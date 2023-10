Acqua e sale, a cosa serve? Tutti gli usi per la salute

A cosa serve il rimedio a base di acqua e sale? Dai benefici per i capelli a quelli per la pelle, questo mix può rivelarsi davvero utile per affrontare quasi ogni tipo di problema. Ma attenzione: acqua e sale, insieme, non sempre sono la soluzione giusta per tutti i malanni.

A cosa serve bere acqua e sale? Questo popolare rimedio fa davvero dimagrire e aiuta a disintossicare l’organismo? Negli ultimi mesi, su TikTok e sugli altri social stiamo assistendo al moltiplicarsi di video e post che suggeriscono di bere acqua e sale per pulire l’intestino, perdere peso e, in generale, migliorare la salute.

Ma questo rimedio sarà davvero così efficace? E soprattutto, quali sono gli effettivi benefici dell’acqua salata?

Sappiamo già che il sale è un grande alleato nelle pulizie di casa, ma in che modo influenza la nostra salute? In questo articolo scopriremo come e quando si prende acqua e sale, e daremo un’occhiata ai possibili benefici di questo antico rimedio della nonna.

Acqua e sale: a cosa serve davvero?

Sebbene sia balzato agli onori dei social solo negli ultimi mesi, in realtà il mix a base di acqua e sale è conosciuto da moltissimo tempo, e non è noto solo per i suoi potenziali effetti idratanti e disintossicanti (effetti che, peraltro, meritano qualche doverosa precisazione).

Prova a chiedere ai tuoi nonni, e ti diranno che l’acqua e il sale, insieme, possono risolvere qualsiasi tipo di problema, a partire dal mal di denti, continuando con i dolori muscolari e terminando con le piccole ferite superficiali.

Ma vediamo a cosa serve – o a cosa dovrebbe servire – bere acqua e sale.

Favorisce l’idratazione?

Secondo i guru del benessere, bere un bicchiere di acqua con un pizzico di sale da cucina ogni giorno aiuterebbe a migliorare l’idratazione, grazie agli elettroliti presenti in questa bevanda.

Una dieta a basso contenuto di sale o del tutto priva di questo ingrediente, in effetti, potrebbe aumentare il rischio di disidratazione, ma va detto che, di solito, è più che sufficiente il sale che assumiamo a tavola. Difficilmente potremmo aver bisogno di bere un bicchiere di acqua e sale per integrarlo.

Questo rimedio, però, potrebbe risultare utile per coloro che svolgono attività fisiche molto intense, per prevenire il rischio di disidratazione.

Acqua e sale per dimagrire?

Secondo molti, bere acqua e sale servirebbe anche a digerire meglio, a perdere peso e a migliorare l’assorbimento di nutrienti.

Ancora una volta, però, va detto che il sale che assumiamo a tavola è già più che sufficiente per supportare le normali funzioni del nostro organismo.

Un rimedio contro la pressione bassa

Forse lo avrai già sentito dire: in caso di ipotensione – o pressione bassa – anziché bere il classico bicchiere d’acqua e zucchero, sarebbe molto meglio optare per un pizzico di sale. Il sodio, unito all’acqua, fa aumentare il volume del sangue nel flusso sanguigno e, di conseguenza, anche i livelli della pressione.

Acqua e sale per disintossicare l’organismo

C’è chi sostiene che bere acqua e sale aiuti a disintossicare e purificare il corpo, supportando reni e fegato in questo importante compito. In realtà, questi organi sono perfettamente in grado di rimuovere le tossine, per cui – fatta eccezione per coloro che soffrono di particolari patologie – non necessitano di alcun aiuto esterno.

In poche parole, bere acqua e sale non sortirebbe alcun effetto degno di nota in termini di purificazione dell’organismo. Per di più, ricordiamo che assumere elevate quantità di sale (più di 5 grammi di sale da cucina al giorno) può comportare conseguenze gravi per la salute, aumentando il rischio di sviluppare ipertensione e malattie cardiache.

Impacchi di acqua e sale per le ferite

Le nostre nonne non avrebbero dubbi al riguardo: l’acqua salata fa bene alla pelle. E’ possibile applicare degli impacchi di acqua e sale per disinfettare e pulire le piccole ferite, come i tagli da rasatura o lievi graffi superficiali.

Ma attenzione, non limitarti ad applicare degli impacchi di acqua e sale per le infezioni più gravi o per trattare delle ferite profonde. In casi del genere, consulta sempre il medico per affrontare il problema in modo sicuro.

Un rimedio naturale contro le afte

Se hai mai sofferto di afte, saprai bene quando possano essere fastidiose e dolorose. Per velocizzare la guarigione delle afte, però, potresti eseguire degli sciacqui con acqua salata.

Oltre a far sparire il problema più rapidamente, l’acqua salata aiuterà anche ad attenuare il dolore.

Lavaggi nasali fai da te

Oltre ai classici prodotti della farmacia, per liberare il naso chiuso e ridurre i sintomi del raffreddore potresti eseguire dei lavaggi nasali con soluzioni a base di acqua e sale.

Un rimedio per le unghie incarnite

Come le afte, anche le unghie incarnite possono essere molto dolorose. La buona notizia è che immergere il piede in una bacinella con acqua e sale può alleviare il gonfiore e la sensibilità. Naturalmente, a questo trattamento dovrai abbinare una pomata specifica e coprire la parte con una garza.

Acqua e sale per il mal di gola

Un mix di acqua e sale può agire da antinfiammatorio contro le affezioni del cavo orale, e questo rimedio si rivela efficace anche per combattere il mal di gola.

Ma come usare il sale per i dolori alla gola?

È semplicissimo: ti basterà fare dei gargarismi con acqua salata (sciogli mezzo cucchiaino di sale in una tazza di acqua tiepida) per alleviare dolore e irritazione.

Mal di denti

Una soluzione a base di sale e acqua può aiutarti anche ad alleviare il mal di denti, grazie alle proprietà disinfettanti e antinfiammatorie del rimedio.

Anche stavolta, ti basterà aggiungere un cucchiaino di sale in una tazza di acqua calda, lascia raffreddare e utilizza questo mix per fare degli sciacqui più volte al giorno.

Un pediluvio rilassante

Per rilassarti dopo una faticosa giornata di lavoro, potresti concederti un rilassante pediluvio con del normalissimo sale da cucina. Ma a cosa serve mettere i piedi in acqua e sale?

Questo rimedio della nonna aiuta a ridurre il gonfiore, migliora la circolazione, rinfresca i piedi e allevia i dolori e le tensioni.

Un rimedio naturale per capelli grassi?

Infine, alcuni sostengono che l’acqua salata sia un ottimo rimedio per i capelli grassi. Mescolare un pizzico di sale in una tazza d’acqua e versare il mix sui capelli aiuterebbe a purificare il cuoio capelluto, eliminare la forfora, aumentare il volume e rendere la chioma più pulita.

Tuttavia, prima di ricorrere all’acqua salata, ti consigliamo di parlarne con un esperto della salute dei capelli, per non rischiare di aggravare il problema. Troppo sale, infatti, potrebbe rendere i capelli sfibrati, secchi e fragili.

