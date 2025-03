Per la Roncadin di Meduno, in provincia di Pordenone, le iniziative di **beneficenza** si trasformano in un’importante occasione di **coinvolgimento** per i propri **dipendenti**. Recentemente, l’azienda ha deciso di donare **2.000 euro** a quattro **associazioni locali**, un importo equivalente a quello che sarebbe stato speso per i tradizionali **omaggi** in occasione della **Giornata Internazionale della Donna**.

Le associazioni beneficiarie

Le **associazioni beneficiarie** di questo gesto **solidale** sono state selezionate direttamente dai **lavoratori** di Roncadin, che conta oltre **800 dipendenti**, di cui la maggior parte sono **donne**. Attraverso un’app aziendale, i dipendenti hanno potuto proporre diverse **realtà** da sostenere, dando così voce alle proprie **preferenze**. I **progetti** scelti coprono **tematiche** importanti come il **contrasto alla violenza di genere**, la **lotta contro i tumori** e il **supporto** a chi affronta **malattie oncologiche** e alle loro **famiglie**.

Commento dell’amministratore delegato

Dario Roncadin, amministratore delegato dell’azienda, ha commentato l’iniziativa affermando che si tratta di “un modo per coinvolgere in modo diretto **lavoratrici** e **lavoratori**, persone che vivono la nostra **comunità** e conoscono meglio di tutti le **realtà** che si impegnano per il **bene comune**”. L’azienda ha quindi optato per destinare alla **solidarietà** una somma che sarebbe stata utilizzata per un gesto **simbolico**, ritenuto **effimero**.

Associazioni che ricevono il contributo

Le **associazioni** che hanno ricevuto il **contributo** sono **Voce Donna Onlus**, la sezione **Friuli Venezia Giulia** della **LILT** (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), il comitato **FVG** dell’**AIRC** (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) e l’**Associazione Via Di Natale**, che offre **supporto** ai **pazienti** del **Centro di Riferimento Oncologico di Aviano** e alle loro **famiglie**.

Impegno per la parità di genere

In un **contesto lavorativo** in cui il **78,3%** della forza lavoro è composto da **donne**, Roncadin si distingue per la sua attenzione alla **conciliazione** tra vita professionale e **familiare**. L’azienda promuove **servizi** di supporto alle **famiglie** e si impegna a creare un **ambiente lavorativo** incentrato sul **benessere** dei dipendenti. La **responsabilità sociale** e l’**inclusione** sono valori fondamentali per Roncadin, che ha ottenuto la **certificazione UNI/PdR 125:2022** per la **parità di genere**, evidenziando il suo impegno in questo **ambito**.