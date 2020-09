Cucina vegetariana: 3 ristoranti italiani tra i migliori al mondo

Fonte immagine: Istock

I We’re Smart Awards sono stati annunciati online il 21 settembre: premiati i migliori ristoranti e aziende di verdure al mondo, tra questi tre italiani.

I We’re Smart Awards 2020 hanno dei vincitori: 3 sono italiani. Il riferimento nel mondo culinario delle verdure, ha annunciato il 21 settembre i migliori ristoranti e aziende al mondo nel corso della 19° edizione, quest’anno online per colpa del Covid. Al primo posto La Distillerie (Château Bourglinster – Lussemburgo), il cui head chef è René Mathieu. L’uomo è stato anche insignito del prestigioso premio “Intouchable Chef” la cui filosofia punta sul mondo vegetale.

I premi italiani agli We’re Smart® Awards

Non solo stranieri: la top ten mondiali di ristoranti e attività dedicati al mondo delle verdure ha celebrato anche il ristorantePiazza Duomo di Alba, al 4° posto, e il Joia di Milano, al 10° posto; premiato anche Luigi Taglienti (ex Lume di Milano), che ha ricevuto il riconoscimento “Best Vegetables Restaurant” all’interno di in una rosa di 13 colleghi selezionati per altrettanti Paesi del Mondo.

I riconoscimenti arrivano dopo un lungo processo di selezione che parte dalla visita e dalla degustazione all’interno di moltissimi ristoranti in tutto il mondo. Il team giudica i ristoranti in base alla proporzione di frutta e verdura nei menu. Non solo attenzione alla cucina vegetariana, ma anche alla creatività culinaria, all’impronta ecologica e alle estrose combinazioni di gusto. Un premio speciale viene riservato a chi, oltre ad utilizzare una buona quantità di verdure, si impegna in progetti sani e sostenibili.

La classifica finale

I migliori ristoranti al mondo secondo i We’re Smart Awards: