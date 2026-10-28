Fotovoltaico in crescita del 27%, ma l’Italia rimane indietro nella copertura della domanda energetica

A settembre 2026 il fotovoltaico in Italia ha segnato una crescita del 27% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, confermando un’accelerazione significativa della fonte solare nel mix energetico nazionale. Eppure questo dato positivo convive con una contraddizione difficile da ignorare: la domanda di elettricità ha raggiunto il livello più alto dal 2014, crescendo del 6,5%, e il sistema energetico italiano fatica a tenere il passo. La fotovoltaico italia crescita, insomma, è reale ma ancora insufficiente a coprire un fabbisogno che continua ad espandersi.

Cosa dicono i numeri di settembre 2026

I dati relativi a settembre 2026 restituiscono un quadro in chiaroscuro. Sul fronte delle rinnovabili, il fotovoltaico ha prodotto complessivamente 10,9 TWh in forma cumulativa, coprendo il 39,4% della domanda elettrica nazionale. È un risultato rilevante, che testimonia come l’energia solare abbia ormai conquistato un ruolo strutturale nel sistema elettrico italiano e non sia più una fonte marginale o di nicchia.

Il problema è che dall’altro lato della bilancia la domanda cresce a un ritmo che le rinnovabili, da sole, non riescono ancora ad assorbire. Un incremento del 6,5% in un singolo mese non è un dato trascurabile: significa che settembre 2026 ha registrato consumi elettrici che l’Italia non vedeva da oltre un decennio. Le ragioni di questa crescita non sono ancora pienamente chiarite dai dati disponibili, ma il risultato è evidente: il sistema è sotto pressione.

Il ruolo del calo idroelettrico e delle importazioni

A complicare il quadro si aggiunge un fattore spesso sottovalutato nel dibattito pubblico: il calo della produzione idroelettrica. L’idroelettrico è storicamente una delle colonne portanti del sistema elettrico italiano, capace di bilanciare le variazioni di carico con una flessibilità che il fotovoltaico, per sua natura intermittente, non può garantire allo stesso modo. Quando la produzione idroelettrica scende — per ragioni climatiche, di disponibilità idrica o di gestione degli invasi — l’intero sistema deve compensare attraverso altre fonti.

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Il risultato diretto di questo disallineamento è il ricorso crescente alle centrali termoelettriche e all’importazione di elettricità dall’estero. Entrambe le soluzioni hanno un costo: le centrali termiche bruciano combustibili fossili e producono emissioni, mentre le importazioni espongono l’Italia alla dipendenza dai mercati energetici europei e alle loro fluttuazioni di prezzo. In un contesto in cui l’autonomia energetica è diventata una priorità strategica, questo meccanismo di compensazione rappresenta una vulnerabilità strutturale.

Perché il fotovoltaico da solo non basta

Il dato del 39,4% di copertura della domanda è incoraggiante, ma nasconde una limitazione tecnica fondamentale: il fotovoltaico produce energia in modo discontinuo, concentrando la generazione nelle ore centrali della giornata e nei mesi più soleggiati. Settembre è ancora un mese favorevole alla produzione solare, ma già nelle ore serali e notturne il contributo si azzera, e il sistema deve attingere ad altre fonti.

Questo significa che la crescita della capacità installata non si traduce automaticamente in sicurezza energetica. Senza un parallelo sviluppo dei sistemi di accumulo — batterie su larga scala, pompaggio idroelettrico, altre tecnologie di stoccaggio — e senza un potenziamento delle reti di trasmissione, una quota crescente di energia solare rischia di non essere utilizzabile nel momento in cui è effettivamente necessaria.

Il divario tra rinnovabili installate e fabbisogno reale non è quindi solo una questione di quantità, ma anche di qualità e flessibilità del sistema energetico nel suo complesso. Installare più pannelli è necessario, ma non sufficiente.

Un fabbisogno che cresce: quali le cause?

La crescita della domanda elettrica al livello più alto dal 2014 merita una riflessione. L’elettrificazione dei consumi — dalle pompe di calore alle auto elettriche, passando per i processi industriali che abbandonano i combustibili fossili — è uno degli obiettivi centrali della transizione energetica europea. Ma questa stessa elettrificazione, se non accompagnata da un’espansione proporzionale delle fonti rinnovabili, rischia paradossalmente di aumentare la dipendenza dai combustibili fossili nel breve periodo.

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Il dato di settembre 2026 potrebbe essere il segnale di una tendenza strutturale: la domanda di elettricità in Italia è destinata a crescere, non a stabilizzarsi. Questo rende ancora più urgente accelerare non solo l’installazione di nuova capacità rinnovabile, ma anche la risoluzione dei colli di bottiglia burocratici e infrastrutturali che rallentano l’intero processo.

Il gap da colmare tra crescita solare e sistema energetico

Il fotovoltaico italia crescita del 27% è un segnale positivo che va riconosciuto senza ambiguità. Il settore solare italiano sta crescendo a un ritmo sostenuto, e la quota di copertura della domanda che ha raggiunto — quasi il 40% — è un risultato che pochi anni fa sarebbe sembrato ambizioso. Ma i numeri di settembre 2026 mostrano anche che il sistema energetico nazionale si trova in una fase di transizione delicata, in cui la crescita delle rinnovabili e la crescita della domanda procedono in parallelo senza che la prima riesca ancora a dominare la seconda.

Il ricorso al termoelettrico e alle importazioni in un mese in cui il fotovoltaico ha segnato un record di crescita non è una contraddizione accidentale: è la fotografia di un sistema che sta cambiando, ma che non ha ancora completato la trasformazione. Colmare questo divario richiede investimenti coordinati su più fronti — produzione, stoccaggio, reti, efficienza energetica — e una pianificazione che tenga conto della domanda futura, non solo di quella attuale.

Per approfondire i dati sul sistema elettrico italiano, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) pubblica aggiornamenti periodici sulla produzione da fonti rinnovabili e sul bilancio energetico nazionale.

Settembre 2026 offre dunque un’istantanea utile: il fotovoltaico cresce, la domanda cresce di più, e il sistema nel suo insieme deve ancora trovare un equilibrio stabile. La direzione è quella giusta, ma il percorso è più lungo di quanto i soli dati di crescita della capacità installata potrebbero far credere.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.