Zecche in casa: cosa fare per eliminarle?

Le zecche in casa possono rappresentare un vero problema per la salute, ma come eliminarle con dei metodi naturali? Dall’olio di neem all’aceto di mele, hai a disposizione diversi alleati per eliminare le zecche. Prima, però, bisognerà capire come sono entrate e come riconoscerle.

Fonte immagine: Pixabay

Le zecche possono entrare in casa a bordo dei nostri animali domestici o comodamente nascoste fra i nostri vestiti. Quando ciò accade, è importante saper adottare le giuste strategie per liberarsi di questi fastidiosi parassiti, creature microscopiche che possono trasmettere malattie molto gravi. Le zecche, infatti, non rappresentano solo un mero fastidio o un problema dal punto di vista esclusivamente igienico.

Questi animali non più grandi di una chicco di riso sono dei parassiti ematofagi obbligati, e ciò vuol dire che si nutrono del sangue dei loro “ospiti”. Mentre lo fanno, però, secernono delle sostanze che possono mettere a rischio la nostra salute.

Ma quali saranno i migliori rimedi naturali contro le zecche in casa? E dove si nascondono questi parassiti?

Scopriamo come affrontare il problema e come capire se si hanno le zecche in casa.

Zecche in casa: come riconoscerle?

Le zecche sono degli artropodi appartenenti alla classe degli aracnidi. Ciò significa che si tratta di stretti parenti di ragni, scorpioni e dei fastidiosi acari. Saper riconoscere questi animali è molto importante, per potersene liberare in maniera efficace.

La zecca del cane, ad esempio, ha un corpo non più grande di qualche millimetro (quello della femmina tende però a ingrandirsi notevolmente dopo un pasto a base di sangue), un colore marroncino-giallastro e non ha ali o antenne. Di solito, si annida negli angoli più nascosti della casa, per poi fare capolino durante i mesi più caldi per succhiare il sangue delle malcapitate vittime.

Peraltro, le zecche possono riprodursi rapidamente, ed è per questo che bisogna riuscire a eliminarle nel più breve tempo possibile.

Chi porta le zecche in casa?

Ma che cosa attira le zecche nelle nostre case? Nella stragrande maggioranza dei casi, questi parassiti rubano un passaggio ai nostri animali domestici, soprattutto ai nostri cani. In realtà, però, le zecche possono entrare in casa anche senza “coinvolgere” gli animali domestici, ad esempio attraverso i piccioni che vengono a farci visita in balcone o aggrappandosi sui nostri indumenti.

Oltre a capire in che modo arrivano, è essenziale scoprire anche dove si annidano le zecche in casa. L’ambiente migliore per questi animali è quello caldo/umido, per cui potresti trovarli accomodati fra le lenzuola o nella cesta della biancheria da lavare.

Quanto sono pericolose le zecche per l’uomo?

Con il suo morso la zecca rilascia saliva infetta, attraverso la quale può trasmettere virus, batteri e malattie pericolose. E questo vale tanto per gli animali quanto per le persone.

Le punture di zecca possono infatti causare gravi reazioni, che possono andare da quelle allergiche (con il rischio di incorrere in uno shock anafilattico) fino al rischio di sviluppare delle zoonosi, malattie gravi come la febbre bottonosa, Tbe (encefalite virale) o l’encefalite da zecche e la malattia di Lyme.

Ecco perché è così importante saper riconoscere le zecche e adottare le soluzioni migliori per eliminarle.

Zecche in casa: rimedi naturali

Fonte: Pixabay

Dopo aver capito come si comportano le zecche e quali rischi rappresentano per la nostra salute, è necessario adottare delle soluzioni, anche naturali, per eliminarle. Se hai trovato una zecca in casa, dopo averla rimossa bisognerà pulire tutto con l’aspirapolvere, quindi bisognerà lavare le superfici con acqua calda e sapone.

Quando passi l’aspirapolvere, presta particolare attenzione ai punti più nascosti, come i battiscopa o le fessure sulle pareti. Dopodiché, ricorda di svuotare l’apparecchio e di chiudere con cura il sacchetto della spazzatura, per evitare che le zecche possano uscire di nuovo.

Inoltre, non dimenticare di lavare lenzuola, coperte, federe e tutta la biancheria in lavatrice, avviando un ciclo di lavaggio ad alte temperature.

Se hai degli animali domestici, come cani o gatti, applica un buon antiparassitario (chiedi consiglio al veterinario per scegliere il prodotto più adatto), mentre per allontanare le zecche dalla casa potresti sfruttare l’azione repellente di alcuni rimedi naturali. Vediamo quali sono i più apprezzati.

Fonte: Pixabay

Aceto di mele

Puoi utilizzare questo ingrediente per preparare uno spray anti zecche, mescolando all’aceto di mele (circa metà flacone), acqua e olio essenziale di geranio e citronella (10 gocce ciascuno). Agita la bottiglia, quindi spruzza sulle superfici, facendo attenzione ai materiali particolarmente sensibili, come il marmo o il legno.

Oli essenziali

Oltre all’olio essenziale di citronella e geranio, anche altre tipologie potrebbero tornare utili per allontanare le zecche. Rientrano fra questi l’olio essenziale di cedro, quello di rosmarino e l’olio essenziale di menta.

Olio di Neem

L’olio di neem spremuto a freddo è considerato un ottimo parassiticida e insetticida naturale, oltre che un valido rimedio contro pidocchi e zecche.

Puoi usare questo olio come repellente contro zecche e insetti.: di solito, si consiglia di applicarne poche gocce sulla pelle per tenere alla larga i parassiti.