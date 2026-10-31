Operazione Cervo Italico: 17 esemplari trasferiti in Calabria per salvare la sottospecie dall’estinzione

Tra il 22 e il 25 ottobre 2026, diciassette cervi italici hanno percorso quasi mille chilometri verso sud: dal Bosco della Mesola, nella pianura ferrarese, fino al Parco delle Serre in Calabria. Undici femmine e sei maschi, trasportati con cura per rinforzare una delle popolazioni di fauna selvatica più fragili d’Europa. Non si tratta di un trasferimento ordinario: il Cervus elaphus italicus è una sottospecie endemica, unica al mondo, che ha sfiorato l’estinzione nel dopoguerra e che oggi torna lentamente a occupare territori dove era scomparsa da secoli.

Una sottospecie sull’orlo del baratro

La storia del cervo italico è una delle più drammatiche nella cronologia della fauna italiana. Tra il 1945 e il 1947, la popolazione era scesa ad appena una decina di individui — un numero così esiguo da rendere quasi inevitabile la scomparsa definitiva della sottospecie. Sopravvissero grazie alla protezione offerta dal Bosco della Mesola, una riserva naturale statale nel delta del Po che ha funzionato per decenni come ultimo rifugio.

Il Cervus elaphus italicus si distingue dagli altri cervi europei per caratteristiche morfologiche proprie: è più piccolo, ha una corporatura diversa e rappresenta un patrimonio genetico che non esiste altrove. Proprio questa unicità rende ogni nascita, ogni trasferimento, ogni nuovo branco fondamentale per la conservazione della biodiversità italiana.

Il quarto intervento dell’Operazione Cervo Italico

Il trasferimento di ottobre 2026 non è un episodio isolato, ma il quarto intervento di un programma strutturato avviato nel 2023: l’Operazione Cervo Italico, coordinata da WWF Italia e Università di Siena in collaborazione con i Carabinieri e le autorità regionali. L’obiettivo è costruire una seconda popolazione vitale al di fuori del Bosco della Mesola, riducendo il rischio che un singolo evento — un’epidemia, un incendio, una siccità prolungata — possa cancellare definitivamente la sottospecie.

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Il Parco delle Serre, in Calabria, è stato scelto come sito di reintroduzione per le caratteristiche del suo ecosistema forestale, compatibile con le esigenze ecologiche dei cervi italici. I risultati ottenuti nelle prime tre edizioni dell’operazione parlano chiaro: prima di questo quarto trasferimento, nel parco calabrese erano già presenti circa 33-34 esemplari, e nell’arco di tre anni si sono registrate 12 nascite. Un segnale concreto che la popolazione sta attecchendo e che il programma funziona.

Come si trasferisce un cervo italico

Spostare animali selvatici su distanze così lunghe richiede competenze specifiche e una logistica precisa. Gli esemplari vengono catturati, sedati e sottoposti a controlli veterinari prima del trasporto. Ogni fase è calibrata per ridurre al minimo lo stress degli animali, che sono particolarmente sensibili alle manipolazioni. Il periodo autunnale non è casuale: coincide con la fine del periodo riproduttivo del cervo, quando gli animali sono meno vulnerabili e il trasporto risulta meno rischioso per la loro salute.

Il coinvolgimento dell’Università di Siena garantisce un monitoraggio scientifico continuo sia sulla popolazione di partenza al Bosco della Mesola, sia sugli individui reintrodotti in Calabria. Questo tipo di sorveglianza è indispensabile per valutare l’adattamento degli animali al nuovo ambiente, la loro integrazione con i conspecifici già presenti e le eventuali criticità sanitarie.

Perché i cervi italici in Calabria cambiano la prospettiva per la sottospecie

Prima dell’avvio dell’Operazione Cervo Italico, l’intera sottospecie dipendeva da un’unica popolazione concentrata in un’area geograficamente limitata. Questa condizione, nota in biologia della conservazione come single-population risk, è una delle più pericolose per la sopravvivenza a lungo termine di una specie. Basta un singolo evento avverso per azzerare decenni di recupero.

Con la popolazione calabrese che cresce — 33-34 individui prima del nuovo trasferimento, più i 17 appena arrivati — si sta costruendo una seconda unità demografica sufficientemente distante dalla prima da essere protetta da eventuali calamità locali. Non è ancora una situazione di sicurezza, ma è un cambiamento di prospettiva sostanziale rispetto al rischio estremo degli anni del dopoguerra.

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Le 12 nascite registrate nel Parco delle Serre in tre anni indicano che gli animali si riproducono e che il territorio è adatto. Questo dato è più significativo del numero grezzo di esemplari trasferiti: una popolazione che si riproduce autonomamente è una popolazione che ha possibilità reali di stabilizzarsi.

Il ruolo dei Carabinieri e delle istituzioni locali

L’Operazione Cervo Italico non sarebbe possibile senza una rete istituzionale solida. I Carabinieri — in particolare quelli specializzati nella tutela ambientale e forestale — partecipano attivamente alle operazioni di cattura, trasporto e sorveglianza sul territorio. Le autorità regionali calabresi garantiscono la gestione del parco e la protezione degli animali una volta rilasciati.

Questa struttura multi-istituzionale è uno degli elementi che distingue l’operazione da iniziative più frammentate: la continuità del programma dal 2023 a oggi, con quattro interventi documentati, dimostra che esiste una governance stabile attorno a un obiettivo di lungo periodo.

Per chi vuole seguire l’evoluzione del progetto, l’Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri pubblica aggiornamenti ufficiali sull’operazione e sui progressi della reintroduzione.

Con i 17 nuovi arrivi di ottobre 2026, il Parco delle Serre ospita ora una comunità di cervi italici che supera i cinquanta esemplari potenziali — un numero ancora fragile, ma impensabile rispetto alla decina di individui rimasti ottant’anni fa. Il lavoro è lungo, e ogni trasferimento conta.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.