Per la Roncadin di Meduno, situata nella provincia di Pordenone, le iniziative di beneficenza si trasformano in un’importante opportunità di coinvolgimento per il personale. Recentemente, l’azienda ha deciso di destinare 2.000 euro a quattro associazioni locali, cifra equivalente a quanto normalmente speso per omaggi alle proprie dipendenti in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Selezione delle associazioni beneficiarie

Le associazioni beneficiarie sono state selezionate dai lavoratori di Roncadin, un team di oltre 800 persone, prevalentemente donne, attraverso una consultazione avvenuta tramite l’app aziendale. I progetti scelti non solo si concentrano su tematiche femminili, ma abbracciano anche cause più ampie, come la lotta contro la violenza di genere, la prevenzione dei tumori e il supporto a chi affronta malattie oncologiche e alle loro famiglie.

Commento dell’amministratore delegato

Dario Roncadin, amministratore delegato dell’azienda, ha commentato: “Questo è un modo per coinvolgere direttamente le nostre lavoratrici e lavoratori, persone che vivono nella comunità e conoscono meglio di chiunque altro le realtà che si adoperano per il bene comune”. La decisione di destinare il budget previsto per i regali a iniziative solidali riflette un approccio più significativo e duraturo nei confronti della comunità.

Associazioni che ricevono il contributo

Le associazioni che hanno ricevuto il contributo includono Voce Donna Onlus, la sezione friulana della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), il comitato FVG dell’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), e l’Associazione Via Di Natale, che offre supporto ai pazienti del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e alle loro famiglie.

Impegno per la parità di genere

La Roncadin si distingue anche per la sua composizione interna: il 78,3% della forza lavoro è rappresentato da donne. L’azienda si impegna attivamente a promuovere la conciliazione tra vita professionale e familiare, fornendo servizi di supporto e creando un ambiente lavorativo orientato al benessere dei propri dipendenti. Inoltre, la Roncadin pone un forte accento sull’inclusione sociale e ha ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022, attestante il suo impegno per la parità di genere.