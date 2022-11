Animali della savana, quali sono: elenco completo

Animali della savana, fra erbivori e carnivori ce ne sono tantissimi. Andiamo dunque a comprendere quali sono le specie più famose che troviamo nel bioma.

Quali sono gli animali della savana? Beh, ce ne sono tantissimi, erbivori e carnivori, con gli zoccoli e con le corna. Se ti capiterà mai di andare a fare un safari fotografico in queste zone, ti accorgerai che, ascoltando bene i versi degli animali della savana, ci sono parecchie specie intorno a te.

A questo aggiungiamoci anche il fatto che, quando pensiamo alla savana, noi ci figuriamo sempre e solo quella africana, ma in realtà la savana, intesa come bioma, è presente anche in altri continenti, quindi è evidente come sia impossibile elencare tutti, ma proprio tutti gli animali di questo tipo di ambiente. Andiamo dunque a vedere quelli più famosi.

Che cos’è la savana?

Con il termine di savana si intende un bioma tropicale e subtropicale caratterizzato da una stagione secca e da una stagione umida. La vegetazione è abbastanza bassa e rada, formata da arbusti e alberi che crescono distanziati fra di loro. Troviamo la savana in:

Africa

Centro e Sud America

India

Indocina

Australia

Le savane hanno precipitazioni stagionali. Le parti della savana vicino ai deserti subtropicali sono quelle in cui piove di meno, motivo per cui sono caratterizzate da prateria erbosa. Man mano che ci si avvicina verso l’equatore, ecco che le piogge aumentano e compaiono prima gli arbusti e poi gli alberi isolati.

Ci sono anche nelle aree, soprattutto in Africa orientale, dove le piogge sarebbero così abbondanti da trasformare la savana con alberi isolati in una vera foresta. Ma questo non accade a causa dei continui incendi.

Sulla presenza o meno di un ambiente come la savana, influisce poi la fauna che vi risiede. Se nella zona ci sono parecchi grandi pascolatori come bovini, zebre e gnu, ecco che i prati si impoveriscono, bloccando la diffusione degli incendi e favorendo la nascita di un ambiente forestale. Brucatori come gli elefanti, invece, hanno effetti opposti: danneggiano arbusti e alberi e favoriscono la diffusione della savana erbosa.

Animali della savana: gli erbivori

Questi sono solo alcuni degli animali della savana africana, di sicuro l’habitat della savana più grande al mondo. Ecco gli erbivori:

zebre : uno degli animali più iconici della savana è la zebra. Esistono diverse specie, ma la più diffusa è l’Equus quagga

: uno degli animali più iconici della savana è la zebra. Esistono diverse specie, ma la più diffusa è l’Equus quagga gnu: il Connochates taurinus è un ungulato molto diffuso nella savana africana

gazzella di Thompson: fra le innumerevoli gazzelle in cui puoi imbatterti nella savana, c’è di sicuro l’Eudorcas thomsonii, nota per vivere in gruppi molto ampi. Come lo gnu, compie notevoli migrazioni stagionali

dik-dik: tante sono le gazzelle in Africa, quante le antilopi. Fra cui annoveriamo anche il dik-dik

giraffa : la Giraffa camelopardalis è uno degli animali più iconici della savana, il più alto della Terra

: la Giraffa camelopardalis è uno degli animali più iconici della savana, il più alto della Terra elefante africano : il Loxodonta africana è l’animale terrestre più grande di tutti. Vive in branchi ed è gravemente minacciato dal bracconaggio

: il Loxodonta africana è l’animale terrestre più grande di tutti. Vive in branchi ed è gravemente minacciato dal bracconaggio bufalo africano: forma gruppi molto numerosi che, complici anche le corna e l’irritabilità di questa specie, li rendono prede poco appetibili

struzzo: questo volatile che non vola, ma corre si è adattato bene a vivere nella savana e nelle zone con praterie

rinoceronte : animale dalla pessima vista, ma dal carattere facilmente irascibile, il rinoceronte è spesso cacciato per via del suo corno

