Rischi una sanzione pesantissima se fai questo mentre stai guidando: ogni automobilista potrebbe finire nei guai.

Una consuetudine apparentemente innocua come abbassare il finestrino e appoggiare il gomito sulla portiera durante la guida può trasformarsi in un comportamento soggetto a sanzioni molto pesanti.

Secondo il Codice della Strada, questa semplice abitudine è infatti vietata e può costare agli automobilisti multe che variano da 87 a 344 euro.

La normativa sul comportamento alla guida e le sporgenze dal veicolo

Il punto centrale della questione si trova nell’articolo 169, comma 4, del Codice della Strada, che stabilisce chiaramente: per tutti i veicoli a motore (esclusi motocicli e ciclomotori), “il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo”. In termini pratici, ciò significa che è vietato far uscire anche solo un braccio dal finestrino, in quanto si modifica la larghezza del veicolo e si crea una situazione di potenziale pericolo.

Questa norma, spesso poco conosciuta, ha una sua ragion d’essere non solo sul piano legislativo ma soprattutto per la sicurezza stradale. La sporgenza di un arto può infatti esporre a rischi gravi, come urti con altri veicoli o con oggetti esterni, specialmente in condizioni di traffico intenso o in spazi ristretti. Oltre alla multa prevista per la sporgenza, chi guida con il braccio fuori dal finestrino rischia un’ulteriore sanzione, che va da 42 a 173 euro, legata al mancato controllo del mezzo. L’articolo 141, comma 2, del Codice della Strada prescrive infatti che il conducente deve sempre mantenere il pieno controllo del veicolo, garantendo la possibilità di compiere tutte le manovre necessarie in sicurezza.

Pur non essendo formalmente obbligatorio tenere entrambe le mani sul volante, la legge impone che il guidatore sia capace di arrestare tempestivamente l’auto in presenza di ostacoli o situazioni impreviste. Un agente di polizia particolarmente scrupoloso potrebbe quindi contestare il comportamento del conducente qualora dimostri che la sporgenza del braccio comprometta il controllo del mezzo.

Al di là delle sanzioni amministrative, la pratica di tenere un arto fuori dal finestrino presenta un rischio significativo sul piano della sicurezza. In caso di incidente, un braccio sporgente può subire lesioni molto gravi o causare danni a terzi. Inoltre, dal punto di vista assicurativo, la compagnia potrebbe considerare la condotta negligente del conducente come fattore aggravante. Questo potrebbe tradursi in un rifiuto totale o parziale del risarcimento, se si accerta che la sporgenza dell’arto ha contribuito a determinare o aggravare l’incidente.

Perciò non si tratta solo di rispettare una norma, ma anche di tutelare la propria incolumità e la copertura assicurativa. Sebbene possa sembrare un gesto semplice e innocuo, appoggiare il gomito fuori dal finestrino mentre si guida è un comportamento vietato e pericoloso, con conseguenze che vanno dalla multa salata fino a problemi legati alla sicurezza e all’assicurazione. Gli automobilisti sono quindi invitati a mantenere sempre il controllo totale del proprio veicolo e a evitare qualunque sporgenza che possa compromettere la sicurezza su strada.