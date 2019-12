Acqua, limone e miele per un anno: gli effetti sulla salute

I DRANK WARM WATER WITH LEMON AND HONEY FOR 365 DAYS, AND THEN EXPERIENCED A SHOCK

Il rimedio naturale si baserebbe su una tazza di acqua calda portata a ebollizione, tolta da fuoco e arricchita con il succo di mezzo limone fresco e un cucchiaino di miele biologico. Inizialmente scettica su quelli che sono i benefici derivanti dal bere acqua , limone e miele , la blogger ha affermato in seguito come tra i principali vantaggi che ha ottenuto figurano il non essersi mai ammalata di raffreddore, mal di gola o febbre.

Bere ogni giorno un bicchiere di acqua, limone e miele può portare diversi benefici per la salute. Almeno è quanto afferma l’australiana Crystal Davis . La blogger si è trasformata in una star del Web proprio dopo aver raccontato sull’Elephant Journal, a cui contribuisce con una sua rubrica dedicata alla salute e al benessere , di aver seguito tale pratica per un intero anno.

