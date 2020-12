Ford Mustang Mach-E: l’autonomia sale a 610 km

Fonte immagine: Ford

La nuova Mustang Mach-E di Ford può raggiungere ben 610 chilometri di autonomia nella sua versione Extended Range: dal 2021 sarà in Europa.

La nuova Mustang Mach-E, il primo veicolo completamente elettrico di Ford, raggiunge i 610 chilometri di autonomia. È quanto rende noto ANSA, in attesa che il veicolo venga commercializzato in Europa: questa caratteristica sarà tipica della versione Extended Range, pensata appunto per garantire una grandissima capacità di carica.

Tutto sembra quindi pronto per lo sbarco della nuova Mach-E nel Vecchio Continente, per un’automobile a emissioni zero ma dalle grandi performance, pensata per coloro che dal loro veicolo vogliono una marcia in più.

Ford Mustang Mach-e: grande autonomia

Così come già accennato, la nuova Mustang Mach-E di Ford sta per arrivare sul mercato europeo. In configurazioni Standard o Extended Range, quest’ultima in grado di garantire fino a 610 chilometri di autonomia, la vettura garantirà performance che non faranno di certo rimpiangere benzina e diesel. A partire dall’accelerazione, capace di raggiungere dagli 0 ai 100 chilometri orari in soli 3.7 secondi.

Ma non è tutto, perché questa vettura sarà anche intelligente, per adattarsi a tutte le esigenze del guidatore. Grazie al sistema SYNC, ad esempio, l’auto elettrica sarà in grado di apprendere i comportamenti del conducente e attivare automaticamente delle opzioni che permetteranno di ottimizzare la guida e i consumi energetici. Naturalmente, vi sarà la possibilità di accedere e avviare la Mustang Mach-E anche senza chiavi, tramite l’apposita applicazione pensata per gli smartphone. Sfruttando la connettività cloud, invece, il sistema Intelligent Range sarà in grado di calcolare in modo preciso l’autonomia del veicolo, basata sui reali dati di utilizzo.

L’autonomia è anche perfezionata grazie alla piattaforma sviluppata da Ford Team Edison, pensata per bilanciare in modo egregio la potenza, le prestazioni, il peso della vettura e i consumi. Nella configurazione Standard si potrà approfittare da una batteria da 288 celle per 68 kWh di potenza, mentre la Extended Range vede addirittura 376 celle e 88 kWh di potenza. Con le tre modalità di guida – Whisper, Active e Untamed – si potrà infine regolare ulteriormente i consumi a seconda delle proprie esigenze al volante.

Disponibile sia con trazione posteriore che integrale, la Mach-E offre inoltre grande potenza. La trazione posteriore offe fino a 269 cavalli in formato Standard e 294 in Extended, mentre l’integrale sempre 269 cavalli in Standard e ben 351 in Extended. Sul fronte dell’autonomia, ciò si traduce in 540 per la trazione integrale e 610 in quella posteriore. Compatibile con la ricarica veloce, è inoltre possibile approfittare di connettori da 7.4 kW e 11 kW, compatibili anche con prese da parete.

Fonte: ANSA