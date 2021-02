Formula-E, al via la 7ma stagione: E-Prix di Ad-Diriyah, come vederlo

Fonte immagine: François Nel via Getty Images

Formula-E, come vedere la gara di Ad-Diriyah e seguire il campionato mondiale in Arabia Saudita: tutte le curiosità sulla competizione.

Parliamo di: Auto elettriche

Ripartono oggi le gare della Formula-E, il campionato che vede protagoniste le auto elettriche. E questa settima stagione già si rivela più appassionanti delle precedenti poiché, per la prima volta, verrà considerato dalla FIA un campionato mondiale a tutti gli effetti. C’è già grande attesa per la prima gara, che verrà disputata ad Ad-Diriyah, un tempo capitale dell’Arabia Saudita.

Ma quali sono le curiosità più importanti su questo campionato al via e, soprattutto, come seguire le corse comodamente dal divano di casa?

Formula E, come vedere la prima gara

La Formula-E ha conquistato sempre più appassionati e, giunta alla sua settima stagione, diventa ufficialmente un campionato mondiale. La corsa di auto elettriche ha un duplice scopo: garantire le stesse emozioni delle competizioni classiche, con modelli quindi alimentati a carburante, dimostrando al contempo la versatilità delle soluzioni elettriche. Oltre a garantire medesime performance, queste vetture hanno un ridotto impatto sull’ambiente, non prevedendo emissioni durante il loro utilizzo. Non a caso, anche il campione Lewis Hamilton da tempo ha deciso di investire sulle elettriche da corsa.

Lo scorso anno le attenzioni degli appassionati si sono concentrate sulla DS-Techeetah e sul campione Antonio Felix Da Costa. E dopo aver conquistato il titolo per tre volte consecutive, gli esperti sono pronti a scommettere sul team franco-cinese anche per questa nuova competizione. Ma il podio non è così certo perché Max Gunther, del team BMW, alle prove di Valencia è riuscito a battere tutti.

Il Circuito E-Prix di Ad-Diriyah ha una lunghezza di 2,495 chilometri, presenta ventuno curve e l’intera competizione dura 45 minuti, a cui si aggiungerà un giro conclusivo. Oltre a DS-Techeetah, le attenzioni si concentrano su BMW, Audi, Porsche, Nissan e Mahindra, mentre in rimonta vi sono anche Venturi, Virgin e la squadra cinese di NIO 333.

Seguire il campionato in diretta è molto semplice. Mediaset trasmetterà tutte le gare in chiaro: oggi alle 17.45, sul Canale 20, sarà infatti possibile seguire la Gara-1, mentre domani allo stesso orario sarà il turno della Gara-2. Poiché in Arabia Saudita saranno già le 20, si tratterà quindi della prima competizione in notturna della Formula-E. Non mancano però altre occasioni di divertimento: alle 13.45, di oggi e sabato, su Sportmediaset.it si potranno seguire le qualifiche per la Gara-1 e la Gara-2. Mentre alle 24 sarà il turno della replica. Anche Sky seguirà l’evento, per gli abbonati alla sua piattaforma satellitare.

Fonte: Gazzetta dello Sport