L’età che avanza e le prime rughe che iniziano a comparire. La pelle non si presenta più soda come una volta: che fare? Ricorrere subito alla chirurgia estetica? Assolutamente no.

Se non fai parte, o non vuoi far parte del team “donne rifatte”, hai la possibilità di appianare o comunque prevenire le rughe attraverso alcuni piccoli trucchetti che, forse, non sapevi neanche esistevano. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Sono 9 piccoli elementi che, se utilizzati correttamente e un po’ alla volta, ci aiutano ad appianare le rughe e a farle vedere di meno. E’ da tener presente che, il tutto, parte a tavola.

Pelle non più giovane: come aiutarla

Le rughe: sono il segno dell’età che avanza sì, ma anche della maturità di una persona. C’è chi, come Anna Magnani, ha sempre detestato qualsiasi tecnica contro le rughe, anzi, voleva che si vedessero proprio tutte, “perché c’ho messo tanti anni per averle tutte”. Da una diva del cinema italiano, a noi comune mortali oggi: come combattere le rughe senza ricorrere alla chirurgia estetica invasiva?

Sapevi che puoi aiutare a prevenirle anche attraverso l’alimentazione? Sì, esistono ben 9 alimenti che possono aiutarti a metterle da parte e a ritardarne la loro comparsa. Vediamo insieme quali sono. Secondo uno studio dell’Università di Cambridge, questi alimenti vengono chiamati come dei veri e propri lifting naturali.

A lungo andare, una dieta sbagliata può comportare un eccessivo accumulo di sostanze tossiche nel nostro organismo quanto anche sulla nostra pelle, che creano impurità ed eczemi e, di conseguenza, la comparsa delle rughe anche in età precoce. Come fare a combattere e a ritardare tutto questo? Semplice: aiutandoci con l’alimentazione, regolandola e scegliendo ciò che è più giusto e adatto a noi.

Come dicevamo all’inizio, ci sono 9 tipi di alimenti che ci aiutano a fare questo. In primis l’acqua: quando l’organismo si disidrata, perde acqua e la pelle secca prima. Di conseguenza, ecco comparire le prime rughe. Sentirsi sempre ben idratati e bere la giusta quantità d’acqua al giorno, aiuta.

Alcuni alimenti hanno proprietà “miracolose”

Seguono i frutti rossi: che siano essi mirtilli, lamponi, fragole. Essi contengono l’acido silicico che aumenta l’elasticità e la tonicità dell’epidermide. Anche il pesce crudo può aiutare: esso contiene gli acidi grassi che mantengono la pelle morbida. Così come gli spinaci e i legumi che, oltre a contenere le fibre, favoriscono l’eliminazione delle sostanze tossiche e quindi la purificazione della pelle.

La curcuma, invece, protegge la pelle dai danni che possono provocare i raggi UV. L’uva, invece, ricca di Vitamine A, C, E e beta-carotene, aiuta a levigare la pelle e a prevenire la formazione delle rughe. Alimenti in semi, quali i semi di papavero o di zucca, ma anche le mandorle e le noci, contengono zinco che è essenziale per la bellezza della pelle perché promuove la riparazione e la crescita cellulare.

In ultimo, ma non meno importanti degli altri, ortaggi come i cavoli e i broccoli o anche le verdure e i pomodori: sono alimenti che aiutano nella produzione di collagene, essenziale per l’elasticità della pelle.