio il comando “Annulla” quando il display chiede se si desidera la stampa. In questo modo si evita di lasciare tracce cartacee che potrebbero cadere nelle mani sbagliate.

Il mondo degli sportelli automatici è da sempre nel mirino di un vasto esercito di malintenzionati. Le truffe più comuni includono lo skimming, ovvero la clonazione delle carte tramite dispositivi installati abusivamente sugli sportelli, ma anche tecniche più recenti che sfruttano le informazioni contenute nelle ricevute stampate.

Con l’aumento delle tecnologie di pagamento digitale, anche le modalità di attacco si evolvono. È fondamentale quindi adottare comportamenti prudenti, come non condividere mai il PIN, verificare sempre l’integrità dello sportello prima di utilizzarlo e, appunto, evitare di stampare ricevute che contengano dati sensibili.