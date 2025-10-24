I titolari della Legge 104/1992 e i loro accompagnatori possono usufruire di importanti agevolazioni economiche.

Per chi si sposta verso mete come Sicilia, Isola d’Elba, Ponza o Ischia, il traghetto è il mezzo di trasporto insostituibile. Molti però ignorano che, grazie a normative europee e italiane, esistono sconti e facilitazioni per chi viaggia con disabilità certificata.

In particolare, il Regolamento UE 1177/2010 stabilisce che i passeggeri con disabilità hanno diritto a prenotare biglietti senza dover corrispondere sovrattasse aggiuntive. Oltre a questa norma di base, diverse compagnie marittime di rilievo come Moby, Laziomar, Liberty Lines e Grimaldi Lines hanno implementato tariffe agevolate riservate ai titolari della Legge 104 e ai loro caregiver.

Viaggi scontati con la 104, sono molti a non saperlo e non chiedono le agevolazioni, non fare lo stesso errore

Ad esempio, la Grimaldi Lines applica uno sconto del 10% sulla tariffa per chi è in possesso della Carta Europea per la Disabilità, uno strumento riconosciuto a livello internazionale che facilita l’accesso a servizi e agevolazioni in diversi Paesi europei.Viaggi scontati con la 104, sono molti a non saperlo e non chiedono le agevolazioni, non fare lo stesso errore.

Un altro vantaggio significativo riguarda gli animali di servizio, che possono viaggiare gratuitamente a bordo senza costi aggiuntivi, un aspetto fondamentale per chi necessita di supporto continuo durante gli spostamenti.

Le compagnie di navigazione non si limitano a offrire sconti economici: gran parte di esse garantisce un’attenzione particolare alle esigenze di chi convive con disabilità fisiche, psichiche o mentali. L’equipaggio e il personale di bordo ricevono regolarmente una formazione specifica per assicurare un’assistenza adeguata e rispettosa.

I traghetti e gli aliscafi maggiori sono dotati di cabine accessibili, con bagni attrezzati e spazi studiati per facilitare la mobilità ridotta. Gli ascensori presenti sulle navi di grandi dimensioni sono spesso provvisti di pulsanti in braille, mentre rampe d’accesso, scale mobili, parcheggi riservati e ambienti confortevoli completano l’offerta per un viaggio senza ostacoli.

È fondamentale, però, comunicare le proprie esigenze specifiche al momento della prenotazione o al massimo entro 48 ore prima della partenza, così da permettere alle compagnie di organizzare al meglio l’assistenza e garantire un’esperienza di viaggio serena e sicura.

Per scoprire tutte le opportunità riservate ai titolari della Legge 104, il punto di partenza è consultare i siti ufficiali delle varie compagnie di navigazione. Questi portali spesso dedicano sezioni specifiche alle politiche di accessibilità e agli sconti previsti, con informazioni dettagliate su requisiti, modalità di prenotazione e documentazione necessaria.

È importante verificare con attenzione la disponibilità di servizi accessibili e le condizioni di viaggio, soprattutto con le compagnie minori o locali, che potrebbero non essere completamente attrezzate per ospitare passeggeri con disabilità. In questi casi, valutare alternative più strutturate come Moby o Grimaldi può fare la differenza.

Infine, ricordiamo che le agevolazioni non si limitano al solo passeggero con disabilità, ma spesso si estendono anche a chi lo accompagna, un supporto concreto per affrontare spostamenti che potrebbero altrimenti risultare complessi o gravosi dal punto di vista economico.