: animale dalla pessima vista, ma dal carattere facilmente irascibile, il rinoceronte è spesso cacciato per via del suo corno ippopotamo : più che nella savana, lo si trova nei corsi d’acqua della savana. Nonostante l’aspetto pacioso, provoca più morti l’ippopotamo che i leoni

: più che nella savana, lo si trova nei corsi d’acqua della savana. Nonostante l’aspetto pacioso, provoca più morti l’ippopotamo che i leoni impala: erbivoro dalle caratteristiche lunghe corna ritorte, è molto agile e capace di salti notevoli

facocero: suide dalla testa appiattits con verruche e e canini che, da adulti, crescono in maniera bnorme

Animali della savana: i carnivori

Questi, invece, sono i principali animali della savana carnivori:

leoni : simbolo dell’Africa, gli esemplari di Panthera leo si trovano ormai solo più nell’Africa sub-sahariana e in India

: simbolo dell’Africa, gli esemplari di Panthera leo si trovano ormai solo più nell’Africa sub-sahariana e in India leopardo : il Panthera pardus è un predatore solitario che si aggira nella savana pronto a balzare sulle sue prede. È anche un abile arrampicatore

: il Panthera pardus è un predatore solitario che si aggira nella savana pronto a balzare sulle sue prede. È anche un abile arrampicatore ghepardo : il velocista della savana, è un felino capace di sollevare le sue prede sugli alberi, come il leopardo

: il velocista della savana, è un felino capace di sollevare le sue prede sugli alberi, come il leopardo iena maculata: il Crocuta crocuta è un temibile predatore che non si nutre solo di carogne rubate ai leoni

serval: il Leptailurus serval è un felino difficile da vedere, ma dotato di un udito notevole

coccodrillo del Nilo: occhio negli specchi d’acqua della savana africana perhcé qui potreste trovare il Crocodylus niloticus, predatore che non esita a cacciare anche gli gnu

serpentario: il Sagittarius serpentarius è un rapace che, stranamente, preferisce camminare al volo

mangusta : piccolo mammifero carnivoro molto aggressivo e tenace

: piccolo mammifero carnivoro molto aggressivo e tenace licaone: mammifero carnivoro, si sposta di continuo di zona in zona. Nonostante le piccole dimensioni, è fra i carnivori più feroci della savana

gatto selvatico: piccolo felino diffuso ovunque in africa. È molto territoriale

avvoltoio dorsobianco: rapace che predilige predare il bestiame domestico

pangolino: più che carnivoro dovremmo definirlo insettivoro visto che si nutre di formiche e termiti

Animali della savana particolari

Animali della savana con le corna

Questi sono gli animali della savana con le corna:

gazzella di Thompson

gnu

giraffa

dik-dik

bufalo africano

rinoceronte

impala

Gli uccelli della savana

Questi sono solo alcuni dei numerosi uccelli che potete avvistare nella savana:

serpentario

struzzo

avvoltoio dorsobianco

Animali della savana australiana

Naturalmente nella savana australiana sono presenti alcuni animali che trovi solo in Australia:

tigre della Tasmania: marsupiale carnivoro che si credeva estinto, ma a quanto pare i suoi segnalamenti continuano

canguri: in realtà hanno un’areale molto vasto, ma se ne trovano anche nella savana

dingo: anche questo canide vive dappertutto in Australia

serpente tigre: è fra i serpenti più velenosi e pericolosi al mondo

emù: altro uccello che non vola, ma corridore formidabile

Animali estinti

Numerosi gli animali che si sono estinti in Africa, molti di essi probabilmente vivevano o transitavano anche per le savane:

uro nordafricano

quagga

gazzella rossa

antilope azzurra o bluebuck

elefante nordafricano

alcelafo bubalo

asino selvatico algerino

facocero del Capo

orso dell’Atlante

Fonti