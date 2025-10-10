Related Stories

Codice della Strada: patente revocata se hai una di queste patologie Quando il tasso alcolemico supera i limiti stabiliti dalla legge, non si tratta solo di un'infrazione amministrativa

Codice della Strada: patente revocata se hai una di queste patologie

Ottobre 9, 2025
Decreto approvato, cambia il sistema dei pedaggi in autostrada: sarà uguale ovunque così Casello autostradale

Decreto approvato, cambia il sistema dei pedaggi in autostrada: sarà uguale ovunque così

Ottobre 7, 2025
Auto, perdi la patente se assumi queste comuni pillole: il nuovo Codice della Strada preoccupa gli italiani In questo contesto, l’Unione Europea ha deciso di apportare significative modifiche alle norme sulle patenti di guida

Auto, perdi la patente se assumi queste comuni pillole: il nuovo Codice della Strada preoccupa gli italiani

Ottobre 7, 2025
Change privacy settings
×