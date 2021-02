Jaguar cambia rotta, solo auto elettriche dal 2025

Jaguar ha deciso, punterà solo sulle auto elettriche a partire dal 2025: fiducia alla mobilità zero emissioni dalla casa britannica.

Jaguar punterà esclusivamente sulle auto elettriche. La svolta per la casa automobilistica britannica ha annunciato il cambio di rotta, che scatterà a partire dal 2025. Si tratta di uno dei passi stabiliti da Jaguar Land Rover, che dovrebbe portare poi all’obiettivo carbon neutrality entro il 2039.

Come dichiarato da Tata Motors, che detiene il marchio britannico, il gruppo investirà circa 2,5 miliardi di sterline all’anno per centrare l’obiettivo. Tuttavia verranno ridotte le attività non produttive presenti nel Regno Unito.

Da quanto si apprende il passaggio riguarderà unicamente Jaguar, mentre Land Rover continuerà a produrre anche modelli “tradizionali”. Su questo fronte Tata Motors assicura che non verrà chiuso alcuno stabilimento situato in Gran Bretagna, e che alla struttura di Solihull sarà affidata la piattaforma 100% elettrica di Jaguar.

Jaguar Land Rover, spazio anche all’idrogeno

Se Jaguar punterà in maniera esclusiva sulle auto elettriche, diverso è l’orientamento generale del gruppo. Sul fronte della ricerca per lo sviluppo di veicoli ecologici spazio anche all’idrogeno.

Jaguar Land Rover collaborerà con il Tata Motors per nuovi modelli che utilizzino l’idrogeno come energia pulita.

Auto elettriche e ansia da ricarica

Se i progressi sul fronte della riduzione dei costi e della maggiore autonomia delle auto elettriche continuano, per contro l’ansia da ricarica è ancora un forte problema per quanto riguarda le vendite.

Pur in costante aumento, anche per quanto riguarda le vendite nell’ultimo trimestre del 2020, la diffusione delle vetture elettriche risulta ancora penalizzata dai timori degli automobilisti in merito ad autonomia e ricarica. Ulteriori approfondimenti sul tema sono disponibili al link sopra citato.

