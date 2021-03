Volvo produrrà solo auto elettriche, svolta entro il 2030

Volvo, solo auto elettriche entro il 2030: il gruppo svedese ha deciso di dire addio alle motorizzazioni benzina, diesel e ibride.

Parliamo di: Auto elettriche

Solo auto elettriche nel futuro di Volvo. È quanto ha confermato lo stesso produttore svedese, nel presentare i piani per la sua transizione energetica: entro il 2030, il gruppo offrirà sul mercato unicamente vetture elettriche. E la società è pronta a dire addio anche alle ibride plug-in, che non verranno probabilmente più commercializzate a partire dal 2025.

Volvo si allinea così agli ultimi trend dell’universo dell’automotive: sono infatti diversi i marchi – da General Motors a Jaguar, passando per molti altri – che nelle ultime settimane hanno annunciato l’intenzione di concentrarsi unicamente sulla mobilità al 100% elettrica.

Volvo e le auto elettriche

Così come già accennato, Volvo ha intenzione di raggiungere l’obiettivo 100% elettriche entro il 2030, quando dai suoi listini verranno escluse vetture benzina, diesel e ibride plug-in. A confermarlo è Henrik Green, Chief Technology Officer del gruppo, nel sottolineare come per le classiche motorizzazioni non vi siano grandi possibilità di crescita:

Non c’è un futuro a lungo termine per le auto con motore a combustione interna.

Il piano prevede di eliminare vetture classiche a benzina e diesel entro il 2025, separando il mercato in due grandi gruppi: un 50% delle vendite sarà rappresentato da ibride, l’altra metà da auto elettriche. Entro il 2030, però, anche le ibride verranno completamente escluse dai listini.

La società prevede di diventare presto una “compagnia di sole auto elettriche” ed è pronta a rivoluzionare l’esperienza di guida degli appassionati, sia garantendo la massima sicurezza al volante che prestando maggiore attenzione alla tutela dell’ambiente. All’interno di questa strategia, così come confermano i vertici di Volvo, vi sarà sempre più spazio per le tecnologie connesse e per l’online. Tanto che il gruppo sta pensando di cominciare a vendere le sue auto elettriche direttamente in Rete, affinché gli utenti non debbano recarsi dal concessionario per scoprire la loro nuova automobile. Ovviamente acquistare una vettura online non è semplice, soprattutto senza averla vista dal vivo o provata. Per questa ragione, Volvo sta pensando a dei test-drive personalizzati per tutti coloro che ne avranno la necessità.

