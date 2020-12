Auto elettriche: 100 nuove colonnine di ricarica Acea a Roma

Cento colonnine per la ricarica delle auto elettriche in arrivo a Roma, via libera della Conferenza dei Servizi a progetto ACEA.

Via libera dalla Conferenza dei Servizi al progetto di ACEA per l’installazione a Roma di oltre 100 colonnine di ricarica per auto elettriche. L’operazione rientra all’interno del Piano Mobilità Elettrica di Roma Capitale e nel Piano industriale 2020-2024 da poco approvato da ACEA.

Secondo il Piano industriale 2020-2024 di ACEA l’azienda installerà entro il 2024 circa 2.200 nuove colonnine di ricarica per auto elettriche. Di queste oltre 2.000 saranno collocate all’interno del territorio di Roma Capitale.

Colonnine di ricarica per auto elettriche: il progetto ACEA

Le colonnine verranno implementate da ACEA Innovation e verranno realizzate con due diverse tecnologie: “Quick“, a corrente alternata per una ricarica standard; “Fast“, a corrente continua per offrire una ricarica più veloce ed efficiente. Ha dichiarato Giuseppe Gola, amministratore delegato del Gruppo ACEA: