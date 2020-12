Auto elettriche: nuovi incentivi per ISEE sotto i 30mila euro

Nuovi incentivi per auto elettriche in arrivo nel 2021, con possibilità di uno sconto del 40% per chi ha un ISEE inferiore a 30mila euro.

Nuovi incentivi auto in arrivo per le vetture elettriche. A introdurli potrebbe essere la legge di Bilancio attualmente in discussione alla Camera, nella misura di uno sconto del 40%. Il provvedimento si rivolgerà a coloro che presentano un ISEE inferiore ai 30mila euro.

I nuovi incentivi auto destinati alle vetture elettriche sono contenuti in alcuni emendamenti, approvati in questi giorni dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Il provvedimento va ad affiancarsi a quanto previsto nel Bonus Auto 2021.

Nuovi incentivi auto elettriche: come funzionano

Sono tre i parametri che regoleranno l’accesso ai nuovi incentivi per le zero emissioni. Il primo è il già citato ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), che non dovrà superare i 30mila euro per nucleo familiare.

Il secondo parametro sarà legato al prezzo della vettura. Per ottenere lo sconto del 40% sarà necessario che il veicolo sia venduto a un prezzo di listino inferiore a 30mila euro (IVA esclusa). Non sarà necessaria la rottamazione di una vecchia auto per usufruire di questo incentivo.

Terzo e ultimo elemento da considerare è la potenza, che non potrà superare i 150 kW (204 CV). Questa formula incentivante non potrà essere cumulata con quella che prevede riduzioni fino a 10mila euro per l’acquisto di vetture a ridotto impatto ambientale (emissioni di CO2 fino a 135 g/km).

A tal proposito è stato stanziato dal Parlamento un fondo di 20 milioni di euro, che potrà eventualmente essere rifinanziato qualora le risorse si esaurissero anzitempo. Come riportato nella misura:

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Bonus Auto 2021, le altre misure

Vengono riproposti anche per il 2021 i Bonus Auto previsti per il 2020, che per le zero emissioni potrebbero tradursi in incentivi fino a 10mila euro. Quote minori verranno destinate alle auto ibride. Prevista una quota fino a 3.500 euro per l’acquisto di veicoli fino a 135 grammi di CO2 per chilometro, purché la nuova vettura sia di classe Euro 6.

Al fine di usufruire degli incentivi auto occorrerà rottamare una vecchia vettura inquinante contestualmente all’acquisto di quella a minore impatto ambientale. Il meccanismo sarà lo stesso presentato nel link che segue.

