Carne vegetale, Snoop Dogg: datela di nascosto nei pasti in famiglia

Far assaggiare la carne vegetale di nascosto ai propri famigliari per superare i preconcetti, questo il consiglio di Snoop Dogg.

Parliamo di: Dieta vegana

Inserire la carne vegetale di nascosto all’interno dei pasti in famiglia. Questo il consiglio che dà a tutti Snoop Dogg, rapper, attore e produttore discografico statunitense. Apparso in un video della Beyond Meat, il 48enne di Long Beach ha dichiarato di aver utilizzato questo stratagemma per far provare ai propri famigliari la “carne non carne”.

Secondo Snoop Dogg il primo impatto dei suoi famigliari con la carne vegetale sarebbe stato all’insegna della curiosità e della sorpresa. Solo dopo l’assaggio avrebbe rivelato loro che si trattava di cibo vegano, ricevendo come risposta un “Oh, non sapevo mi piacessero i prodotti a base vegetale”.

Il video fa parte della campagna “Why Go Beyond“, nella quale una serie di celebrità rivelano il come hanno introdotto la propria famiglia al consumo di carne vegetale. La scelta di Snoop Dogg è stata quella di somministrare i prodotti vegan ai propri famigliari “di nascosto”. Secondo il rapper un modo per aggirare eventuali preconcetti e rifiuti causati dall’eccessiva conformazione a determinati “standard”:

Come ho introdotto la carne vegetale alla mia famiglia? Prodotti a base vegetali alla mia famiglia? Li ho fatti scivolare su di loro. Li ho fatti entrare. Dovete farli entrare di nascosto perché molte persone sono abituate a un certo gusto o a un certo modo di fare le cose. Dovete farli scivolare dentro senza avvisare e rendere ciò semplicemente un modo per farli arrivare.

Fonte: Vegnews