La riflessologia plantare può davvero alleviare ansie, stress e tensioni che puntualmente turbano il nostro equilibrio interiore. Ma dove massaggiare il piede per l'ansia? Esistono alcuni punti riflessi ben precisi, che corrispondono ad aree e sistemi del corpo connessi all’ansia e allo stress. Sapere di quali punti si tratta può aiutarci ad alleviare le tensioni e ritrovare la nostra serenità.

Sapevi che massaggiare il piede può far diminuire l’ansia e le tensioni accumulate durante la giornata? Se eseguito in maniera corretta e con la giusta delicatezza, qualsiasi tipo di massaggio può favorire un senso di rilassamento e sciogliere lo stress. Secondo i principi della riflessologia plantare, però, il piede sarebbe custode e riflesso di tutti gli organi del nostro corpo, ai quali è collegato attraverso le migliaia di terminazioni nervose che da esso si diramano verso muscoli, nervi, tendini, ossa e organi distanti.

Massaggiando determinate aree del piede (i cosiddetti punti riflessi), potremmo dunque agire su diversi disturbi, sia fisici che psicologici. Secondo questa tecnica dalla storia millenaria, che fa parte della medicina complementare cinese, l’uomo è infatti considerato un sistema olistico, in cui corpo, mente e spirito sono intrinsecamente interconnessi fra loro.

La riflessologia plantare potrebbe dunque aiutare a trattare ansia, attacchi di panico, depressione e altre condizioni psicologiche, oltre che fisiche. Questa disciplina si basa sulla teoria secondo cui lavorare su specifici punti del piede sia utile per riequilibrare sia il corpo che la mente, aiutando a ritrovare il proprio equilibrio interiore e fisico.

Ciò vuol dire che, semplicemente toccando e massaggiando determinati punti di digitopressione del piede, sarebbe possibile alleviare l’ansia e la tensione accumulata, generare un senso di benessere e ripristinare il naturale equilibrio fra corpo e spirito.

Dove massaggiare il piede per l’ansia?

Ma a questo punto, scopriamo come si fa un massaggio rilassante ai piedi, e quali sono i punti di digitopressione per ansia e depressione.

Se conosci già le basi della riflessologia plantare, saprai che esiste una mappa del piede ben precisa (puoi vederla qui sopra), secondo cui sulla superficie dei piedi vi sarebbero determinate zone riflesse, corrispondenti a vari organi e sistemi del corpo. Ma dunque, quali punti massaggiare per l’ansia?

Cosa massaggiare per ridurre l’ansia?

Secondo la riflessologia plantare, per trattare i sintomi fisici dell’ansia bisognerebbe agire sui punti connessi al cervello, alla colonna vertebrale e all’apparato digerente, ovvero:

L’alluce

La parte laterale esterna del piede

La zona centrale del piede

Il tallone.

Queste zone corrispondono rispettivamente alla testa, al tratto cervicale e agli organi come stomaco, reni, milza. Il tallone, invece, è connesso all’intestino, per cui un massaggio mirato potrebbe alleviare l’ansia e i disturbi dell’umore che annodano lo stomaco.

Praticamente parlando, per ridurre l’ansia puoi dunque lavorare sulla parte centrale del piede, sull’alluce e sulla parte laterale, procedendo dal primo dito fino al tallone, in modo da rilasciare la tensione accumulata durante la giornata.

Durante il massaggio, ricorda di respirare profondamente e lentamente, per rilasciare ogni tensione.

Quali sono i benefici del massaggio ai piedi?

Che tu creda o meno nei principi della riflessologia, va detto che massaggiare i piedi può certamente aiutare a far defluire le emozioni negative e le tensioni, generando un senso di calma e rilassamento profondo.

Un automassaggio ai piedi antiansia, quindi, potrebbe aiutarti a rilassare il corpo e la mente. Se ne hai la possibilità, sarebbe utile far eseguire il massaggio plantare a un riflessologo esperto.

La durata del trattamento va dai 30 ai 60 minuti (a seconda delle condizioni da trattare), e il prezzo di un massaggio ai piedi può andare dai 40 ai 50 euro. In alternativa, se preferisci optare per un trattamento casalingo, puoi sempre massaggiare i tuoi piedi dopo la doccia, magari aiutandoti una profumata crema idratante alla lavanda o un olio per massaggi arricchito con oli essenziali rilassanti.

