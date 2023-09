Come pulire i sedili dell’auto in tessuto fai da te

I sedili della tua auto hanno vissuto tempi migliori? Se non vuoi spendere soldi per un lavaggio professionale, devi sapere che esistono moltissimi rimedi naturali per pulire i sedili dell’auto in tessuto fai da te, ingredienti ecologici e green come bicarbonato, aceto e persino il vapore.

Fonte immagine: Pixabay

Se hai deciso di pulire i sedili dell’auto in tessuto affidandoti al fai da te e a prodotti eco-friendly, puoi contare su una lunga serie di rimedi naturali dall’efficacia comprovata e confermata. Spesso tendiamo a dimenticarcene, ma i sedili della nostra auto possono accumulare sudore, sporcizia, briciole, batteri e germi di ogni genere.

Prova a pensarci: ogni quanto ti capita di lavare i sedili in modo approfondito?

Personalmente, lo ammetto, il più delle volte mi limito a sbattere le mani sui sedili, nella strana e vana convinzione che questo gesto basti per farli tornare magicamente puliti e igienizzati. Al massimo, quando mi sento “ispirata”, passo l’aspirapolvere per eliminare briciole e polvere. Niente di più.

Eppure so bene che i sedili della macchina meritano cura e pulizia, proprio come ogni altra superficie sulla quale poggiamo il nostro “posteriore”. Non sarà quindi il caso di rimboccarsi le maniche e dedicare la giusta attenzione anche a questa parte dell’auto?

Se anche tu, come me, non vuoi portare la macchina al lavaggio ma hai deciso di prendertene cura in modo più attento, scopriamo insieme come lavare i sedili della macchina in tessuto con dei rimedi naturali e fai da te.

4 soluzioni per pulire i sedili dell’auto in tessuto fai da te

Cosa posso usare per pulire i sedili della macchina? Per questa operazione, possiamo affidarci all’azione smacchiante, sgrassante e igienizzante di alcuni rimedi naturali decisamente famosi, come il bicarbonato, il limone o l’immancabile aceto.

Come forse saprai, questi ingredienti rappresentano la scelta migliore per pulire casa in modo eco-sostenibile, ma nulla ci vieta di utilizzarli anche per prenderci cura anche della nostra auto.

Per non rischiare di danneggiare il tessuto, però, ti consigliamo di testare sempre il prodotto su una parte nascosta, in modo da individuare eventuali effetti negativi.

Inoltre, dal momento che il tessuto dell’auto tende ad assorbire acqua e altri liquidi con estrema facilità, cerca di non utilizzare panni troppo bagnati, per non rischiare di lasciare delle antiestetiche macchie di umidità sul sedile.

Come pulire i sedili dell’auto con il bicarbonato

Il primo ingrediente che utilizzeremo è considerato il rimedio green per eccellenza: stiamo parlando del bicarbonato di sodio, ottimo per rimuovere gli odori ed esercitare un’azione igienizzante e antibatterica. Per pulire i sedili in tessuto dell’auto useremo:

2 cucchiai di bicarbonato

Sapone per i piatti ecologico o sapone di Marsiglia: poche gocce per smacchiare i sedili

Acqua tiepida

Una spazzola con setole morbide

Panni in microfibra

Un aspirapolvere.

Hai preso tutto? Bene, vediamo come pulire i sedili della macchina in modo naturale step by step.

Per prima cosa, bisognerà passare l’aspirapolvere sui sedili per rimuovere polvere e briciole, prestando particolare attenzione agli angoli nascosti e alle cuciture. Versa in una vaschetta il sapone, l’acqua e il bicarbonato, mescola per bene e immergi la spazzola con setole morbide. Rimuovi il più possibile l’acqua in eccesso, per evitare di inumidire troppo il sedile, quindi sfrega la spugna sulla superficie. Dopo aver spazzolato il sedile, utilizza un asciugamani ben pulito per rimuovere il prodotto in eccesso. Infine, con un panno in microfibra asciuga il tessuto e lascia aperti i finestrini dell’auto per far asciugare completamente.

Fonte: Pixabay

Pulire i sedili della macchina a secco

Oltre che per lavare i sedili in tessuto, il bicarbonato è un ottimo ingrediente anche per pulire a secco le superfici. Per eliminare cattivi odori e aloni, ti basterà spargere una manciata di bicarbonato in polvere e lasciar agire per tutta la notte.

Se hai a che fare con delle macchie ostinate, puoi utilizzare uno spazzolino da denti o una spazzola da strofinare delicatamente sulla macchia. Dopodiché, rimuovi il prodotto usando un aspirapolvere.

Come lavare i sedili della macchina con il vapore

Un pulitore a vapore potrebbe risultare davvero utile per pulire e igienizzare i sedili della tua macchina. Prima di procedere bisognerà eliminare eventuali briciole e polvere usando prima una spazzola e dopo l’aspirapolvere.

Quindi, potrai pulire sedili e tappezzeria in maniera più approfondita, utilizzando il tuo pulitore a vapore come indicato nelle istruzioni dell’apparecchio.

Aceto per pulire i sedili dell’auto in tessuto fai da te

Se hai accidentalmente macchiato il sedile dell’auto con caffè, succo di frutta o altri liquidi, niente paura: puoi liberarti della macchia usando l’aceto. Ricorda che bisogna agire il prima possibile, in modo che la macchia non si fissi diventando davvero difficile da rimuovere.

Tampona la parte macchiata usando un tovagliolo di carta, quindi prepara una miscela con una tazza di aceto e 2 tazze d’acqua, versa in uno spruzzino e spruzza sulla superficie macchiata. Tampona delicatamente fin quando la macchia non sarà sparita.

Oltre all’aceto, anche l’alcol e il limone sono ottime soluzioni naturali per eliminare le macchie dai sedili dell’auto. Ti basterà seguire lo stesso procedimento, ricordando di non strofinare la macchia, per non rischiare di allargarla rendendola ancor più difficile da eliminare.