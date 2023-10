Le acque aromatizzate fanno bene o è solo pubblicità?

Le acque aromatizzate fanno davvero bene alla salute? Se preparate in casa, le bevande aromatizzate con frutta, ortaggi, verdure e spezie possono rappresentare un’ottima alternativa all’acqua naturale. Se intendi acquistare le acque aromatizzate del supermercato, però, occhio alla lista degli ingredienti!

Fonte immagine: Pixabay

Le acque aromatizzate stanno letteralmente invadendo gli scaffali dei supermercati, ma questi prodotti fanno davvero bene alla salute, o si tratta solo dell’ennesima trovata pubblicitaria?

Come avrai notato, negli ultimi anni in ogni supermercato e shop on line è possibile trovare bottigliette d’acqua arricchite con ingredienti naturali o sintetici di vario genere.

Dall’acqua allo zenzero e limone a quelle aromatizzate alla menta, alla frutta o con spezie e aromi, il mondo delle bevande non è mai stato così variegato, così profumato e saturo di novità.

In base a quanto riportato sulle etichette delle bottiglie e declamato dagli spot pubblicitari, verrebbe da credere che questi prodotti non solo siano gustosi, ma che possano anche migliorare la salute.

Insomma, a prima vista potremmo pensare di trovarci di fronte a una sorta di elisir di benessere, ma sarà davvero così? A cosa servono le acque aromatizzate?

In questo articolo risponderemo a una domanda molto importante, e cioè: è vero che le acque aromatizzate fanno bene alla salute?

Cos’è l’acqua aromatizzata?

Quando parliamo di “acqua aromatizzata” ci riferiamo a una bevanda a base di acqua, arricchita con ingredienti e aromi che possono essere sia di origine naturale (come ad esempio l’acqua aromatizzata al limone) che di origine sintetica/artificiale.

Le acque aromatizzate fatte in casa di solito contengono ingredienti freschi e sani, come frutta, ortaggi e spezie, e normalmente non contemplano l’utilizzo di zuccheri o dolcificanti artificiali, nè di coloranti o additivi.

Al contrario, in molti casi le acque aromatizzate in commercio tendono a contenere ingredienti non propriamente salutari, come i già citati dolcificanti, ma anche coloranti, conservanti e altre sostanze delle quali potremmo fare volentieri a meno.

Certo, scegliere di bere un’acqua aromatizzata al posto di una bevanda gassata e zuccherata può certamente “migliorare la salute“. Ma, in termini assoluti, possiamo davvero dire che queste bevande sono in grado di renderci oggettivamente delle persone più sane e in forma?

Cerchiamo di fare chiarezza.

Le acque aromatizzate fanno bene alla salute?

Da alcuni anni a questa parte, sul web si sono moltiplicate le ricette e i consigli per gustare questa particolare bevanda: c’è chi propone una miracolosa acqua aromatizzata detox, chi giura che le acque aromatizzate possano far dimagrire e chi sostiene che questi drink siano in grado di ridurre le rughe e allungare la vita.

La realtà, tuttavia, è un tantino meno luccicante di quanto vorremmo credere.

Come abbiamo accennato, molte acque aromatizzate del supermercato contengono dolcificanti artificiali a zero calorie, la cui sicurezza in termini di salute non è ancora del tutto chiara, specialmente se assunti a lungo termine e in quantità elevate.

Per questo motivo, se intendi bere acque aromatizzate per incrementare l’assunzione di liquidi, sarebbe meglio preparare le bevande in casa, con frutta, verdure e ingredienti freschi, senza utilizzare zuccheri o dolcificanti di alcun tipo.

Per rispondere alla nostra domanda, però, va detto che anche le acque aromatizzate fatte in casa non possono migliorare la salute in maniera significativa, dal momento che la quantità di aromi che aggiungiamo nell’acqua di solito è troppo bassa per poter apportare un valore nutrizionale tangibile e significativo.

Insomma, di per sé l’acqua aromatizzata non fornisce elevati livelli di vitamine, minerali o sostanze nutritive degne di nota.

Bisogna però specificare che coloro che di solito non riescono a bere almeno 2 litri di acqua al giorno (magari perché non ne amano particolarmente il sapore), potrebbero optare per le acque aromatizzate per aumentare il consumo quotidiano di acqua.

Che tipo di acqua bere per migliorare la salute?

Fonte: Pixabay

Adesso sai per cosa potrebbe essere utilizzata l’acqua aromatizzata. In linea generale, naturalmente, la migliore acqua per la salute è quella pura, naturale o anche frizzante.

Se intendi acquistare un prodotto aromatizzato, opta per un’acqua aromatizzata senza zuccheri o dolcificanti artificiali né coloranti. Se ne hai la possibilità, il fai da te è sempre la soluzione più saggia.

Ma cosa si può mettere nell’acqua per dare sapore e bere di più?

Per rendere più saporita l’acqua e bere un po’ di più, ti basterà aggiungere qualche fettina di limone o di cetriolo, oppure dei frutti rossi, menta, basilico, ananas, coriandolo, zenzero o altre spezie, e goderti un’acqua saporita, fresca e sfiziosa.

